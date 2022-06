Valour, Inc.

Valours Venture-Portfolio-Unternehmen Skolem Technologies erhält 20 Millionen Dollar in einer Serie-A-Runde

Toronto (ots/PRNewswire)

Skolem Technologies sammelt 20 Millionen Dollar, um institutionellen Zugang zu DeFi zu ermöglichen

Zu den Investoren der Serie-A-Runde von Skolem gehören Galaxy Digital, Point72 Ventures, Jump Crypto, Fenwick und Dragonfly Capital

Valour Inc. (das „Unternehmen" oder „Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt, gab heute bekannt, dass Skolem Technologies eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar erhalten hat. Die Runde wurde von Galaxy Digital angeführt und umfasste Beteiligungen von Point72 Ventures, Jump Crypto, Fenwick and West, Morpheus Ventures und Dragonfly Capital.

Skolem wurde 2020 gegründet und wird von JP Smith, ehemals Trail of Bits, geleitet. Skolem ist die erste vollständige DeFi-Plattform, die es Institutionen ermöglicht, direkt an den DeFi-Märkten zu partizipieren, ohne den technischen Personalbestand und das Portfoliorisiko wesentlich erhöhen zu müssen. Die robuste Infrastruktur von Skolem und die einzigartige Schnittstellenschicht bieten den Kunden eine zuverlässige Ausführung, eine benutzerfreundliche Web-UI und API sowie eine umfassende Unterstützung für den gesamten Handelszyklus.

Aufgrund der strukturellen Vorteile der Dezentralisierung stößt DeFi zunehmend auf institutionelles Interesse. Nach Angaben von DeFi Llama hat DeFi einen Gesamtwert (TVL) von 111,86 Mrd. $, wobei das von DeFi verwaltete Vermögen in den letzten 18 Monaten um 713 % gestiegen ist. Skolem beabsichtigt, den Erlös aus der Kapitalbeschaffung für den Ausbau seines Teams zu verwenden und die technologischen Fähigkeiten der Plattform zu erweitern, um den DeFi-Markt um Größenordnungen zu vergrößern.

„Das Geschäftsmodell von Skolem passt perfekt zu unserer Mission bei Valour, den Zugang zu digitalen Vermögenswerten mit einer einfachen und sicheren Methode zu erweitern", sagte Russell Starr, CEO von Valour. „Als Teilnehmer an den ersten Finanzierungsrunden freuen wir uns sehr, dass das Team von Skolem weitere Mittel von hochrangigen Unternehmen aufbringen kann und dass sich der DeFi-Markt weiter entwickelt und Institutionen mit Onramps anzieht, die durch die bahnbrechende Plattform des Teams ermöglicht werden."

„Die DeFi-Märkte entwickeln sich ständig weiter, was es für Institutionen schwierig macht, auf sichere und verlässliche Weise zu handeln, zu erfassen und sich auf dem Markt zu engagieren. Wir bei Skolem sind der festen Überzeugung, dass DeFi unsere Welt im nächsten Jahrzehnt verändern wird, und wir engagieren uns dafür, den Zugang zu diesem wichtigen Markt zu verbessern, indem wir eine skalierbare Plattform entwickeln, die einen sicheren Einstieg ermöglicht", sagte JP Smith, Gründer und Chief Executive Officer von Skolem. „Dieses Fundraising unterstreicht das Vertrauen unserer Partner in die Plattform von Skolem und die dringend benötigte Verlässlichkeit, die sie Institutionen bietet, um ihnen und den DeFi-Märkten zum Erfolg zu verhelfen."

„Skolem ist eine Null-zu-Eins-Lösung für den institutionellen Zugang zu den DeFi-Märkten. Der institutionelle DeFi-Stack erfordert Sicherheit, Ausführung, Risikomanagement, Buchhaltung und Compliance", ergänzt Will Nuelle, Principal Investments bei Galaxy Digital. „Heutzutage haben Institutionen die Wahl, entweder ihren eigenen Tech-Stack zu entwickeln und ein Ingenieurteam einzustellen oder Skolem die schwere Arbeit machen zu lassen. Wir freuen uns sehr, Skolem dabei zu unterstützen, den DeFi-Zugang sicher, bequem und zuverlässig zu gestalten."

„Es gibt einen klaren und lauten Bedarf von institutionellen Anlegern für eine Lösung wie Skolem, die einen sicheren Zugang zu den DeFi-Märkten für Unternehmen ermöglicht", sagte Adam Carson, Krypto-Leiter bei Point72 Ventures. „Skolem ist ein Vorreiter in diesem Bereich, und wir freuen uns, dieses beeindruckende Team von Technologen und seine Bemühungen, das Wachstum der institutionellen DeFi-Märkte zu unterstützen, zu unterstützen."

„Der Zugang zum Handel im DeFi-Bereich ist begrenzt, kompliziert und es fehlen die Leitplanken, die für Institutionen mit strengen Risiko- und Berichtsanforderungen notwendig sind, um sich zu engagieren", sagt Hassab Qureshi, Managing Partner bei Dragonfly Capital. „Da sich der Markt ständig weiterentwickelt, haben JP, Adam und ihr talentiertes Team eine einfache, aber hochmoderne Lösung entwickelt, mit der DeFi sein volles Potenzial ausschöpfen kann."

Erfahren Sie mehr über Valour und Skolem unter valour.com und skolem.tech

Informationen zu Skolem Technologies

Skolem Technologies bietet Daten- und Handelsausführungsdienste für dezentralisierte Finanzmärkte. Unsere Systeme basieren auf einem tiefen Verständnis der zugrunde liegenden Smart Contracts und einer Mentalität der Sicherheitsforschung. Die Skolem Execution Technology ist nur auf Einladung erhältlich.

Informationen zu Valour Inc:

Valour Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF) ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren ermitteln wir Chancen und Innovationsbereiche und bauen und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Weitere Informationen oder ein Abonnement für den Erhalt aktueller Unternehmens- und Finanzinformationen finden Sie unter valour.com.

