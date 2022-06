Roq.ad

Roq.ad wirbt 7 Millionen Dollar in der Serie A ein, um die Adressierbarkeit des digitalen Marketings und die Einhaltung der DSGVO in einer Zukunft ohne Cookies zu gewährleisten

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire)

DNX Ventures, OCA Ventures und AperiamVentures unterstützen Roq.ad, um das globale digitale Marketing ohne Drittanbieter-Cookies zukunftssicher zu machen.

Roq.ad (ausgesprochen rock-ad), der führende Anbieter für DSGVO/CCPA-konforme, probabilistische, geräteübergreifende Identitätsbestimmung in Europa und Nordamerika, hat soeben eine Serie-A-Finanzierung von DNX Ventures, OCA Ventures und AperiamVentures in Höhe von 7 Millionen Dollar bekannt gegeben.

„Wir wollten Investoren, die wirklich einen Mehrwert für unser Geschäft bieten können; Teams, die sowohl die offensichtliche Notwendigkeit eines zukunftssicheren Identitätsgraphen als auch die technische Komplexität verstehen, die sich hinter den Kulissen mit Big Data und KI abspielt", sagte Roq.ad-Mitgründer und CEO Carsten Frien. „Wir wollen über die Werbebranche hinaus in die Bereiche E-Commerce, Cybersicherheit und andere Märkte expandieren, in denen unser Identitätsgraph in einer Zukunft ohne Cookies einen erheblichen Mehrwert bieten und gleichzeitig die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen in einem sich ständig ändernden regulatorischen Umfeld gewährleisten kann. DNX, OCA und AperiamVentures ergänzen unsere Ambitionen perfekt."

„Roq.ad hat durch seine innovative Technologie und sein schnelles Wachstum gezeigt, wie dringend notwendig ein Ansatz ist, der sich an der DSGVO orientiert, um ID-Brokerage in einer Zukunft ohne Drittanbieter-Cookies zu ermöglichen. Marken stehen vor der Herausforderung, ihre Dienstleistungen zu personalisieren und schneller um neue Kunden in einem digitalen Markt zu konkurrieren. Roq.ad liefert die Antwort auf die Frage, wenn die Möglichkeiten zur Identifizierung immer enger werden und gleichzeitig die Opt-in-Anforderungen und die Vorschriften eingehalten werden müssen. Wir sind sehr gespannt auf die Zukunft von Roq.ad und freuen uns darauf, ihnen zu helfen, das universelle ID-Spiel zu gewinnen – auf die richtige Weise", so Mitch Kitamura, Managing Partner bei DNX Ventures.

„Roq.ad ist beeindruckend gewachsen – der ARR hat sich zwischen 2020 und 2021 verdreifacht – und wir glauben, dass das Unternehmen für ein weiteres Jahr mit starkem Wachstum gerüstet ist. Angesichts des Schwerpunkts unseres Unternehmens auf der digitalen Transformation des Marketings glauben wir, dass Technologielösungen wie die von Roq.ad für Marken, die Nutzer in einer datenschutzfreundlichen Zukunft effektiv über verschiedene Geräte hinweg erreichen wollen, von entscheidender Bedeutung sind", erläuterte Joe Zawadzki, General Partner von AperiamVentures und Gründer von MediaMath.

„Roq.ad hat eine unglaubliche Reichweite, deckt 80% des Online-Publikums in den europäischen Schlüsselmärkten ab und wächst gleichzeitig schnell in Nordamerika und auf der ganzen Welt. Die Expansionspläne umfassen LATAM, Japan und andere Regionen. In einem Umfeld, in dem es schwieriger denn je ist, ein hochrelevantes digitales Publikum zu erreichen, sorgt Roq.ad für Budgeteffizienz und Markenglaubwürdigkeit, indem es die Zielgruppen erweitert und gleichzeitig TCF-konform bleibt. Sie sind ein echter Umbruch in der Kategorie", kommentiert Tamim Abdul Majid, General Partner bei OCA Ventures.

Roq.ad wird die Finanzierung nutzen, um die kommerziellen und technologischen Teams zu erweitern, das Wachstum in neuen Segmenten und Regionen voranzutreiben und den Abstand zwischen seinem Produkt und den Wettbewerbern zu vergrößern.

Informationen zu Roq.ad

Roq.ad ist ein preisgekrönter Anbieter für eine Identitätsbestimmung und weltweit der einzige unabhängige probabilistische Anbieter. Die Produkte von Roq.ad werden von führenden Marken- und Performance-Werbern, globalen Medienagenturen, Publishern, Werbenetzwerken, Affiliate-Netzwerken, DSPs, DMPs und Data Onboarding-Organisationen eingesetzt. Roq.ad wurde in Berlin, Deutschland, gegründet, einem Land, das den strengsten Datenschutzgesetzen der Welt unterliegt. Roq.ad ist seit seiner Gründung im Jahr 2015 mit dem E-Privacy-Siegel für die Einhaltung des Datenschutzes ausgezeichnet worden und ist ein Verfechter des Prinzips Privacy-by-Design. Roq.ad ist Mitglied in wichtigen Branchenverbänden wie dem IAB und dem BVDW und verarbeitet in seinen Produkten nur freigegebene Daten. Besuchen Sie roq.ad, um mehr zu erfahren.

