GODAWAN, DER TRADITIONELL HERGESTELLTE INDISCHE SINGLE MALT, BREITET SEINE FLÜGEL IN DUBAI AUS

Diageo Indien führt Godawan, seinen traditionell hergestellten Single Malt Whisky, auf den internationalen Märkten ein

Nach der erfolgreichen Markteinführung von Godawan in Jaipur, Indien, ist Diageo India bereit, der Welt die Tradition und Kultur Rajasthans mit der Vorstellung dieses herausragenden Single Malts auf den internationalen Märkten vorzustellen.

Gleich nach der Vorstellung des Konzepts von Godawans zielgerichtetem Luxus bei den 75. Filmfestspielen von Cannes 2022 macht sich der „Spirit of the Desert" nun auf den Weg zu einem weiteren ikonischen Wüstenziel - Dubai.

Godawan wird in Rajasthan hergestellt, ist von seiner Herkunft inspiriert und widmet sich mit ganzem Herzen dem Ethos der „Schönheit in der Knappheit" und der Nachhaltigkeit. Es ist eine Hommage an den Geist seiner Bewohner, die dafür bekannt sind, dass sie die Natur schützen und bewahren und aus dem Wenigen, was die Natur hergibt, Außergewöhnliches und Brillantes schaffen.

Die Hitze von über 100°F in Kombination mit sechsreihiger Gerste, die weniger Wasser benötigt, trägt dazu bei, dass ein Whisky mit einer unglaublichen Geschmackstiefe und einem reichen und komplexen Charakter entsteht. Die Trockenheit bedeutet, dass der „Angel's Share" in Godawan überdurchschnittlich hoch ist - und einen Whisky mit unglaublicher Geschmackstiefe hinterlässt, der durch die Lagerung in speziellen Fässern mit ausgewählten indischen Botanicals noch verbessert wird.

Godawan positioniert Indien als Hort hochwertiger Single Malts auf der globalen Landkarte und setzt mit dieser Einführung in Dubai einen neuen Maßstab für nachhaltigen und bewussten indischen Luxus.

„Wir bei Diageo India glauben, dass die Verbraucher, die Kultur und die Gemeinschaft im Mittelpunkt unserer Innovationen stehen. Godawan wird der Welt und unseren Verbrauchern helfen, einen bisher unbekannten Aspekt der indischen Kultur zu entdecken - reich und bedeutungsvoll. Dieser Single Malt steht stellvertretend dafür, wie nachhaltiger, achtsamer und zielgerichteter moderner indischer Luxus aussieht, und Dubai ist die richtige Bühne, um diese Geschichte dem Rest der Welt zu vermitteln. Godawan ist nicht nur reich an Geschichte, sondern auch an verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich glaube wirklich, dass Diageo Indien mit dieser Einführung einen neuen Standard für Single Malts aus Indien gesetzt hat ", sagt Hina Nagarajan, CEO von Diageo Indien.

Godawan ist die Verkörperung des Engagements von Diageo India für den Schutz der Indischen Großtrappe, seines Namensgebers. Da es nur noch wenige Großtrappen auf der Welt gibt, trägt jede Flasche, die das Unternehmen herstellt, zum Schutz dieses exquisiten Vogels bei. Indem wir die einzigartige Geschichte von Godawan in die Wüsten Dubais bringen, wollen wir einen neuen Standard für zugänglichen und zielgerichteten Luxus setzen, indem wir handwerklich hergestellte indische Spirituosen auf internationaler Ebene anbieten.

