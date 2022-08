HOTEL BACHMAIR WEISSACH GMBH & CO. KG

Hotel Bussi Baby in Bad Wiessee ist ab sofort wieder geöffnet

Bild-Infos

Download

WEISSACH / ROTTACH-EGERN (ots)

HOTEL BUSSI BABY: Re-Start mit Infinity-Pool, Spa Royal und Boom Boom Bar

Das HOTEL BUSSI BABY ist wieder geöffnet - komplett modernisiert und bereit für seine feierfreudige Klientel. Das IN-Hotel in Bad Wiessee wird nun zur hippen Base für Freigeister und ins Leben Verliebte.

Ab sofort hat das Hotel Bussi Baby wieder geöffnet und begeistert seine unangepassten und lebenslustige Gäste mit einer völlig neuen Fassade, cooler Roof Top Terrasse und komplett neu gebauter BOOM BOOM Bar mit separater Lounge und BOOM BOOM Restaurant, die neuerdings an 7-Tagen die Woche moderne südostasiatische Speisen und Cocktails anbieten.

Zudem gibt es für die Bussi Baby Gäste im SPA ROYAL einen Infinity-Pool auf dem Dach, Dampfbad, 24h Gym und freischwebendem Sauna-Kubus mit exklusivem Seeblick sowie einen nicht allzu ruhigen Ruheraum mit eigener Bar. Ebenso gibt es einen neuen Playroom mit Billardtisch, Kicker und Tischtennis. Cineasten und Freunde der Filmkunst dürfen sich auf ein Privatkino ab Winter mit 22 Sitzen freuen.

Das BUSSI BABY wird zum "Place to be" für jung gebliebene Menschen ab mindestens 16 Jahren, die viel arbeiten und gern feiern. Inhaber Korbinian Kohler ist begeistert: "Das Baby ist endlich erwachsen. Das BUSSI BABY selbst ist nun eine Oase, die rund um die Uhr eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet, egal bei welchem Wetter."

In den 50 Zimmern verschmelzen traditionelle, bayerische Wohnelemente mit modernen Designstücken zu einem unkonventionellen Interieur, das bewusst stilistische Reibungspunkte bietet. Der Gast hat die Wahl zwischen See- oder Bergblick oder der Aussicht auf die Driving Range des Golf Centers Bad Wiessee, das nur eine kurze Fahrt mit dem Caddy entfernt liegt.

Boom Boom Bar: Crazy, Modern, Asian

Für seine trendbewusste Klientel im HOTEL BUSSI BABY hat Korbinian Kohler ein innovatives Food & Drink-Konzept entwickelt. Im Mittelpunkt stehen dabei die neue Boom Boom Bar und das Boom Boom Restaurant.

Darf es ein bisschen verrückt sein? So lautet das Motto in der Boom Boom Bar. Sie erwartet ihre Gäste mit neuartigen Modern Asian Style Drinks. Die Gäste genießen spannende Neuinterpretationen der Asian Drinks, wie unter anderem Mai Tai, Zombie und Hurricane aus fancy Gläsern und Behältern, die zwar typisch Tiki, aber auch zeitgenössisch gestaltet sind. Die Drinks werden geworfen, geswizzelt, geshaked und gerührt und mit frischen, exotischen Früchten und Zutaten elegant garniert. Die Boom Boom Bar wird zum "Crazy Place" am Tegernsee.

Boom Boom Restaurant: Best-off Südostasien

Das neue Boom Boom Restaurant schöpft aus der Vielfalt der südostasiatischen Küche. Feine Noten von Zitronengras, Kokos, Koriander, Minze oder Limette ziehen sich durch beliebte Asia-Gerichte. Abends können die Gäste aus wechselnden und überaus appetitlich zusammengestellten 4-Gang-Menüs wählen.

Unsere neue BOOM BOOM Speisenkarte finden Sie hier:

BB-BOOMBOOM-SpeiseKarte_220817.pdf (bussibaby.com)

Ob Rooftop Spa Bar, Boom Boom Bar und Restaurant oder Boom Boom Lounge - mit diesem neuen Food & Drink-Konzept können sich die Gäste des BUSSI BABY nun täglich von nachmittags bis spät abends nach Lust und Laune asiatisch verwöhnen lassen. Ein Small-Asian-Lunch ist von 15-16 Uhr neuerdings im Zimmerpreis inklusive. Für die späten Bar-Gäste gibt es bis 1 Uhr früh noch eine kleine Speisenkarte.

Mit dem Frühstück im BUSSI BABY beginnt der Tag voller Energie. Gesund, regional und vegetarisch wird im Boom Boom Restaurant aufgetischt. Auf dem Buffet reihen sich energiegeladene Super Food Bowls, eine Früchte Bar und regionale Frühstücksklassiker aneinander.

Feiern im BUSSI BABY: Celebrate good times

Im BUSSI BABY wird das Leben konsequent gefeiert. Vergnügte und gechillte Stunden zu angesagten Beats und mit exzellenten Drinks gehören hier einfach dazu. Das beginnt schon mit der Happy Hour von 16 bis 17 Uhr in der Rooftop Bar oder in der Boom Boom Bar. Für alle Damen gilt dann "Ladies 2 for 1" - zwei Drinks zum Preis von einem. Jeden Donnerstag, Freitag und Samstag bringen DJs die Gäste ab 20 Uhr mit passenden Sounds in Feier- und Tanzlaune. An den Wochenenden sorgen Karaoke-Sessions für beste Stimmung.

Zahlreiche andere Veranstaltungen wie Motto Partys, Wine Tasting, Cocktail- und Asian-Food-Kurse, private Yoga-Stunden, Fitness & Health oder Body Painting Workshops machen den Aufenthalt im BUSSI BABY zum eigenständigen Erlebnis - ganz unabhängig von den Möglichkeiten, die der Tegernsee und seine Berge zusätzlich bieten.

Dazu ist das hippe Hotel die perfekte Base für aktiven Urlaub im Tegernseer Tal - egal, ob einem der Sinn nach Golf, Wassersport, Bergwandern, Kultur, Party und auch Spaß im Hotel steht.

Für ein Telefon- oder Vorort-Interview steht Ihnen Inhaber Korbinian Kohler gerne zur Verfügung.

Weitere Presse-Bilder befinden sich im folgenden Bilder-Link: https://bit.ly/3PqYLXq

Original-Content von: HOTEL BACHMAIR WEISSACH GMBH & CO. KG, übermittelt durch news aktuell