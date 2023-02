Kigen

Kigen und Skylo arbeiten zusammen, um das Potenzial von 5G IoT durch eSIM und Satellitenkonnektivität zu erweitern

Kigen, mit seinen SIM-, eSIM- und iSIM-Technologielösungen ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich IoT-Enablement, und Skylo, ein Betreiber von Satelliten- oder nicht-terrestrischen Netzwerken (NTN), der sich darauf konzentriert, alles und überall zu verbinden, arbeiten zusammen, um Geräteherstellern die nahtlose Integration von Satellitenkonnektivität zu ermöglichen, indem sie über das SIM-Profil von Skylo einen nahtlosen Übergang zwischen Mobilfunk- und Satellitenkonnektivität bieten. Diese Kombination ist besonders attraktiv für Geräte, die in schwierigen Umgebungen eingesetzt werden, in denen es problematisch sein kann, sich allein auf terrestrische Mobilfunknetze zu verlassen, und wird vom Marktführer für robuste Technologie, Bullitt, übernommen.

Diese bahnbrechende Form der Konnektivität über Satellit nutzt die neuesten 3GPP NB-NTN Standards. Skylo hat sich aus verschiedenen Gründen für Kigen entschieden: Als schnelles und flexibles Unternehmen für digitale SIM-Lösungen, das sich mit mehr als zwei Milliarden SIMs bewährt hat, verfügt Kigen über bestehende Integrationen und wird von führenden Netzbetreibern eingesetzt. Dies steht im Einklang mit der Fokussierung auf das Wachstum des Mobilfunkmarktes und die Erschließung neuer sicherer IoT-Anwendungsfälle für eine verbesserte Kundenzufriedenheit mit der Zukunft der SIM.

„Sie müssen Ihre Gewohnheiten nicht ändern und können unser Satellitennetz genauso nutzen wie Ihr terrestrisches Mobilfunknetz", erklärt Dr. Andrew Nutall, Chief Technology Officer bei Skylo. „Die Zusammenarbeit mit Kigen hat es uns ermöglicht, unser Netz mit den gleichen Lieferketten und Prozessen zugänglich zu machen, die heute in der Mobilfunkbranche etabliert sind. Für Gerätehersteller, die Skylo-Konnektivität in ihre Geräte integrieren möchten, oder für Unternehmen, die ihre IoT-kompatiblen Geräte mit Satellitenkonnektivität ausstatten möchten, sind nur minimale oder gar keine Änderungen erforderlich."

Skylo basiert auf den etablierten und offenen 3GPP-Standards und nutzt vorhandene Satelliten mit lizenzierten Frequenzen und vorhandene Modems in Geräten, ohne dass spezielle Hardware und Protokolle erforderlich sind. Da Skylo auf Standards basiert, ist es zu 100 % interoperabel mit allen aktuellen terrestrischen Anbietern. Das patentierte NTN RAN-, Core-, SIM-Management- und Provisioning-System sowie die gesamte End-to-End-Technologie basieren auf Standards, sodass die Satellitenanbindung so einfach ist wie die Wahl des richtigen Anbieters und Datentarifs.

„Mit dem Skylo-Dienst können Mobilfunkgeräte, die unsere SIM-Karten verwenden, ihre Abdeckung auf Satelliten ausdehnen", erklärt Loic Bonvarlet, SVP für Produktmarketing bei Kigen. „Dies ist ein enormer Schritt zur Demokratisierung der globalen Konnektivität. Durch die Verwendung der gleichen Onboarding-, Provisioning- und SIM-Authentifizierungsprozesse, mit denen unsere OEM-Kunden heute vertraut sind, können sie schneller zu innovativen Produkten kommen."

Kigen und Skylo werden in der Woche vom 27. Februar bis zum 1. März gemeinsam auf dem Mobile World Congress 2023 in Barcelona vertreten sein. Besuchen Sie den 5G IoT Summit während des MWC'23 am 1. März in Halle 7, Theater 6, von 13:00 bis 15:00 Uhr (MEZ), um zu sehen, wie Kigen und Skylo ihre Lösung und deren Einsatz auf der Bühne diskutieren.

