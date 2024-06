Mille Miglia

Die 1000 Miglia 2024 hat begonnen

Die Ausgabe 2024 des Roten Pfeils startete um 12:30 Uhr von der Plattform Viale Venezia. Kurz vor dem Start drohte ein Gewitter den Start des Rennens zu erschweren, doch wenige Augenblicke vor der Zeitkontrolle der O.M.'s, die wie immer als erste starten, ließ der Regen nach und der unverkennbare Geruch der Motoren in der Luft vermittelte den Anwesenden eine ganz besondere Atmosphäre des Schönsten Rennens der Welt.

Auf die Vorbeifahrt der mehr als 400 Autos , die zwischen 1927 und 1957 gebaut wurden, wartete eine festliche Menschenmenge, die bereits am späten Vormittag begann, das Zentrum von Brescia zu füllen. Es hätte keinen spannenderen Start für die Fahrer und ihre Navigatoren geben können, die in den nächsten 5 Tagen die Oldtimer-Juwelen über mehr als 2200 Kilometer fahren und sich in 144 Time Trials, 8 Average Trials, 30 Passage Controls und 21 Time Controls messen werden.

"Das Warten vor dem Rennen ist immer nervenaufreibend", sagte Andrea Vesco, auf der Jagd nach seinem vierten Sieg in Folge bei der 1000 Miglia, aus dem Cockpit des 1929 Alfa Romeo 6C SS Spider Zagato. "Hoffen wir, dass es nicht weiter regnet, damit wir die Spitze abreißen können, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass wir, wenn wir einmal in Fahrt sind, wie immer gut ins Rennen kommen."

Große Aufregung für Gianmario Fontanella und Anna Maria Covelli, die ersten Verfolger des Duos Vesco Salvinelli nach ihrem zweiten Platz im vergangenen Jahr: Wir sind aufgeregt und konzentriert, trotz des Regens ist die Atmosphäre schön. Wir freuen uns auf ein großartiges Ergebnis".

Nach dem Start ging es sofort hinauf zur Burg von Brescia für das erste Zeitfahren, bevor man sich mit der Passagekontrolle und der Village Parade auf der Piazza Vittoria von der Stadt verabschiedete. Anschließend fuhr der Konvoi durch die Weinberge und Hügel von Franciacorta, , wo er sich wieder mit den Ferrari Tribute-Wagen traf, die von Iseo aus gestartet waren. In der Franciacorta gab es weitere sechs Zeitfahren in Folge, an deren Ende Palazzolo sull'Oglio eine Passagekontrolle am Fuße des höchsten runden Glockenturms Europas stattfand, die den Auftakt zur Einfahrt in die Region Bergamo bildete.

