Das Beste aus den USA und Mexiko

Rio South Texas, eine binationale Region an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, umfasst sieben texanische Bezirke und zehn Gemeinden im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas. Auf der US-Seite erstreckt sich die Region von den Häfen am Golf von Mexiko in Brownsville-Cameron County im Osten bis zu den Logistikzentren in der Region Laredo-Webb County im Westen. Der mexikanische Teil der Region erstreckt sich von den Stränden von Matamoros im Osten bis zu den Produktionsstätten von Nuevo Laredo im Westen. Diese einzigartige Lage ermöglicht tiefe internationale Beziehungen in Kultur und Handel.

Einer der einzigartigen Handelsvorteile der geografischen Lage von Rio South Texas ist die bi-nationale operative Flexibilität. Da die Region Teile der USA und Mexikos umfasst, ermöglicht sie es Unternehmen und Investoren, in zwei Ländern zu operieren und gleichzeitig die Geschäfts- und Produktionsprozesse als Einheit zu behandeln. Sie ist kosteneffizient, weil sie es den Unternehmen ermöglicht, die Stärken der einzelnen Länder unter einer integrierten Managementstruktur zu nutzen und so die Effizienz sowohl bei den direkten als auch bei den indirekten Inputs zu maximieren.

Unternehmen, die in Rio South Texas tätig sind, profitieren nicht nur von der bi-nationalen operativen Flexibilität, sondern auch davon, dass sie vor der Haustür der texanischen Wirtschaft sitzen, der 9. größten Wirtschaft der Welt mit einem BIP von 2,0 Billionen Dollar. Über Texas hinaus liegt die Region im Herzen der nordamerikanischen Lieferkette und ermöglicht Unternehmen einen direkten, schnellen und multimodalen Zugang zu ganz Nordamerika, das etwa 25 % des weltweiten Verbrauchermarktes ausmacht. Diese multimodale Verkehrsanbindung profitiert auch vom gemäßigten Klima der Region, das ganzjährig einen effizienten und störungsarmen Schiffsverkehr ermöglicht. Interstate Highways, erstklassige Eisenbahnverbindungen, internationale Flughäfen, der Zugang zum Golf Intercostal Waterway und Tiefseehäfen verbinden die Region mit Nordamerika, der westlichen Hemisphäre und der ganzen Welt. Und angesichts der zunehmenden Aktivitäten von SpaceX in Starbase, Texas, könnte die Region Rio-Südtexas schon bald über Handelsverbindungen jenseits der irdischen Grenzen verfügen.

Die Handelsbeziehungen der Region Rio-Südtexas haben ihre Wurzeln in jahrzehntelangen, intensiven internationalen Beziehungen, die mit der Unterzeichnung des Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada (USMCA) weiter gestärkt wurden. Diese Vereinbarung stärkte die Handelsbeziehungen zwischen den Ländern und sorgte für freiere Märkte, einen faireren Handel und eine robustere operative Basis.

