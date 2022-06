Adria Dental Group

Die Zahnklinik Rident und das Dentallabor Ridental schließen sich der Adria Dental Group an, der größten Dentalgruppe in Kroatien und in der Region

Zagreb, Kroatien (ots/PRNewswire)

Nach den Investitionen des letzten Jahres in die Zahnklinik Arena in Zagreb, die Zahnklinik Salona Dental in Solin und das Dentallabor Vladimir Tešija setzt sich das Wachstum der Adria Dental Group mit der Investition in die größte Klinik Kroatiens, Rident, mit Kliniken in Rijeka und Poreč, und das Dentallabor Ridental d.o.o., das größte Dentallabor Kroatiens, fort.

Mit dieser Investition wird Adria Dental Group zur größten Dentalgruppe in der Region, mit mehr als 350 Angestellten, mehr als 60 Praxen und über 140 zahnmedizinischen Fachkräften und einem jährlichen Umsatzerlös von über 25 Millionen Euro. Die Gruppe besteht aus 4 Kliniken und 4 Laboren (Zagreb, Solin, Rijeka und Poreč), wobei eine weitere regionale Erweiterung bis Ende des Jahres geplant ist.

„Wir freuen uns, dass Rident unsere Vision der Entwicklung anerkennt und beschlossen hat, Teil der Adria Dental Group zu werden. Die Bündelung der Kräfte wird zusätzliche Investitionen in die Entwicklung der Aktivitäten unserer Gruppe ermöglichen, einschließlich des Zugangs zu Technologien und Ausrüstungen, die neue Trends im Bereich der zahnmedizinischen Dienstleistungen diktieren", betonte Igor Čičak, Präsident und CEO von PCP und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Adria Dental Group.

Rident wurde vor 19 Jahren von Dr. Željko Miljanić gegründet, einem Vorreiter der modernen Zahnmedizin in Kroatien, der auf höchste Qualität und Dienstleistung setzt. Rident ist seit Jahren die führende Zahnklinik in Kroatien, sowohl was die Zahl der Patientinnen und Patienten als auch die Zahl der Eingriffe betrifft.

„Wir sind stolz darauf, dass sich die größte Klinik der Region der Adria Dental Group angeschlossen hat. Damit wird die Gruppe um eine weitere herausragende Klinik gestärkt, deren Ziel es ist, unseren Patienten mit einem Team aus führenden Experten und modernster Technologie ein Höchstmaß an Qualität und Dienstleistung zu bieten. Wir glauben fest daran, dass unsere Patienten dies weiterhin erkennen werden", sagte Gordan Muškić, Präsident des Vorstands der Adria Dental Group.

„Ich freue mich, dass unsere Klinik mit einem hervorragenden Team von zahnmedizinischen Fachleuten Teil der Adria Dental Group wird. Der Beitritt zur ADG wird es uns ermöglichen, unsere Marktposition weiter zu stärken und den Entwicklungsweg sowohl unserer Klinik als auch unserer Angestellten fortzusetzen. Die starke Fokussierung auf Patienten, Angestellte und Qualität hat es uns ermöglicht, eine der besten und anerkanntesten Zahnkliniken in Kroatien zu werden, was auch von der ADG anerkannt wurde", betonte Dr. Željko Miljanić, der Gründer von Rident.

Provectus Capital Partners (PCP), eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Zagreb, hat ASEF SCSp gegründet, den größten Private-Equity-Fonds aus der Adria-Region, der die Mehrheit der Anteile an der Adria Dental Group besitzt.

Original-Content von: Adria Dental Group, übermittelt durch news aktuell