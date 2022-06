PraSaga

PraSaga stellt SagaPython auf der Consensus 2022 vor

Austin, Texas (ots/PRNewswire)

PraSaga™, eine Schweizer Stiftung, die die nächste Generation der Layer One Blockchain entwickelt, hat heute offiziell die Einführung von SagaPython bekannt gegeben. SagaPython ist eine neue Erweiterung der beliebten Programmiersprache Python, die in die Blockchain von PraSaga, die SagaChain™, und deren Class Manager Infrastructure (CMI) integriert ist. PraSaga wird SagaPython auf der folgenden Veranstaltung präsentieren Konsens 2022 in Austin, Texas, präsentieren, die vom 9. bis 12. Juni stattfindet.

Einfachheit in die Blockchain bringen

SagaPython ist der nächste Schritt für Entwickler, die alle Arten von Anwendungen mit der SagaChain™ erstellen möchten. SagaPython ermöglicht Entwicklern eine einfache Programmierung unter Verwendung des erstklassigen Objektmodells von PraSaga, indem es die weit verbreitete und vertraute Sprache Python nutzt. Diese Vertrautheit ermöglicht es Entwicklern, die Fähigkeiten von SagaPython sofort in den Griff zu bekommen und schnell mit der Entwicklung von Produkten und der Lösung von Problemen zu beginnen.

SagaPython wird ein Teil von SagaOS™ sein, dem kommenden und neuartigen Betriebssystem für die globale, dezentrale Blockchain, die SagaChain. Damit wird sichergestellt, dass alle mit SagaPython erstellten Anwendungen mit den bestehenden globalen Infrastrukturen auf der ganzen Welt kompatibel sind. Sie werden in der Lage sein, Anwendungen und Systeme nahtlos zu integrieren und dabei ein Höchstmaß an Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.

Der Chief Product Officer von PraSaga, Rich Phillips, sagt über das Projekt: „Die Einführung von SagaPython ist ein echter Meilenstein für die PraSaga Foundation und stellt einen entscheidenden Schritt nach vorne für die langfristige Roadmap und Vision der Organisation dar. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie die Community wächst, wenn Unternehmen und Entwickler sich mit SagaPython beschäftigen."

Präsentation von SagaPython auf der Consensus

PraSaga wird SagaPython während des Consensus 2022 vorstellen, dem ersten persönlichen Consensus seit drei Jahren. Consensus ist die erste Adresse, um alles, was Krypto zu bieten hat, zu präsentieren und zu feiern. Zu den prominenten Rednern bei Consensus gehören: US-Senatorin Kirsten Gillibrand, der Präsident und CEO von PayPal, Dan Schulman, und der Gründer und CEO von Binance, Changpeng Zhao.

Entwickler sind eingeladen, zu den ersten zu gehören, die SagaPython beim Web3athon ausprobieren, einem „auf die Menschheit ausgerichteten Hackathon", der auf der Consensus 2022 stattfindet.

Über PraSaga

PraSaga ist eine Schweizer Stiftung, die die nächste Generation der Layer One Blockchain entwickelt. Die Technologielösung von PraSaga löst viele der Einschränkungen, mit denen die Layer-One-Blockchains der ersten Generation zu kämpfen haben. Die SagaKette ™ setzt erfolgreich auf die Senkung der Transaktionsgebühren, die Erweiterbarkeit für Lieferketten und senkt die Entwicklungskosten erheblich.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1821901/PraSaga_Logo.jpg

Original-Content von: PraSaga, übermittelt durch news aktuell