BLUETRON

Bluetron supOS zeigt inspirierendes Betriebssystem für intelligente Fabriken auf der HANNOVER MESSE in Deutschland

Ningbo, China (ots/PRNewswire)

Vom 30. Mai bis zum 2. Juni fand in Deutschland die weltweit wichtigste Messe, die Hannover Messe, bekannt als der „Oscar der Industrie", statt. Als führende industrielle IOT-Plattform in China feierte das Bluetron supOS Industrial Operating System sein Debüt in Hannover.

Bluetron hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein intelligentes Betriebssystem für die digitale Transformation von Fabriken zu entwickeln - dasupOS Industrial Operating System. Ähnlich wie Android und IOS bei Mobiltelefonen kann supOS die Hardwares wie Maschinen und Materialien von Fabriken effektiv verwalten, und Softwares von verschiedenen Anbietern laufen auf der gleichen Plattform, supOS sammelt alle Daten der Fabrik auf einer Plattform, bietet eine offene und Low-Code-Anwendungsentwicklungsplattform für Entwickler, Unternehmen können industrielle Software, die sie benötigen, von supOS herunterladen.

Mit dem „Plattform +APPs"-Modell bietet supOS globalen Industrieunternehmen einen inspirierenden Weg zur digitalen Transformation, der sich durch großflächige Replikation, kostengünstige Förderung und bequeme Nutzung auszeichnet. Traditionelle Fabriken können in intelligente Fabriken umgewandelt werden.

supOS ist universell für die Prozess- und die diskrete Industrie einsetzbar. Es ist eine Komplettlösung für Unternehmen in den Bereichen Auftragsmanagement, Produktionsausführung, Qualitätsoptimierung, Lagerhaltung und Logistikmanagement.

Zhao Wei, Senior Vice President von Bluetron, hielt eine Grundsatzrede per Videokonferenz. Laut Zhao Wei werden Unternehmen im Zuge der digitalen Transformation auf Herausforderungen wie isolierte Dateninseln, hohe IT-Kosten, Herausforderungen bei der transparenten Verwaltung und Entscheidungsfindung stoßen. Mit der breiten IIOT-Verbindung, dem vereinheitlichten Datensee, der industriellen Big-Data-Analyse und -Anwendung, der Low-Code-Entwicklung, der Sicherheit und anderen Fähigkeiten, die die supOS-Plattform bietet, können diese Probleme effektiv gelöst werden.

Für große Unternehmen ist es schwierig, die industriellen Datenressourcen effektiv zu nutzen und eine Gruppenverwaltung und -kontrolle in Fabriken durchzuführen, die landesweit oder weltweit an verschiedenen Orten angesiedelt sind. Bluetron schafft eine einheitliche Basis für die digitale Transformation von Unternehmen, um isolierte Informationsinseln zu beseitigen, die digitale Unternehmensarchitektur neu zu gestalten und die vor- und nachgelagerte Erweiterung der Plattform zu realisieren. Auf diese Weise kann eine neue Art von Fabriken mit offener Ökologie und vernetzten Industrien entstehen.

Da kleine und mittlere Unternehmen großen Wert auf Kosten und Aufträge legen, bietet Bluetron umfassende industrielle Internet-Cloud-Dienste an. Wir bauen eine reichhaltige Industrie-Cloud auf und erfüllen die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen zu niedrigen Kosten mit einer Cloud-Plattform + SaaS-Bereitstellung im Modus des „leeren Hauses".

In einem Interview mit den Medien stellte Tan Zhang, CEO von Bluetron, vor, dass supOS auch Lösungen für die Bereitstellung von Public Clouds und Privatisierung anbietet, um die Anforderungen verschiedener Unternehmen zu erfüllen. Bluetron hat weltweit mehr als 1800 neue intelligente Fabriken im Modus „Plattform +APPs" gebaut. Die Lösungen sind in 30 Branchen weit verbreitet, darunter die Petrochemie, die chemische Industrie, die Baustoffindustrie und andere Prozessindustrien sowie diskrete Industrien wie Autoteile, Anlagenbau, Metallverarbeitung und Elektronikfertigung. Wir heißen globale Partner willkommen, die sich uns anschließen und gemeinsam eine bessere Zukunft der industriellen digitalen Transformation aufbauen.

Original-Content von: BLUETRON, übermittelt durch news aktuell