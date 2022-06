The Gyeongju National Research Institute of Cultural Heritage

GNRICH kündigt seltene Relikte an, die in einem königlichen Palast ausgegraben wurden und das Geheimnis der Silla Lebensweise enträtseln

Gyeongju, Südkorea (ots/PRNewswire)

Das Gyeongju National Research Institute of Cultural Heritage (GNRICH) gab am 15. Juni bekannt, dass nach Beginn der Ausgrabungsarbeiten in Silla Wolseong in Zusammenarbeit mit der Nachrichtenagentur Yonhap eine Reihe von Artikeln mit dem Titel „Wiederentdeckung von Silla" veröffentlicht wird. Nach Angaben eines Beamten des Instituts werden die Artikel insgesamt 10 Mal veröffentlicht.

In Wolseong in Gyeongju, einer königlichen Palastanlage, die eine tausendjährige Geschichte der Silla beherbergt, wurden nacheinander seltene Relikte ausgegraben, die die Lebensweise des Silla-Volkes belegen und in der Geschichtswissenschaft große Beachtung finden. Dem Gyeongju National Research Institute of Cultural Heritage ist es zu verdanken, dass seit 2014 umfangreiche Ausgrabungsarbeiten durchgeführt und ein Forschungsteam zusammengestellt wurde, das das Innere des Wolseong-Königspalastes und den Haeja (einen Teich, der den Palast umgibt) untersucht.

Wolseong, ein halbmondförmiges Gelände, ist eine königliche Palastanlage von Silla, die 1963 als historische Stätte ausgewiesen wurde. Nachdem die Ausgrabungsarbeiten des Gyeongju National Research Institute of Cultural Heritage im Dezember 2014 begonnen hatten, wurde eine Baustelle entdeckt, bei der es sich vermutlich um das Regierungsbüro in Wolseong handelt. Außerdem wurden Dachziegel, die in einer speziellen Technik hergestellt wurden, menschliche Knochen, eine Tonpuppe mit Turban, die die internationale Kommunikation von Silla zeigt, und verschiedene Aufzeichnungen von Pflanzen und Tieren entdeckt.

Auch die Kontroverse über das Baudatum von Wolseong konnte durch diese Untersuchung beendet werden. In der Geschichtswissenschaft gab es unterschiedliche Meinungen über das Baudatum, die vom Ende des 3. bis zum späten 5. Jahrhundert reichten, aber durch detaillierte wissenschaftliche Analysen wurde festgestellt, dass das Baudatum von Wolseong zwischen der Mitte des 4. und dem frühen 5.

Kim Seong-bae, der Direktor des Nationalen Forschungsinstituts für kulturelles Erbe in Gyeongju, erklärte: "Wir werden kontinuierlich verschiedene öffentliche Veranstaltungen durchführen, die auf den Errungenschaften basieren, die wir durch die detaillierte Ausgrabungsforschung in Wolseong erreicht haben, in der Hoffnung, dass mehr Menschen die Geschichte und Kultur von Silla verstehen."

Website https://nrich.go.kr/english/index.do

Original-Content von: The Gyeongju National Research Institute of Cultural Heritage, übermittelt durch news aktuell