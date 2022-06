ISF (Israel Secondary Fund)

ISF beschafft 312 Millionen Dollar für einen 3. Sekundärfonds mit Schwerpunkt auf dem israelischen High-Tech-Markt

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

ISF verwaltet über eine halbe Milliarde Dollar in drei Fonds. Die ISF-Fonds erwerben Beteiligungen an Start-up-Unternehmen und Risikokapitalfonds.

Der Fonds wird von großen institutionellen Anlegern aus Israel, Europa und den Vereinigten Staaten unterstützt.

ISF (Israel Secondary Fund) gab heute bekannt, dass er seinen dritten Fonds mit einem Gesamtvolumen von 312 Millionen Dollar aufgelegt hat. Im Jahr 2017 hat ISF seinen zweiten Fonds in Höhe von 100 Millionen Dollar aufgelegt und verwaltet derzeit über eine halbe Milliarde Dollar mit Schwerpunkt auf Sekundärtransaktionen auf dem israelischen Technologiemarkt.

Zu den Investoren, die sich an der aktuellen Kapitalbeschaffung beteiligt haben, gehören mehrere der größten institutionellen Anleger Israels, wie Migdal Insurance, Altshuler Shaham, Bank Hapoalim, sowie führende Institutionen, Pensionsfonds, Stiftungen und Family Offices aus Europa und den Vereinigten Staaten.

Dror Glass, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer von ISF: „In den letzten Jahren hat ISF über 80 Sekundärtransaktionen in Technologieunternehmen und Risikofonds durchgeführt. Der Zeitpunkt der aktuellen Mittelbeschaffung ist besonders bedeutsam, wenn man bedenkt, dass sich die Markttrends nach einem Jahrzehnt beispiellosen Wachstums verändert haben.

Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Sekundärtransaktionen und Liquidität deutlich zunehmen wird, insbesondere angesichts der wachsenden Unsicherheit in der High-Tech-Branche und möglicher Verzögerungen bei Börsengängen und Übernahmen. ISF ist ein führendes Unternehmen auf dem globalen Markt für technische Sekundarschulen, und wir glauben, dass wir mit unserem neuen Fonds eine zentrale Rolle im Bereich der lokalen Investitionen spielen werden."

Dror verwies auch auf die flexible und effiziente Anlagepolitik des Fonds: „Unser einzigartiges Modell ermöglicht es uns, kreativ und schnell auf alle Liquiditätsanforderungen zu reagieren. Wir erwerben Minderheitsanteile an privaten Technologieunternehmen von Gründern, Mitarbeitern und Investoren und können uns an Folgerunden dieser Unternehmen beteiligen. Wir erwerben auch Beteiligungen an Risikofonds und führen Umstrukturierungen von Hausbanken durch.

Unser Leitprinzip ist es, ein Win-Win-Win-Geschäft für den Verkäufer, für ISF und vor allem für das Unternehmen und seine Mitarbeiter zu erzielen."

Mehr als 80 Transaktionen und 50 Ausstiege

ISF (Israel Secondary Fund) ist ein führender technologieorientierter Sekundärfonds, der von Dror Glass, Nir Linchevski und Eva Hubsman geleitet wird.

ISF wurde 2008 von Dror Glass und Shmuel Shilo, Pionieren auf dem Gebiet der Sekundarstufe in Israel, gegründet.

ISF sorgt für Liquidität auf dem ineffizienten privaten Technologiemarkt und führt schnelle und kreative Transaktionen durch, bei denen Beteiligungen an privaten Unternehmen und Risikokapitalfonds erworben werden. Die Zielgruppe des ISF sind Unternehmer, Investoren und Mitarbeiter, die neben Kommanditanteilen an Fonds auch Optionen und Anteile an Unternehmen halten.

Die ISF investierte direkt und indirekt in rund 220 Unternehmen. Sein Portfolio umfasst viele erfolgreiche Unternehmen und Fonds, darunter Myheritage, Aidoc, WSC, Innovid, Valens, Pixellot, Earnix, Papaya Gaming, Verbit, Arbe, Yotpo, Waze, Glilot, Vertex, Coralogix, Solaredge und andere.

Nir Linchevski, geschäftsführender Partner bei ISF, fügt hinzu: „Die ISF hat eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des israelischen Sekundärmarktes gespielt.

Der Weg eines Start-ups zu einem bedeutenden Exit kann zehn Jahre oder länger dauern. Dadurch, dass Unternehmer, Mitarbeiter und Investoren einen erheblichen Wert auf dem Weg dorthin - und nicht erst am Ende des Spiels - realisieren können, können sie die Früchte ihrer Arbeit zu einem früheren Zeitpunkt genießen, während die Unternehmensleitung weiterhin auf langfristiges Wachstum ausgerichtet bleibt.

Unser Modell stellt sicher, dass alle Parteien - Investoren, Unternehmen und Mitarbeiter - davon profitieren, was der Schlüssel zu einem kontinuierlichen Marktwachstum ist."

Informationen zu den ISF-Partnern:

Dror Glass ist seit 2001 auf dem israelischen Sekundärmarkt aktiv. Dror war geschäftsführender Partner bei Orma Investments der IDB-Gruppe, Investmentmanager bei der Israel Corporation und Investmentbanker bei Evergreen (der israelischen Vertretung von Robertson Stephens).

Dror war auch geschäftsführender Direktor des renommierten Wharton-Recanati M.B.A. Programms an der Universität Tel Aviv.

Nir Linchevski kam 2014 zu ISF, nachdem er zwischen 2007 und 2012 als Gründungspartner der Private-Equity-Investmentgesellschaft Shiraz Investments und als Vorsitzender von Altshuler Shaham Asset Management tätig war.

Zuvor war Nir als Managing Director bei dem in den USA ansässigen Risikokapitalfonds Vantage Point Capital Partners und als General Partner bei dem israelischen Risikokapitalfonds Formula Ventures tätig.

Eva Hubsman kam vor vier Jahren zur ISF, nachdem sie als CFO von Triventures tätig war und Fonds und Unternehmen wie Evergreen und Samsung in den Bereichen Finanzmanagement, Strategie und Geschäftsentwicklung beraten hat.

