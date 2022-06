Engwe Bike

ENGWE startet Crowdfunding-Kampagne für Gelände-E-Bike X26: Ein Hochleistungs-Bike mit 1000-W-Motor

Mit dem Ziel, das leistungsstärkste Produkt der ENGWE-Serie für Benutzer in den USA und Europa zu entwickeln, hat Engwe einen 1000-W-Motor mit einem Doppelbatteriesystem und einer dreifachen Stoßdämpferaufhängung kombiniert und das Gelände-E-Bike X26 für Crowdfunding entwickelt. Die Kampagne wurde auf Indiegogo gestartet. Die Fatbike-Reifen mit 26 x 4,0 Zoll in Motorradqualität erleichtern die Arbeit mit Schlaglöchern, Schnee oder Sand. Das X26 ist leistungsstärker als die meisten E-Bikes auf dem Markt und erfüllt die Erwartungen der Fahrer an Leistung, Geschwindigkeit, lange Fahrt und Stabilität.

Erobern Sie Hügel ganz leicht mit dem 1000-W-Motor

Das X26 bietet eine konstante Leistung von 750 W und kann bei extremen Geländebedingungen sage und schreibe 1000 W herausholen. Das X26 bietet eine höhere Leistung als die meisten E-Bikes und lässt das seine Fahrer auch steile Hügel mit 30 % Steigung erklimmen. Der Motor verleiht ihm eine Höchstgeschwindigkeit von 31 MPH und schlägt damit andere E-Bikes, die nur etwa 20-30 MPH erreichen.

Maximale Reichweite von 62 Meilen mit dem Doppelakku-System

Ein Doppelakku-System lädt die Fahrt mit satten 1373 Wh Leistung auf und bietet eine längere Fahrzeit, eine Reichweite von bis zu 62 Meilen und damit mehr Zeit in der Natur. Das bedeutet: einen ganzen Tag fahren ohne auch nur einmal aufzuladen.

Dreifaches Federungssystem

Das X26 verwendet ein dreifaches Federungssystem, das sich von seinem vorderen hydraulischen Dämpfer mit 150 mm Hubweg und dem mittleren mechanischen Dämpfer bis zum hinteren Luftdämpfer erstreckt und sich mit seiner 3-mal stärkeren Stoßdämpfung von anderen E-Bikes abhebt.

Fatbike-Reifen mit 26 x 4,0 Zoll

Die speziellen Fatbike-Reifen (26 x 4,0 Zoll) von ENGWE für mehr Bodenkontrolle sind rutschfest und erlauben maximales Rollen, auch an Steigungen. So haben die Fahrer die volle Kontrolle, auch in engeren Kurven, und können selbst in schwierigstem Gelände sofort anhalten.

Spezifikationen

Höchstgeschwindigkeit: 50 KmH / 31 MPH

Leistung 1000 W (Max.), 750 (Nennleistung)

Maximale Steigung: 30 %

Reifengröße: 26 x 4,0 Zoll

Reichweite pro Ladung (normaler Modus): 100 km/62 Meilen

Akkukapazität: 48 V 19 AH (Hauptbatterie), 48 V 9,6 AH (zusätzliche Batterie)

Bremse: Hydraulische Scheibenbremsen

Beschleunigung: 46 s (0-50 KmH)

Zuladung: 330 lbs / 150 kg

Gewicht: 90 lbs / 41 kg

Zum Preis von nur 1599 USD für all die außergewöhnlichen Funktionen in einem Stück ist das X26 definitiv eines der kostengünstigsten E-Bikes der Branche. Sichern Sie sich den super Early-Bird-Tarif auf Indiegogo .

Klicken Sie hier für weitere Informationen.

