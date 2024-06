Lucinity

DAS NEUE KI-CO-PILOT-PLUGIN IST EIN DURCHBRUCH FÜR FINANZINSTITUTE, DA ES BESTEHENDE, ISOLIERTE SYSTEME IN SEKUNDENSCHNELLE TRANSFORMIERT

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Lucinity hat auf der Money2020 Europe ein bahnbrechendes generatives KI-Co-Pilot-Plugin auf den Markt gebracht, das Finanzinstituten einen sofortigen ROI bietet. Dieses systemunabhängige Plugin fungiert als zentraler Kopilot, der mit allen webbasierten Unternehmensanwendungen kompatibel ist und Daten aus CRM-Systemen (Customer Relationship Management), Fallmanagementsystemen, Drittanbietern und Excel-Dokumenten abruft.

Das neue Plugin erweitert den KI-Co-Piloten von Lucinity, „ Luci", der im vergangenen Jahr als weltweit erster KI-Co-Pilot für die Prävention von Finanzkriminalität eingeführt wurde. Mit dieser neuen Funktionalität ist Luci der am einfachsten zu integrierende Co-Pilot für Finanzinstitute (FI), der die Produktivität um bis zu 90 % steigert und zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.

Unternehmen können ihre aktuellen Lizenzen und Verträge beibehalten, während sie gleichzeitig ihre Kenntnisse erweitern und die Entscheidungsfindung beschleunigen. Finanzinstitute können GenAI jetzt ohne die Einschränkungen, Kosten und langen Fristen herkömmlicher Implementierungen einführen.

Lucinity hat außerdem das Copilot Skills Studio vorgestellt, ein innovatives Studio zur Workflow-Automatisierung, mit dem Anwender durchgängige Workflows mit integrierten generativen KI-Skills automatisieren können. Vorgänge, die normalerweise mehrere Stunden in Anspruch nehmen, können nun in wenigen Minuten erledigt werden.

Die Kunden von Lucinity erleben die Leistungsfähigkeit von Luci bereits in der Praxis. Hannah Becher, Leiterin der Abteilung Betrugsüberwachung und Geldwäschebekämpfung bei Pleo, sagt: „Luci rationalisiert die POB-Prüfungen (Proof of Business) von Pleo und steigert damit die Effizienz und Genauigkeit der Verifizierung von Neukunden erheblich. Mit Luci sind diese Kontrollen in wenigen Minuten abgeschlossen. Luci bewertet die Legitimität von Unternehmen und gibt gut dokumentierte Empfehlungen mit vollständigen Verweisen auf Datenquellen, die eine vollständige Nachprüfbarkeit und Erklärbarkeit gewährleisten. Die automatisierte POB-Prüfung kann von den Pleo-Analysten überprüft und bearbeitet werden, um die Korrektheit sicherzustellen."

Gudmundur Kristjansson, Gründer und Geschäftsführer von Lucinity, erklärt: „Eine der häufigsten Aussagen, die wir von Finanzdienstleistern hören, ist, dass sie unsere Produkte lieben, aber ihre alten Systeme nicht aufgeben können. Mit unserem neuen Co-Pilot-Plugin ist das kein Problem mehr."

Beim Zugriff auf öffentlich verfügbare Daten kann Luci sofort implementiert werden, private Datenquellen werden später hinzugefügt. Luci kann auch innerhalb der gesamten Lucinity-Plattform eingesetzt werden und arbeitet mit leistungsstarken Modulen wie Case Manager und Customer 360° zusammen. Die Lucinity-Plattform ist systemunabhängig und lässt sich mit allen Transaktionsüberwachungs-, Betrugs- oder KYC-Systemen verbinden, die FIs derzeit nutzen oder mit denen sie eine Integration wünschen.

Was die Sicherheit angeht, so nutzt Lucinity modernste Modelle wie Microsoft Azure Open AI für eine sichere Infrastruktur. Luci wurde für den Compliance-Bereich entwickelt und gewährleistet maximale Auditierbarkeit mit detaillierten Audit-Log-Funktionen.

Original-Content von: Lucinity, übermittelt durch news aktuell