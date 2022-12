Allspring Global Investments

ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS ERWEITERT BRITISCHES VERTRIEBSTEAM MIT EINSTELLUNG EINER NEUEN FÜHRUNGSKRAFT

London (ots/PRNewswire)

Allspring Global Investments (Allspring), ein führender unabhängiger Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 463 Milliarden US-Dollar*, gab heute die Ernennung von Catherine McLaughlin zur Leiterin des institutionellen Vertriebs für das Vereinigte Königreich und Irland bekannt.

Catherine McLaughlin kommt mit mehr als 20 Jahren Erfahrung bei globalen Vermögensverwaltern, wo sie die Geschäftsentwicklung und die Vertriebsstrategie in ganz Europa leitete, zu Allspring. Sie wird für den Ausbau des institutionellen Vertriebsgeschäfts von Allspring und die Betreuung eines wachsenden Kundenportfolios verantwortlich sein.

Bevor sie zu Allspring kam, arbeitete Catherine als UK Institutional Sales Director bei Allianz Global Investors. Davor war sie bei State Street Global Advisors, Aon Hewitt und Irish Life Investment Managers tätig. Catherine war auch als Dozentin für Studenten des Studiengangs Bachelor of Commerce an der Strathmore University in Nairobi, Kenia, tätig. Sie setzt sich für Inklusion und Vielfalt ein und ist Mitglied der Arbeitsgruppe Rückkehrer des Diversity Project.

Catherine sagt: „Ich bin unglaublich begeistert darüber, zu einem so wichtigen Zeitpunkt in der Entwicklung von Allspring Global Investments einzusteigen. Ich freue mich darauf, mit einem erfahrenen und vielfältigen Team von Investmentexperten zusammenzuarbeiten und einen Beitrag zur Zukunft des institutionellen Geschäfts des Unternehmens zu leisten."

Andy Sowerby, Leiter der International Client Group bei Allspring, erklärt: „Ein Hauptaugenmerk liegt auf dem Ausbau unserer Partnerschaften mit Institutionen im Vereinigten Königreich und in Irland, und die Aufnahme von Catherine in das Unternehmen ist ein wichtiger Schritt in dieser Hinsicht. Unser Ziel ist es, Investoren dabei zu helfen, sowohl finanzielle Erträge als auch positive Ergebnisse zu erzielen, und wir glauben, dass Catherines Expertise unglaublich wertvoll sein wird, wenn wir unser Geschäft weiter ausbauen."

Um mehr über Allspring und unsere Mission, das Investieren zu verbessern, zu erfahren, besuchen Sie bitte

www.allspringglobal.com.

Informationen zu Allspring Global Investments

Allspring Global Investments™ ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 463 Milliarden US-Dollar*, Niederlassungen auf der ganzen Welt und Anlageteams, die von 450 Anlageexperten unterstützt werden. Allspring hat sich durchdachtem Investieren, der zielgerichteten Planung und der Inspiration einer neuen Ära des Investierens verschrieben, die sowohl finanzielle Erträge als auch positive Ergebnisse anstrebt.

* Stand vom 30. September 2022. Das verwaltete Vermögen beinhaltet 93 Milliarden US-Dollar von Galliard Capital Management, einem Anlageberater, der nicht zum Allspring Global Investments Handelsnamen/der Firma GIPS gehört.

Allspring Global Investments™ (Allspring) ist der Handelsname für die Vermögensverwaltungsgesellschaften von Allspring Global Investments Holdings, LLC. Zu diesen Gesellschaften gehören Allspring Global Investments (UK) Limited (Allspring UK), eine von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) zugelassene und regulierte Anlageverwaltungsgesellschaft, und Allspring Global Investments Luxembourg S.A. (Allspring Luxembourg), die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen und reguliert wird. Im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) ist das Material, das für den Vertrieb im Vereinigten Königreich zugelassen ist, von Allspring UK genehmigt worden.

PAR-1222-00007

© 2022 Allspring Global Investments Holdings, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

