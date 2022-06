ElfBar

ElfBar stärkt die Bindung zu britischen Kunden durch eine Werbekampagne auf Londoner Doppeldeckern und Plakatwänden

ElfBar ist zum ersten Mal in Londoner Busse eingestiegen, um auf einer einmonatigen Tour den Londonern das Mate 500 Pod Kit (Mate 500) vorzustellen, als Teil seiner Werbekampagne, um den Kunden in Großbritannien die Produkte von ElfBar näher zu bringen. Vom 9. Mai bis zum 19. Juni wird das wiederaufladbare Vape-Kit auf 300 ikonischen scharlachroten Doppeldeckern, die das Zentrum Londons durchqueren, sowie auf 147 elektronischen Plakatwänden im Freien in der ganzen Stadt präsentiert, um die umweltfreundlichen und kosteneffizienten Vaping-Lösungen von ElfBar bei den lokalen Nutzern bekannt zu machen.

Die Mate 500 ist unglaublich haltbar und garantiert einen ganztägigen Gebrauch. Sie ist kompatibel mit den ElfBar Mate P1 Pre-filled Pods, die eine große Auswahl an köstlichen Geschmacksrichtungen bieten, um dem Nutzer ein sanftes und befriedigendes Dampferlebnis zu bieten. Das Gehäuse aus Flugzeugaluminium mit matter Oberfläche und hochwertiger Metallstruktur ist extrem leicht und einfach zu bedienen, ohne dass zusätzliche Schritte zur Einrichtung erforderlich sind.

„Unterstützt durch ein solides politisches Umfeld, hat das Vereinigte Königreich eine wachsende Akzeptanz von Vaping-Geräten als Mittel zur Förderung einer rauchfreien Gesellschaft erlebt. „All diese Faktoren haben nicht nur die Professionalität und das Verantwortungsbewusstsein der Akteure in der Branche gestärkt, sondern das Vereinigte Königreich auch zu einem unserer Top-Märkte gemacht", so Daisy Luo, UK Country Lead für ElfBar.

„Seit ElfBar das erste Produkt im Vereinigten Königreich eingeführt hat, sind wir von der positiven Resonanz der britischen Verbraucher überwältigt. Wir hoffen, dass wir diese Gelegenheit nutzen können, um unsere Verbindung zu den lokalen Nutzern und Einzelhändlern zu stärken, die uns auf unserem Weg so sehr unterstützt haben. Als Reaktion auf die zunehmenden Umweltbedenken ist die Einführung des ElfBar Mate 500 Pod Kits unser neuestes Bestreben, den Kohlenstoff- und Abfall-Fußabdruck des Unternehmens zu reduzieren und uns dabei zu helfen, unsere ESG-Zusagen zu erfüllen, während wir weiterhin ein Portfolio an umweltfreundlichen Produkten aufbauen", fügte Daisy hinzu.

„Die Einführung von ElfBar Mate 500 ist nur ein kleiner Schritt in unserem Marathon. Es wird erwartet, dass ein weiteres beliebtes Produkt, ElfBar ELFA Pod Vape Kit, in seine Fußstapfen treten wird, um bald weltweite Kunden zu erreichen. Angetrieben von unserem Markenwert werden wir unsere Produkteigenschaften weiter verbessern und auf der Grundlage des Feedbacks der Nutzer weitere hochwertige Modelle auf den Markt bringen", so Daisy.

