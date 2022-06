Bridgetek Pte Ltd

Bridgetek stellt neue Sensoren und Aktoren vor, um die IoT-Implementierung für Unternehmen zu vereinfachen

Bridgetek Pte Ltd. führt eine neue Reihe von Sensoren und Aktuatoren ein, um die Produktivität, die Konsistenz von Qualität und Ertrag, die Auslastung der Mitarbeiter und die effiziente Nutzung von Ressourcen zu verbessern. Zu den Anwendungsbereichen gehören u. a. industrielle Steuerungen, intelligente Landwirtschaft, marine Aquakultur, intelligente Büros, Laborinstrumente und Parkhäuser.

Die Sensoren und Aktoren sind so konzipiert, dass sie in einem gemeinsamen Netzwerk, dem Long-Distance Sensor Bus (LDSBus), zusammenarbeiten. Dies vereinfacht die Verkabelung erheblich, da Standardverbindungen verwendet werden und der Strom an die angeschlossenen Geräte verteilt wird. Außerdem wird die Komplexität der Verbindung verschiedener Geräte, Protokolle, Netzwerke und Software beseitigt, so dass sie nahtlos zusammenarbeiten können. Alle Sensordaten und Aktuatorbefehle auf dem LDSBus werden über die proprietären Bridgetek IoTPortal Gateways zum und vom IoTPortal weitergeleitet.

Zu den wichtigsten Merkmalen des Bridgetek LDSBus gehören:

Einfache Installation : Ein CAT5/5e LDSBus-Kabel mit RJ45-Steckern überträgt Daten und Strom

: Ein CAT5/5e LDSBus-Kabel mit RJ45-Steckern überträgt Daten und Strom Flexibel : LDSBus-Verbindungen werden mit HVT-Verteilern verkettet. Jeder HVT-Abzweig hat vier RJ12-Anschlüsse für Sensor-/Aktor-Module

: LDSBus-Verbindungen werden mit HVT-Verteilern verkettet. Jeder HVT-Abzweig hat vier RJ12-Anschlüsse für Sensor-/Aktor-Module Langstrecke : Jeder Bus kann sich vom Gateway aus bis zu 200 m in jede Richtung erstrecken

: Jeder Bus kann sich vom Gateway aus bis zu 200 m in jede Richtung erstrecken Einfache Konfiguration : Keine Programmierkenntnisse zur Konfiguration des Systems erforderlich

: Keine Programmierkenntnisse zur Konfiguration des Systems erforderlich Benutzerfreundlich : Alle Sensoren und Aktoren können über die gleiche intuitive App und das Dashboard überwacht und gesteuert werden

: Alle Sensoren und Aktoren können über die gleiche intuitive App und das Dashboard überwacht und gesteuert werden Effizient: Warnmeldungen per E-Mail, SMS und Push-Benachrichtigung ersparen die ständige Überwachung der Daten und entlasten das Personal für andere Aufgaben

Unternehmenseigentümer und Mitarbeiter können sich sowohl lokal als auch aus der Ferne über die Smartphone-App und das browserbasierte Dashboard mit dem System verbinden und Warnhinweise und Benachrichtigungen erhalten. Die intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche reduziert die Lernkurve und ermöglicht eine einfache Systemkonfiguration, ohne dass eine Codeentwicklung erforderlich ist.

Die Nutzung des Internets der Dinge (IoT) nimmt weiter zu, da immer mehr Branchen die damit verbundenen Vorteile erkennen. Neben den technologischen Fortschritten entwickeln sich die IoT-Systeme auch durch eine einfachere Installation weiter, was vielen Nutzern, die traditionell keine intelligenten Lösungen in Betracht gezogen haben, und bestehenden Nutzern die Tür öffnet.

