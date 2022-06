Mille Miglia

1000 MIGLIA 2022: MITTWOCH, 15. JUNI BIS SAMSTAG, 18. JUNI - DAS "SCHÖNSTE RENNEN DER WELT" KEHRT ZURÜCK

Zum zweiten Mal in Folge nimmt die 1000 Miglia ihre Motoren im Sommer wieder in Betrieb. Von Mittwoch, 15. Juni bis Samstag, 18. Juni, werden 425 außergewöhnliche Autos den Mythos des Roten Pfeils auf den Straßen Italiens wiederbeleben und rund 250 Gemeinden für fast 2.000 Kilometer in vier Tagen durchqueren.

Die 1000 Miglia 2022 wird im Uhrzeigersinn durch Italien reisen und nach den Etappen in Cervia-Milano Marittima, Rom und Parma in Brescia starten und enden.

Am Mittwoch, den 15. Juni, verlassen die Besatzungen Brescia in Richtung Gardasee, bevor sie nach Süden fahren und zur Adria absteigen. Abendessen während des Rennens im Teatro Comunale in Ferrara und Abschluss der Etappe in Cervia-Milano Marittima.

Am Donnerstag, den 16. Juni, werden die Autos die Spitzkehren nach San Marino erklimmen, nach Urbino absteigen und weiter nach Rom fahren, wo sie mit der Parade in der Via Veneto ankommen.

Am Freitag, dem 17. Juni, wird das Rennen vier Regionen durchqueren: Latium, Toskana, mit einem Halt zum Mittagessen auf der Piazza del Campo in Siena, dann Ligurien und Emilia Romagna, die in Parma enden.

Am Samstag 18 wird das Rennen durch das Autodromo di Monza und Bergamo führen und in Brescia enden.

Auf der sportlichen Seite blickt man auf die Titelverteidigerin Andrea Vesco, die 2020 und 2021 triumphierte.

ROUTE

Fast 2.000 km

257 Standorte

115 Zeitfahren

17 Zeitsteuerungen

8 Durchschnittliche Studien

1000 MIGLIA CARS

425 Autos

71 Fahrzeuge nahmen an der historischen 1000 Miglia 1927-57 teil

Die ersten 10 Startautos werden "665 SUPERBA" OM (Siegerauto der 1927 1000 Miglia)

Zwei Beispiele von ALFA 8c 2003 kehren nach der Teilnahme an der 1932 1000 Miglia nach Brescia zurück

9 Beispiele der OSCA (7 davon nahmen an 1000 Miglia 1927-57 teil) werden zusammen gehen, um den 75. Jahrestag des Hauses zu feiern

19 Ferrari und 6 Maserati Rennwagen

Am häufigsten vertretener Automobilhersteller: Alfa Romeo mit 50 Autos

1000 MIGLIA GREEN (voll elektrisch) Autos.

8 Autos

AUTO FERRARI TRIBUTE 1000 MIGLIA (Moderner Ferrari)

111 Autos

AUTO 1000 MIGLIA ERFAHRUNG (Supercar)

12 Autos

NATIONS

29 Nationen

324 Teilnehmer aus Italien, 133 aus den Niederlanden, 70 aus den USA, 66 aus Deutschland

