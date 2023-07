ExpressVPN

ExpressVPN Aircove: Erster Wi-Fi 6-Router mit integriertem VPN-Schutz startet in Deutschland

Road Town, Britische Jungferninseln (ots)

ExpressVPN, Experte für Datenschutz und Privatsphäre, kündigt die Einführung des VPN-Routers "Aircove" in Deutschland an. Nach dem Start in den USA im vergangen Jahr ist das erste Hardwareprodukt des Unternehmens inklusive neuer Funktionen nun auch in Europa verfügbar.

Aircove ist der einzige Wi-Fi 6-Router, der standardmäßig mit einem integrierten VPN ausgestattet ist und dank optimal aufeinander abgestimmter Hard- und Software einen umfassenden und unkomplizierten VPN-Schutz aller in einem Haushalt befindlichen Geräte bietet. Neben smarten Fernsehgeräten oder Smartphones zählen dazu auch solche Devices, die normalerweise nicht mit einem VPN kompatibel sind - in Zeiten von Smart Home und IoT ein Rundumschutz für die ganze Familie.

Türen und Tore weit geöffnet

Untersuchungen zufolge wird sich der Umsatz auf dem IoT-Markt in Deutschland im Jahr 2023 allein für den Endkonsumenten-Bereich auf 4 Milliarden Euro belaufen.(1) Zahlen aus den vergangenen Jahren sprachen von 10 IoT-Geräten pro deutschem Haushalt(2), neuere Untersuchungen zählen mittlerweile 17 Devices in einem einzelnen europäischen Haushalt(3).

Das Problem: Internationale Studien belegen, dass 98 Prozent des gesamten Datenverkehrs von IoT-Geräten unverschlüsselt sind(4) und somit Tür und Tor für Cyberkriminelle öffnen und ihnen die Möglichkeit geben, persönliche Daten abzufangen und auszulesen oder Geräte fremdzusteuern. Hier setzt Aircove an und bietet eine einfache, flexible VPN-geschützte Internetverbindung in jedem Raum, für jedes Gerät und für jedes Mitglied eines Haushalts.

Jetzt mit erweiterten Sicherheitsfunktionen

Seit dem initialen Launch in den USA hat Aircove für ein zusätzliches Plus an Sicherheit mehrere Produktupdates über die automatische Aktualisierungsfunktion erhalten. Im Zuge des Starts in Deutschland werden die neuen Sicherheitsfunktionen für mehr Online-Privatsphäre und mehr Kontrolle über die eigenen Daten eingeführt und schrittweise auf alle Aircove-Nutzer ausgeweitet.

Teil der erweiterten Security-Features ist unter anderem der ExpressVPN Threat Manager (Tracker- und Malware-Blocker), ein Ad-Blocker sowie diverse neue Kontrollfunktionen für Eltern. Threat Manager ist ein DNS-basierter Traffic-Blocker, der Apps und Webseiten daran hindert, mit Drittanbietern zu kommunizieren, die für das tracken von Aktivitäten bekannt sind oder sich generell böswillig verhalten. Der Ad-Blocker verhindert, dass als Werbung gekennzeichnete Inhalte angezeigt werden.

Während Aircove bereits für die Kindersicherheit auf allen Geräten im heimischen Netzwerk sorgt, geben die neuen Kontrollfunktionen Eltern weitere Optionen, um anzupassen und zu individualisieren, was für die Kinder im Netz möglich ist. Nutzer können spezielle Gerätegruppen für Kinder definieren, um beispielsweise Werbung zu blockieren, Zeitlimits festzulegen, Webseiten mit ungeeigneten Inhalten zu sperren oder die Nutzung eines Tablets zu verhindern, während der Familienrechner noch für Schulaufgaben genutzt werden kann.

Weitere Funktionen

Neben der Priorität auf Datenschutz und Sicherheit der Nutzer stand bei der Entwicklung von Aircove außerdem die einfache Einrichtung und Bedienung im Mittelpunkt. So ermöglicht die angepasste Navigation das Hinzufügen neuer Geräte im Handumdrehen, Besucher können über einen QR-Code das WLAN ohne weitere Passwortfreigabe nutzen, für das Menu der App kann aus 17 Sprachen gewählt werden und der 24/7-Chat-Support ist ab sofort auch in Deutsch verfügbar. Darüber hinaus verfügt Aircove über eine automatische Aktualisierungsfunktion, die stets die neuesten Funktionen und Sicherheitsupdates bereitstellt.

Ebenfalls überarbeitet wurde die Funktion zur Einteilung in Gerätegruppen: Die bis zu fünf Gruppen, denen Geräte für einen individuellen VPN-Standort per Drag & Drop zugewiesen werden können, bleiben nun auch nach einer Ab- und erneuten Anmeldung erhalten. Auch eine Gruppe "Kein VPN" ist weiterhin möglich.

"Ob Smart-TV, Saugroboter, Beleuchtung, Fitnesstracker oder Smartphone - die Online-Devices in einem Haushalt summieren sich schnell und der Schutz jedes einzelnen Gerätes wird immer schwieriger", sagt Harold Li, Vice President bei ExpressVPN. "Mit Aircove haben wir eine Lösung entwickelt, die unsere preisgekrönte ExpressVPN-Software mit einem einfach zu bedienenden Router kombiniert. Nach der Markteinführung in den USA haben wir einige weitere Features hinzugefügt und können heute einen einzigartigen VPN-Router vorstellen, der in Sachen Privatsphäre- und Datenschutz seines Gleichen sucht."

Im Zuge der Markteinführung in den USA hat das Cybersicherheitsunternehmen Cure53 dem Aircove-Router nach einem Penetrationstest sowie einer Quellcodeprüfung ein "herausragendes Sicherheitsniveau" und eine überzeugende "Codeorganisation und -qualität" bescheinigt. Den vollständigen Report finden Sie auf der Cure53-Webseite.

Verfügbarkeit

Das Gerät ist in Deutschland ab sofort für begrenzte Zeit zu einem Sonderpreis von 169,- USD (der Preis in Euro wird automatisiert von Amazon berechnet) inklusive 30 Tage ExpressVPN-Testabonnement via Amazon verfügbar.

Hinweise für die Redaktionen: Technische Spezifikationen

1x WAN Ethernet Port, 4x LAN Ethernet Ports, 1x LED, 1x Reset Button, 1x 12 V/1.5 A DC Input

Quad-core 64-bit Prozessor @1.2GHz

DDR3L 512MB / NAND-FLASH 128MB

IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax, MU-MIMO

Wi-Fi6: Wi-Fi-Geschwindigkeiten von bis zu 600 Mbits/s (2,4 GHz), bis zu 1.200 Mbits/s (5 GHz)

Wi-Fi-Abdeckung bis zu 150 Quadratmetern

12 V/1.5 A DC Input

5x Gigabit-Ethernet-Anschlüsse

1x LED zur Anzeige von Strom und Internetverbindung

Netzadapter für die EU, Großbritannien und die USA

Abmessungen/Gewicht: 210 x 120 x 36,8 mm, 445 g

Dutzende von gleichzeitigen Verbindungen getestet

WPA2/3 Wi-Fi-Sicherheit

Automatische Security-Updates

Mehrsprachige Benutzeroberfläche: Unterstützt 17 Sprachen

Erhältlich nur auf Amazon.de für 189,90 USD

1 Jahr Garantie, 30 Tage Rückgabe an Amazon

30 Tage kostenloser Test für neue ExpressVPN-Benutzer (für Käufe nach Juli 2023), ExpressVPN-Abonnement separat erhältlich

Aircove wird in Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Hongkong, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten von Amerika und Zypern erhältlich sein.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Aircove-Produktseite.

Über ExpressVPN

Seit 2009 ermöglicht ExpressVPN Millionen von Nutzern, die Kontrolle über ihr Erlebnis im Internet zu übernehmen. Der preisgekrönte VPN-Service des Unternehmens wird durch das Open-Source-VPN-Protokoll Lightway unterstützt, das die Privatsphäre der Nutzer mit nur wenigen Klicks schützt. Der Passwortmanager Keys und der Aircove-Router von ExpressVPN ermöglichen einen unkomplizierten Zugang zu digitaler Privatsphäre und Sicherheit für alle. ExpressVPN-Produkte wurden von externen Experten wie PwC, Cure53, KPMG und anderen umfassend geprüft.

Seit 2021 ist ExpressVPN ein Teil von Kape Technologies. Um mehr über die branchenführenden Datenschutz- und Sicherheitslösungen von ExpressVPN zu erfahren, besuchen Sie https://www.expressvpn.com/de.

