Doktorabc.com, eine Plattform für Telemedizin, geht in Frankreich an den Start. Sie bietet Online-Konsultationen und -Rezepte für die diskrete Behandlung ihrer Kunden

DoktorABC, eine Telemedizin-Plattform, die Kunden mit Ärzten für Online-Konsultationen und -Verordnungen verbindet, geht jetzt in Frankreich an den Start. Die Plattform ermöglicht durch textbasierte medizinische Online-Konsultationen eine personalisierte Behandlung in den Bereichen Frauen- und Männergesundheit, sexuelle und allgemeine Gesundheit sowie bei Haut- und Haarbeschwerden. Das reine Online-Verfahren ermöglicht es dem Kunden, von erschwinglichen, zugänglichen, personalisierten und schnellen medizinischen Behandlungen zu profitieren.

DoktorABC gehört zu Helfy und hat seit seinem Start im Jahr 2017 Hunderttausende von Beratungen durchgeführt. Der Eintritt in den französischen Markt ist ein weiterer Schritt in der europäischen Expansion der Plattform, die besonders in Deutschland erfolgreich ist. Daneben ist sie auch im Vereinigten Königreich präsent. Schweden soll noch in diesem Jahr folgen.

DoktorABC bietet eine medizinische Online-Beratung über ein Aufnahmeformular, das ausschließlich von in der EU zugelassenen Ärzten ausgewertet wird. Vorbehaltlich einer ärztlichen Untersuchung erhalten die Kunden ein autorisiertes Online-Rezept, das in allen französischen Apotheken gültig ist. Die auf einem Fragebogen basierende Online-Diagnose bietet den Kunden einen schnellen und diskreten Service und erspart ihnen den Ärger und die Unannehmlichkeiten eines persönlichen Arzttermins. Die Behandlung ist schnell verfügbar: Das Ausfüllen des Fragebogens dauert in der Regel nur wenige Minuten. Die Rezepte werden während der üblichen Geschäftszeiten in weniger als einer Stunde ausgestellt und können in jeder Apotheke verwendet werden.

Telemedizin und digitale Gesundheit sind für den französischen Markt noch immer ein Novum. Erhebungen zufolge sind die Franzosen zwar bereit, Gesundheitsdienstleistungen digital in Anspruch zu nehmen, aber die Online-Konsultation von Ärzten ist auf dem zweitgrößten Markt Europas noch ein weitgehend ungenutzter Dienst. „Die überwiegende Mehrheit der Patienten zieht den Online-Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen dem persönlichen Kontakt vor", sagt Stav Gal, CEO und Mitbegründer von Helfy. „Dies gilt insbesondere für die Bedingungen der Körperpflege. Unsere Mission ist es, die Erfahrung von Gesundheitsdienstleistungen zu verändern und zu unterbrechen, damit jeder schnell, einfach und bequem Zugang zu fachkundigen, lebensverbessernden Behandlungen hat."

Der globale digitale Gesundheitsmarkt ist riesig – er wurde für 2021 auf rund 176 Milliarden US-Dollar geschätzt. „Dies ist eine sich wandelnde Branche, die eine lukrative Gelegenheit darstellt", sagt Gilad Tisona, Vorsitzender von Helfy. „Die Pandemie hat den digitalen Gesundheitsmarkt beschleunigt, für den bis 2030 eine jährliche Wachstumsrate von fast 28 % prognostiziert wird. Die Menschen sind bereit für eine digital gestützte Gesundheitsversorgung. DoktorABC reagiert nicht nur auf dieses Interesse – es revolutioniert die Telemedizin, indem es persönliche Gesundheit und Wellness einfach und für jeden zugänglich macht."

Da das Unternehmen seine globale Reichweite ausbaut, plant es auch, sein Angebot um einen 360-Grad-Ansatz für Wellness zu erweitern. „Kein Zustand wird in einem Vakuum erlebt", sagt Gal. „Zum Beispiel kann ein Kunde, der unter Akne leidet, auch Stress oder Ängste empfinden oder glauben, dass es an der Zeit ist, seine Ernährung umzustellen. Wir wollen das gesamte Spektrum relevanter Therapien anbieten, die online konsumiert werden können, damit die Menschen ihr Leben in vollen Zügen genießen und sich körperlich und geistig gesund und stark fühlen."

