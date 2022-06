CYBERZ, INC.; OEN, Inc.

Ankündigung des Japan Inspired NFT Portal (JINP), einer NFT-Kunstmarke, die für die Kombination aus Japans traditioneller und moderner Kultur steht.

Die erste Reihe von NFTs wird den Titel „JUU-NIN-TO-IRO" tragen und von 10 Top-Illustratoren basierend auf dem Thema „traditionelle Farben Japans" erstellt werden.

Die zweite Veröffentlichung mit dem Titel „ON-KO-CHI-SHIN" ist eine Reihe von NFTs mit traditionellen japanischen Kunstwerken, die vom Fotografen RK produziert wurden, dem meistverkauften japanischen Künstler auf dem NFT-Marktplatz „Foundation".

Zwei in Tokio ansässige Unternehmen, CyberZ, Inc. und OEN, Inc. haben im Juni 2021 ein NFT-produzierendes Unternehmen gegründet und arbeiten nun gemeinsam an einer neuen Initiative, um die japanische Kultur weltweit über das „Japan Inspired NFT Portal" (JINP) bekannt zu machen.

Jede Version enthält einen aus 4 Zeichen bestehenden Kanji-Kombinationsnamen und Themen wie Kanji-Zeichen, japanische Farben, japanische Malerei und Kimono. Diese Projekte zielen darauf ab, die unverwechselbare Kultur Japans mit der Welt zu teilen.

[JINP: Hintergrund und Zukunft]

Die NFT-Transaktionswerte sind im Jahr 2021 rasant gestiegen und der Verkaufspreis digitaler Kunstwerke nähert sich dem Wert physischer Kunst.

Vor diesem Hintergrund wurde das JINP-Projekt mit dem Ziel ins Leben gerufen, eine Marke zu werden, die Kunstliebhaber anzieht, indem sie „traditionelle und moderne japanische Kultur" mit der Welt teilt. Unsere Vision ist es, die traditionelle mit der modernen Kultur zu vermischen und sie mittels der Blockchain-Technologie für die Zukunft zu bewahren.

Jede der JINP-Veröffentlichungen wird ein zusammengesetztes Kanji aus 4 Zeichen enthalten, sowie eine Reihe von Werken, die auf diesem Thema basieren.

4-stellige Kanji-Kombinationen sind idiomatische Redewendungen, die aus vier aufeinanderfolgenden Kanji-Schriftzeichen bestehen.

In der ersten Serie mit dem Titel „JUU-NIN-TO-IRO" werden 10 Illustratoren NFTs erstellen, in denen die traditionellen japanischen Farben zum Ausdruck kommen.

In der zweiten Phase planen wir, ein „ON-KO-CHI-SHIN"-NFT-Kunstwerk zu entwickeln, das auf einer traditionellen japanischen Arbeit des weltbekannten Fotografen „RK" basiert.

In Zukunft plant JINP, NFTs zu entwickeln, die die Kombination der „traditionellen und modernen japanischen Kultur" mit 4-stelligen Kanji-Kombinationen ausdrücken.

Darüber hinaus sind durch die Zusammenarbeit mit Konzernunternehmen verschiedene Geschäftserweiterungen geplant, wie z. B. die Bereitstellung von Dienstleistungen durch den Einsatz modernster 3DCG-Technologie zur Schaffung von großen Gebäuden, Modeartikeln, Glasvasen und Menschen.

[1. Serie: JUU-NIN-TO-IRO ]

„JUU-NIN-TO-IRO" bedeutet „jeder hat eigene Ideen und seinen eigenen Geschmack", oder wörtlich, „zehn Menschen, zehn verschiedene Ideen oder Geschmäcker".

Inspiriert von der Bedeutung dieses Satzes wird JINP dieses Mal eine NFT-Serie mit dem Thema „Washoku" entwickeln, das für die traditionelle Farbe Japans steht.

Jede „Washoku"-Farbe hat einen einzigartigen Namen, der eine Jahreszeit oder eine Form von Stimmung oder Geschmack in Japan ausdrückt. Für dieses Projekt wird jeder Illustrator für eine Farbe verantwortlich sein. Insgesamt werden 10 Illustratoren ein Kunstwerk erstellen.

An dem Projekt teilnehmende Illustratoren

lack( https://twitter.com/lalalalack ) teffish( https://twitter.com/teffish ) soOno( https://twitter.com/soOno2020 ) Ryota-H( https://twitter.com/Ryota_H ) murakaruki( https://twitter.com/murakaruki ) Miwano Rag( https://twitter.com/rag_ragko ) Scottie( https://twitter.com/Sco_ttie ) HxxG( https://twitter.com/Cheon1986 ) nishikikope( https://twitter.com/nishikikope ) SHOKUEN( https://twitter.com/oxSTL )

Vertriebsübersicht

Zeitraum: Die Auktion für die erste Serie soll am 20. Juni 2022 beginnen

Marktplatz-Plattform: Foundation

Website: https://juu-nin-to-iro.jinp.art

[2. Serie: ON-KO-CHI-SHIN ]

Das NFT-Kunstwerk wird vom Fotografen RK zum Thema traditionelle japanische Kunstwerke produziert.

*Details werden ab Ende Juni verfügbar sein.

