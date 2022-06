The Geneva Association

Die Generalversammlung der Geneva Association ernennt 4 neue Vorstandsmitglieder; die Organisation hebt Nachhaltigkeit als oberste Priorität für die Versicherungsbranche hervor und wird zu einer unterstützenden Institution der UNEP-FI-Prinzipien für nachhaltige Versicherungen

Zürich (ots/PRNewswire)

Im Anschluss an die Generalversammlung 2022 der Geneva Association in der vergangenen Woche gibt die Organisation zwei wichtige Entwicklungen bekannt:

Die Wahl von vier neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats: Lard Friese , CEO, Aegon; Xi LUO , Vorsitzender, Peopleʼs Insurance Company of China; Hiroshi Shimizu , Präsident und CEO, Nippon Life; Peter Zaffino , Vorsitzender und CEO, AIG.

, CEO, Aegon; , Vorsitzender, Peopleʼs Insurance Company of China; , Präsident und CEO, Nippon Life; , Vorsitzender und CEO, AIG. Der Beitritt der Geneva Association zu den Principles for Sustainable Insurance (PSI) der United Nations Environment Programme-Finance Initiative (UNEP-FI).

Die 49. Generalversammlung der Geneva Association brachte am 2. und 3. Juni in Venedig, Italien, 57 globale CEOs der Versicherungsbranche zusammen. Unter dem Titel „Building Bridges to a More Sustainable Future" wurde untersucht, wie sich die globalen Herausforderungen - vom Klimawandel bis zur wirtschaftlichen Volatilität - auf die Versicherungsbranche auswirken und wie Versicherer die Gesellschaft bei der Bewältigung dieser Krisen am besten unterstützen können.

Jüngste Schocks wie die Covid-19-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben die Institutionen dazu veranlasst, ihre ESG-Agenden zu optimieren, um maximale Wirkung zu erzielen. In den Diskussionen der Generalversammlung wurde deutlich, dass dies für die Versicherer folgendes bedeutet:

Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel durch die Kombination von Abschwächungs- und Anpassungsmaßnahmen, Anreize zur Risikominderung und Katastrophenhilfe durch Versicherungsschutz

durch die Kombination von Abschwächungs- und Anpassungsmaßnahmen, Anreize zur Risikominderung und Katastrophenhilfe durch Versicherungsschutz Förderung nicht nur der ökologischen, sondern auch der sozialen Nachhaltigkeit in den Bereichen Underwriting, Investitionen und Betrieb

in den Bereichen Underwriting, Investitionen und Betrieb Beseitigung von Schutzlücken , damit mehr Menschen, insbesondere in den schwächsten Bevölkerungsgruppen, Zugang zum Versicherungsschutz erhalten

, damit mehr Menschen, insbesondere in den schwächsten Bevölkerungsgruppen, Zugang zum Versicherungsschutz erhalten Förderung des körperlichen, geistigen und finanziellen Wohlbefindens des Einzelnen durch innovative Produkte und Dienstleistungen

Christian Mumenthaler, Präsident der Geneva Association und CEO von Swiss Re, sagte: „Die Diskussionen auf unserer Generalversammlung haben gezeigt, dass geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unbeständigkeit, soziale Ungleichheit und der Klimawandel für uns alle von zentraler Bedeutung sind. Ich freue mich, dass die Geneva Association die UNEP-FI-Prinzipien für nachhaltige Versicherungen unterstützt und damit unterstreicht, dass Nachhaltigkeit - das E, das S und das G - ein zentrales Thema für die Branche ist.

Ich heiße auch Lard Friese, Xi LUO, Hiroshi Shimizu und Peter Zaffino im Vorstand der Geneva Association herzlich willkommen. Als Vertreter Europas, Chinas, Japans und der Vereinigten Staaten werden ihre Ansichten entscheidend dazu beitragen, dass unsere Agenda die Prioritäten der Versicherer in aller Welt widerspiegelt."

Jad Ariss, geschäftsführender Direktor von The Geneva Association, kommentierte: „Die Herausforderungen, vor denen wir als Industrie und als Gesellschaft stehen, erfordern koordiniertes Denken und Handeln. Unser jährliches Treffen bot 57 Vorstandsvorsitzenden unserer Mitgliedsgesellschaften aus aller Welt eine hervorragende Plattform, um sich insbesondere über ihre sozialen und ökologischen Ziele auszutauschen. Nachhaltigkeit ist heute eindeutig die wichtigste Priorität für Versicherungsunternehmen und ihre Kunden. Wir sind stolz darauf, eine unterstützende Institution für das UNEP-FI PSI zu werden."

Die Geneva Association ist die einzige globale Vereinigung von Versicherungsunternehmen; ihre Mitglieder sind CEOs von Versicherungen und Rückversicherungen. Auf der Grundlage rigoroser Forschungsarbeiten, die in Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedern, akademischen Einrichtungen und multilateralen Organisationen durchgeführt werden, untersucht die Geneva Association die wichtigsten Risikobereiche, die sich wahrscheinlich auf die Versicherungsbranche auswirken werden, entwickelt Empfehlungen und bietet den Interessengruppen eine Plattform, um diese zu diskutieren. Insgesamt haben die Unternehmen der Geneva Association-Mitglieder ihren Sitz in 26 Ländern auf der ganzen Welt, verwalten ein Vermögen von 21 Billionen USD, beschäftigen mehr als 2,5 Millionen Menschen und schützen 2,6 Milliarden Menschen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1833533/The_Geneva_Association_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1833534/The_Geneva_Association_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/714100/Geneva_Association_Logo.jpg

Original-Content von: The Geneva Association, übermittelt durch news aktuell