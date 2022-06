Vayyar Imaging

/C O R R E C T I O N -- Vayyar Imaging/

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

In the news release, Vayyar Imaging sichert sich von Koch Disruptive Technologies geleitete Serie-E-Finanzierung mit 10 Mio. USD, issued 06-Jun-2022 by Vayyar Imaging over PR Newswire, the headline, should read "108 Mio" rather than "10 Mio" as incorrectly transmitted by PR Newswire. The complete, corrected release follows:

Vayyar Imaging sichert sich von Koch Disruptive Technologies geleitete Serie-E-Finanzierung mit 108 Mio. USD

Der weltweit führende Anbieter von abbildenden 4D-Radarsystemen erweitert sein Investorennetzwerk auf der Grundlage neuer Lieferverträge und Partnerschaften.

Koch Disruptive Technologies (KDT) leitet die Gruppe der bestehenden Investoren sowie der neuen Geldgeber Gly Capital Management und Atreides Management LP.

Die Finanzierung reiht sich in einer Serie von aktuellen kommerziellen Erfolgen für Vayyar ein, darunter Vereinbarungen mit Amazon, Piaggio, HCH Ventures und anderen.

Das israelische Halbleiterunternehmen ist ein führender Anbieter von abbildenden 4D-Radarsystemen in der Automobil- und Seniorenpflegebranche und stellt erschwingliche Sensoren her, die unter allen Bedingungen Erkennung und Ortung ermöglichen und gleichzeitig die Privatsphäre stets gewährleisten.

Die neue Finanzierung wird es Vayyar ermöglichen, seine Machine- und Deep-Learning-Fähigkeiten zu verbessern, das Wachstum in Branchen wie öffentliche Sicherheit, Medizin, Robotik und Einzelhandel zu beschleunigen und seine Reichweite auf weitere Regionen auszudehnen.

Vayyar Imaging, ein weltweit führender Anbieter von abbildenden 4D-Radarsystemen, hat heute bekannt gegeben, eine von Koch Disruptive Technologies (KDT) geleitete Finanzierungsrunde der Serie E in Höhe von 108 Millionen USD abgeschlossen zu haben. Damit beläuft sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf über 300 Millionen USD.

Die neue Runde umfasst die erstmaligen Vayyar-Unterstützer GLy Capital Management und Atreides Management LP sowie die bestehenden Investoren KDT, Battery Ventures, Bessemer Ventures, More VC, Regal Four und Claltech. Um die Kontaktaufnahme zu Investoren in China zu unterstützen, hat Vayyar China International Capital Corporation Limited (CICC) als führenden Finanzberater beauftragt.

Vayyar wurde mit der Vision gegründet, Brustkrebs im Frühstadium mithilfe von HF-Technologie zu erkennen. Seitdem hat Vayyar sein Geschäft in die Bereiche Altenpflege, Automobil, Einzelhandel, öffentliche Sicherheit und in andere Branchen ausgeweitet. Das Unternehmen bietet Lösungen, die auf seinem führenden System-on-Chip, dem unternehmenseigenen Software-Stack und seinen bahnbrechenden Algorithmen für maschinelles Lernen basieren.

Im Automobilbereich stellt Vayyar 4D-Abbildungsradar-Plattformen her, die die Sicherheit in den Bereichen Kabine, Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) und Motorrad (Advanced Rider Assistance Systems, ARAS) verändern. Die ARAS-Plattform des Unternehmens wird für den Einsatz auf den Motorrädern der Piaggio Group in Serie gefertigt und bietet den weltweit am stärksten gefährdeten Verkehrsteilnehmern außergewöhnliche Sicherheit. Vayyar hat auch Lieferverträge mit Automobilherstellern aus Japan und Vietnam abgeschlossen und befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit fast allen anderen Erstausrüstern und Zulieferern sowohl für In-Cabin- als auch für ADAS.

Im Bereich der Altenpflege bietet das Unternehmen Vayyar Care an, eine einzigartige Fernüberwachungslösung, die in die weltweit führenden Schwesternrufsysteme integriert ist und die alternde Bevölkerung mit automatischer Sturzerkennung und Daten schützt, die prädiktive Verhaltensanalysen vorantreiben. Vayyar unterzeichnete kürzlich eine Joint-Venture-Vereinbarung mit der Haier-Tochter HCH Ventures und nutzte seine Seniorenpflegetechnologie, um den 4 Billionen Yuan (625 Mrd. USD) schweren „Silver Tech"-Markt in China zu adressieren. Außerdem hat Vayyar eine groß angelegte Partnerschaft mit Amazon für die Gesundheits-, Sicherheits- und Sicherheitsüberwachung aus der Ferne aufgebaut.

„KDT freut sich, die Vision von Vayyar, die Gesundheit und Sicherheit des Lebens von Menschen auf globaler Ebene zu verbessern, weiter zu unterstützen", erklärte Brett Chugg, Geschäftsführer von KDT. „Die abbildende 4D-Technologie verändert den Medizin-, Smart Home-, Altenpflege- und Automobilmarkt hier in den USA und auf der ganzen Welt. Wir freuen uns darauf, ihr weiteres Wachstum zu beschleunigen."

Nach der Eröffnung neuer Büros in fünf weiteren Gebieten, darunter Japan und China, wird Vayyar seine Aktivitäten in zahlreichen Branchen weiter ausbauen und eine Serie von Machine Learning-fähigen Bildgebungslösungen vorstellen, die in die weltweit führenden Lösungen für intelligente Gebäude, Robotik, Einzelhandel und öffentliche Sicherheit integriert werden.

„Wir freuen uns und sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit bestehenden Investoren wie KDT sowie weiteren Unterstützern, die zum ersten Mal mit uns arbeiten, weiter auszubauen", betonte Raviv Melamed, Mitbegründer und CEO von Vayyar Imaging. „In diesen schwierigen Zeiten für die Weltwirtschaft ist diese neue Finanzierungsrunde eine deutliche Bestätigung unserer Mission und ein klarer Vertrauensbeweis in die Stärke unserer Technologie und die strategische Agilität unseres Unternehmens.

Dank der soliden Vertriebspipeline und dem erstklassigen Patentportfolio wird Vayyar seine Führungsrolle in den Kernbranchen weiter festigen, seine Aktivitäten in weiteren Branchen ausbauen und seine physische Präsenz in den Regionen Nord- und Südamerika, EMEA und Ostasien ausbauen.

Informationen zu Koch Disruptive Technologies

Koch Disruptive Technologies (KDT) ist eine einzigartige Investmentfirma, die mit prinzipientreuen Unternehmern zusammenarbeitet, die transformative Unternehmen aufbauen. KDT bietet einen flexiblen, mehrstufigen Investitionsansatz. KDT arbeitet mit Unternehmen zusammen, die Koch dabei helfen können, seine Fähigkeiten zu transformieren, bestehende Unternehmen umzugestalten oder in neue Plattformen zu expandieren. KDT ist eine Tochtergesellschaft von Koch Industries, einem der größten privaten Unternehmen der Welt mit einem geschätzten Umsatz von über 125 Milliarden USD und Niederlassungen in über 70 Ländern. KDT hilft seinen Partnern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, indem es ihnen die vollen Fähigkeiten und das Netzwerk von Koch zur Verfügung stellt, einzigartige Kapitallösungen strukturiert und einen langfristigen Ansatz für den gemeinsamen Vorteil verfolgt.

Informationen zu Vayyar Imaging

Vayyar, der Marktführer im Bereich der 4D-Bildgebungstechnologie auf Radarchip-Basis, bietet die weltweit fortschrittlichste Radar-on-Chip-Plattformen, um die wichtigsten Daten des Lebens zu erfassen, ohne dass die Privatsphäre verletzt wird. Die Lösungen des Unternehmens finden Einsatz in der Altenpflege, der Automobilindustrie, in der Sicherheit und in Smart-Home-Anwendungen sowie in der Robotik und in vielen anderen Bereichen. Vayyars Mission ist es, die nächste Generation der Sensortechnologie zu entwickeln, eine Miniaturtechnik, die aufgrund ihrer Erschwinglichkeit und Vielseitigkeit das Leben jedes Einzelnen beeinflusst und die Welt sicherer macht.

