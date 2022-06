China International Import Expo (CIIE)

CIIE bereitet sich auf fünfte Ausgabe vor

„Dank seiner Öffnungspolitik, der kontinuierlichen Optimierung des Geschäftsumfelds und der starken wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit wird China auch in den kommenden Jahren ein beliebtes Investitionsziel bleiben", sagten globale Experten auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) 2022 in Davos, Schweiz.

Chinas stabiles Wirtschaftswachstum ist von großer Bedeutung für eine weltweite Erholung, sagte WEF-Präsident Borge Brende kürzlich in einem Interview. „Lang- und mittelfristig bin ich also ziemlich optimistisch, was Chinas Wirtschaft angeht", sagte der Präsident.

Neben der wirtschaftlichen Größe Chinas waren sich die Wirtschaftsführer auch einig, dass Chinas Ansatz und sein Engagement für die Globalisierung ebenfalls wichtig sind. Die chinesische Führung hat wiederholt ihr Engagement für die wirtschaftliche Globalisierung und den Freihandel bekräftigt, auch in Reden auf dem WEF.

Als wichtige Plattform für das internationale Beschaffungswesen, die Investitionsförderung, den kulturellen Austausch und die offene Zusammenarbeit wurde die China International Import Expo (CIIE) vier Jahre in Folge erfolgreich durchgeführt und gilt weithin als ein internationales öffentliches Gut für die wirtschaftliche Globalisierung und das multilaterale Handelssystem sowie als zentraler Träger für den Aufbau einer offenen Weltwirtschaft und einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 hat die Messe an Umfang und Einfluss zugenommen. So wurde beispielsweise die Fläche der Wirtschaftsausstellung von 270.000 Quadratmetern im Jahr 2018 auf 366.000 Quadratmeter im Jahr 2021 vergrößert, während die ersten drei Ausgaben dazu beigetragen haben, rund 30,5 Milliarden US-Dollar an ausländischen Investitionen in 622 Projekte zu leiten.

Laut einem Bericht über die Wirtschaftsausstellung der vierten CIIE, die vom 5. bis 10. November 2021 stattfand, nahmen mehr als 2.900 Unternehmen aus 127 Ländern und Regionen an der Messe teil. Darunter befinden sich 622 Unternehmen aus Ländern entlang des Gürtels und der Straße, 125 aus Mittel- und Osteuropa und 87 aus Afrika. Unternehmen aus rund 30 der am wenigsten entwickelten Länder erhielten kostenlose Stände auf der vierten CIIE.

Der Bericht zeigt auch, dass 274 branchenführende Unternehmen, von denen einige auf der Global 500-Liste stehen, an der letztjährigen Messe teilgenommen haben. Während der vierten CIIE wurden vorläufige Verträge im Wert von 70,72 Milliarden Dollar abgeschlossen.

Während die CIIE in ihr fünftes Jahr geht, haben multinationale Aussteller weiterhin ihre Hoffnung auf eine Teilnahme an der fünften Ausgabe der Messe im November bekundet.

Bei einem Online-Treffen, das das CIIE-Büro kürzlich veranstaltete, äußerten sich 15 hochrangige Unternehmensvertreter aus verschiedenen Industrieausschüssen der CIIE Enterprise Alliance zuversichtlich über Shanghais Kampf gegen die Epidemie und die Widerstandsfähigkeit des chinesischen Marktes.

"Wir sehen, dass China angesichts der Veränderungen, die es seit einem Jahrhundert nicht mehr gegeben hat, nie das Tempo der Öffnung gebremst hat, auch wenn es mit den Herausforderungen der Pandemie oder den Turbulenzen der globalen Situation konfrontiert war. Sie hat die jährliche CIIE stetig vorangetrieben, was breitere Möglichkeiten für den Austausch in der Branche und ein stärkeres Vertrauen schafft", sagte Jean-Christophe Pointeau, Präsident der Pfizer Biopharmaceuticals Group China, während des Online-Meetings.

Pointeau fügte hinzu, dass die Produkte von Pfizer durch die jährliche Messe für die Menschen in China leichter zugänglich wurden und vielen chinesischen Patienten Vorteile brachten.

Trotz der anhaltenden COVID-19-Pandemie wird die fünfte CIIE in diesem Jahr wie geplant vom 5. bis 10. November stattfinden.

Das CIIE-Büro hat vor kurzem mehrere günstige Maßnahmen beschlossen, um den Ausstellern zu helfen, die durch die COVID-19-Pandemie und andere Faktoren verursachten Schwierigkeiten bei Produktion und Betrieb zu überwinden.

Aussteller, die ihre eigenen Stände aufbauen, haben beispielsweise Anspruch auf einen Zuschuss von 300 Yuan (45,14$) für jeden Quadratmeter ihrer Ausstellungsfläche. Die Zuschüsse, die nicht höher sein dürfen als die Kosten für die Einrichtung des Standes, können direkt eingelöst oder zum Ausgleich der Standgebühren auf der sechsten CIIE oder der während der fünften CIIE anfallenden Kosten, einschließlich der Kosten für Foren, Aktivitäten, Hotels und Werbung, verwendet werden.

Die Anmeldefrist für das fünfte CIIE wurde ebenfalls bis zum 31. Juli 2022 verlängert.

Bisher sind mehr als 75 Prozent der geplanten Ausstellungsfläche der 5. CIIE reserviert. Mehr als 250 Fortune-Global-500-Unternehmen und Branchenführer sowie die meisten der 10 weltweit führenden Unternehmen aus der Pharma-, Medizintechnik- und Automobilindustrie haben ihre Teilnahme an der Messe bestätigt.

Die Öffnung ist das Markenzeichen des heutigen China. Die CIIE zeigt Chinas Entschlossenheit, die Öffnung auf hoher Ebene auszuweiten, die Entwicklungschancen mit der Welt zu teilen und die wirtschaftliche Globalisierung offener, umfassender, ausgewogener und für alle vorteilhafter zu gestalten.

