Glow Financial Services kündigt prestigeträchtiges neues Beratergremium an

Das führende FinTech-Unternehmen für Verbraucherelektronik und Verbraucherfinanzierung begrüßt zehn neue Vorstandsmitglieder, die das schnelle Wachstum des Unternehmens begleiten sollen.

Glow gibt heute die Gründung seines neuen Board of Advisors bekannt, der sich aus sieben ehemaligen CEOs von Telekommunikationsunternehmen, zwei Finanzierungsexperten und dem CBI-Präsidenten zusammensetzt. Die Aufgabe des Board besteht darin, das Unternehmen bei der Erreichung seiner strategischen Wachstumsziele und der Marktexpansion zu unterstützen. Die Einrichtung des neuen Vorstands folgt auf den Start von Glow im Bereich FinTech mit einem großen globalen OEM in Großbritannien und die Expansion in die Niederlande, Deutschland, die nordischen Länder und die USA.

Die Mitglieder des Boards sind:

Niek Jan Van Damme Ehemaliger CEO, Deutsche Telekom Deutschland, derzeitiges Board-Mitglied von Telstra; außerdem Chairman of the Board, NGN Fiber Network; Board Advisor, LotusFlare

Lord Karan Bilimoria Derzeitiger Präsident des CBI, Mitglied des Oberhauses des Vereinigten Königreichs, des House of Lords und Gründer von Cobra Beer

Jim Mooney Ehemaliger Executive Chairman von Virgin Media; ehemaliges Board-Mitglied von Sirius und RCN

Nadir Mohamed Ehemaliger CEO von Rogers, derzeitiges Board-Mitglied der TD Bank, u.a

Paul A. Gould Derzeit geschäftsführender Direktor und EVP bei Allen & Co, LLC, derzeit Liberty Global PLC und Warner Discovery Inc. Board-Mitglied; Kuratorium der Cornell University und früherer Direktor von DirecTV

Manuel Cubero Ehemaliger CEO von Kabel Deutschland, derzeit Board-Mitglied von United Internet;

Präsident des Europäischen Verbandes für Kabelkommunikation

John Meeks Derzeitiger Geschäftsführer, TA Associates; ehemaliger Asurion-Investor

Blaik Kirby Derzeitiger Präsident der Gruppe, Bell Canada Consumer und SMB

Glenn Lurie Ehemaliger CEO, AT&T Mobile & Consumer, derzeitiges Board-Mitlgied von Avis;

Ehemaliger CEO von Synchronoss Technologies, Inc.

Eelco Blok Ehemaliger CEO von KPN, derzeitiges Board-Mitglied von Telstra und der OTE-Gruppe; Ko-Vorsitzender des niederländischen Nationalen Cybersicherheitsrats, Direktor des internationalen Verbands GSMA

Die kombinierten Fähigkeiten des Boards werden dazu beitragen, Glow durch neue und aufregende Möglichkeiten zu führen und unser Engagement als zuverlässiger Finanzierungspartner zu stärken.

Informationen zu Glow Financial Services

Glow Financial Services ist ein globales FinTech-Unternehmen für die Finanzierung von Unterhaltungselektronik, das mit großen Vertriebspartnern zusammenarbeitet. Zu diesen Partnern gehören Mobilfunkbetreiber, OEMs und Einzelhändler. Zusätzlich zu den hohen Finanz- und Servicedienstleistungen bietet das FinTech eine einzigartige Finanzierungsplattform, die den Kunden Wettbewerbsvorteile verschafft. Weitere Informationen finden Sie unter www.GlowGFS.com

Kontakte

Für Informationen wenden Sie sich bitte an Rich Frostig, PR-Direktor rfrostig@GlowGFS.com

