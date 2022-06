JetSynthesys Private Limited

JetSynthesys kündigt Jetapult an, das erste I&O-Gaming-Startup der Welt, das mit seiner ersten Akquisition aus dem Verborgenen auftaucht

Spiele-Startup Jetapult, das erste seiner Art Invest & Operate (I&O) -Modell für Spielestudios in Schwellenländern, tritt mit der Übernahme eines Spielestudios aus Indien aus dem Verborgenen hervor. Jetapult wird sich auf den Erwerb und die Skalierung von umsatzstarken Indie-Spielentwicklungsstudios in Schwellenländern wie Indien, Südostasien, dem Nahen Osten, Südamerika sowie Australien und Neuseeland konzentrieren, um einen Mangel an langfristigem, intelligentem Kapital in der Branche zu beheben. Darüber hinaus wird das Start-up eine Reihe spannender Spieleunternehmen gründen und kommerziell ausbauen, und zwar von einem lokalen Markt bis hin zu einer internationalen Perspektive für eine wissenschaftliche und nachhaltige Größenordnung.

Jetapult wird von Sharan Tulsiani geleitet, die zuvor unter anderem die Spieleabteilung von Google Play Asia - Indien und ANZ-Märkte - sowie den renommierten Indie Games Accelerator (IGA) geleitet hat. Neben Tulsiani gehören zum Team von Jetapult auch Yash Baid und Mangesh Anaokar. Während Yash zuvor Principal und Head of Research bei 3one4 Capital und Partner bei 256 Network war, verfügt Mangesh über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen M&A und Investitionen, da er bei Bennett, Coleman and Co. für Investitionen und Portfoliomanagement verantwortlich war. Das Team wird außerdem durch erfahrene Branchenexperten und Berater wie Ryo Shima (Ex-COO GREE), James Cho (Ex-Blizzard, Bethesda, Zynga) sowie Angelo Lobo (Ex-Direktor, Zynga), Dennis Sullivan (Ex-Wargaming) und Hyunsu Bang (Ex-GREE) verstärkt.

Zur Markteinführung von Jetapult meinte sich Rajan Navani, VC und MD von JetSynthesys: „Im Laufe der Jahre haben wir gesehen, wie die Spieleindustrie an Fahrt aufgenommen hat, und der Weg, der vor uns liegt, sieht heller aus als je zuvor. Es gibt mehrere talentierte Spielestudios mit großartigen Ideen, die sich mit der richtigen Unterstützung und Finanzierung wirklich vergrößern können. Wir haben diesen Marktbedarf erkannt und uns entschlossen, Jetapult auf der Grundlage des sehr erfolgreichen Modells von JetSynthesys zu gründen, das auf dem Erwerb und der schnellen Skalierung von Spielestudios mit Hilfe globaler Expertise und erstklassiger Partnerschaften beruht. Mit dem dreigleisigen Ansatz „Acquire, Invest, Accelerate" ist Jetapult nun bereit, aus dem Verborgenen herauszutreten und hat bereits eine wichtige Akquisition getätigt. Wir sind davon überzeugt, dass Jetapult, das auf dem Modell „Invest and Operate" (I&O) basiert, die Branche grundlegend verändern wird. Mit einem Expertenteam, das über eine jahrzehntelange Erfahrung verfügt, wird das Start-up die Position des indischen Glücksspiels auf der Weltkarte weiter stärken."

Sharan Tulsiani, CEO und Mitbegründer von Jetapult , sagte: „Der Aufbau von Hits mit hohen Umsätzen in der Spieleindustrie wird oft fälschlicherweise als glücksbasiertes Münzwurfspiel dargestellt. Das könnte falscher nicht sein Die Entwicklung von Spielen ist ein leidenschaftliches, kreatives Unterfangen, aber ihre Skalierung ist an sich eine wissenschaftliche Angelegenheit.

"Dies war eine Hypothese, die bei der größten Vertriebsplattform für Spiele, dem Google Play Store, aufgegriffen und mit enormem Erfolg gelöst wurde. Die systematischen Beschleunigungsprogramme wie der Google Global Indie Games Accelerator und andere, die ich ins Leben gerufen habe, waren ein Produkt dieser nachhaltigen Herausforderung. Unsere wichtigste Erkenntnis war, dass die Unterstützung genialer Designer in kleinen Studios ein Dorf aus zusätzlichen Fachleuten aus Bereichen wie Spiel- und Wirtschaftsdesign, Produkt- und Technikentwicklung, Nutzerakquise usw. erfordert. Als ich die vielfältigen Erfolge dieser Programme miterlebte, fühlte ich mich sehr motiviert, diesen Beratungsrahmen zu erweitern, der in der riesigen, aber talentierten Spieleindustrie nicht genug Reichweite hat. Das I&O-Modell von Jetapult wird das Fachwissen über Spiele demokratisieren und durch die Zusammenarbeit mit talentierten Studios in aufstrebenden Märkten neue Möglichkeiten in großem Umfang eröffnen. Die Unterstützung bei der Umsetzung von grundlegenden Rahmenbedingungen und wissenschaftlicher Entscheidungsfindung wird das langfristige Wachstum der Studios, ihrer Teams und ihrer Einnahmen fördern."

Yash Baid, COO und Mitbegründer von Jetapult , sagte: „Investmentverantwortliche sind sich der hervorragenden Investitionsrenditen bewusst, die Spielestudios bieten und die sogar von wirtschaftlichen Abschwüngen profitieren, wie man während des Covid beobachten konnte. Allerdings mangelt es in der Branche derzeit an intelligentem Kapital und sinnvoller Unterstützung für diese Studios. Jetapult ist das Ergebnis jahrelanger enger Zusammenarbeit mit Entwicklern von Spielestudios, um deren Anforderungen zu ermitteln und Zugang zu intelligentem und geduldigem Kapital zu schaffen, das durch die Partnerschaft mit namhaften Risikokapital- und Fremdkapitalinvestoren skaliert wird. Wir sind so aufgebaut, dass wir kleine Spielestudios im Zentrum unseres operativen Ethos halten und darauf abzielen, sie in aufstrebenden Märkten wie Indien zu generationsübergreifenden Unternehmen auszubauen."

Die wichtigsten Auswahlkriterien von Jetapult für die Übernahme eines Spielestudios sind das Wachstumspotenzial, das Vorhandensein eines starken Teams und die Generierung von Einnahmen sowie die Überprüfung der Spiele, die sie herstellen, das Genre, dem sie folgen, und die Wachstumskapazitäten des Teams. Das Startup ist dabei, Kapital und führende Köpfe der Spielebranche aus den Bereichen Free-to-Play-Game-Design, Produktmanagement, Nutzerakquise und Analytik in sein Portfolio von Spielestudios zu bringen.

Über JetSynthesys:

JetSynthesys ist ein neuartiges digitales Unterhaltungs- und Technologieunternehmen, das weltweit in drei wichtigen Ökosystemen tätig ist - Gaming und Esports, digitale Unterhaltung, Wellness und Lebensunterhalt. Mit Millionen von Kunden in 180 Ländern entwickelt JetSynthesys erstklassige Produkte, Plattformen und Dienstleistungen in diesen drei Bereichen, um das Leben von Milliarden von Verbrauchern zu verbessern. Seit der Gründung im Jahr 2014 hat JetSynthesys unter der Leitung von Rajan Navani (Vice Chairman & Managing Director) ein leistungsfähiges Ökosystem aus Technologie, Talenten, Inhalten und Vertriebskanälen aufgebaut und ist bestrebt, allen Stakeholdern in verschiedenen digitalen Welten unter dem treffenden Namen #Jetverse schöne Momente zu bescheren.

Hinter dem Unternehmen mit Hauptsitz in Pune stehen Branchengrößen wie Kris Gopalakrishnan, Adar Poonawalla, Sachin Tendulkar und die milliardenschweren Familienunternehmen der Promotoren von Thermax, Triveni Group und Yohan.

Poonawalla-Gruppe und DSP-Gruppe. Mit Niederlassungen in Europa, Großbritannien und den USA ist JetSynthesys ein wichtiger Akteur in der digitalen Landschaft Indiens. JetSynthesys baut auf Innovation und einer neuen Kultur auf und repräsentiert die Wirtschaft des neuen Zeitalters. Das Unternehmen arbeitet daran, ein digitales Ökosystem für die Verbraucher zu schaffen, um ihnen eine Komplettlösung für alle ihre digitalen Bedürfnisse zu bieten. Es ist perfekt positioniert, um mit den besten weltweit verfügbaren Talenten, die durch indisches Kapital finanziert werden, Erfolgsgeschichten in großem Maßstab durch "Made in India"-Apps zu schreiben.

JetSynthesys ist Teil der diversifizierten JetLine-Unternehmensgruppe, deren Wurzeln in den 1930er Jahren in Bangkok, Thailand, liegen und die seit 1974 auch in Indien vertreten ist. Gegründet 1937 von dem verstorbenen Kishinchand Navani, hat das Wachstum in Thailand und Südostasien über mehrere Jahrzehnte hinweg zu einer groß angelegten Industrie in den Bereichen Textilien, Verpackung, Elektronik und Immobilienentwicklung geführt.

