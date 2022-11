elit vodka

ARTURO BURZIO WIRD ZUM ELIT MARTINI MASTER 2022 GEKRÖNT

Athen, Griechenland (ots/PRNewswire)

Heute Abend wurde in Athen Arturo Burzio aus dem Vereinigten Königreich, der die Scarfes Bar in Rosewood vertrat, zum elit™ Vodka Martini Master 2022 gekrönt, nachdem er die beeindruckende Konkurrenz von Barkeepern aus neun anderen Ländern „abgeschüttelt" hatte.

Als zehnfach mit Platin ausgezeichneter Wodka und Verfechter sozialer Verantwortung hat elit™ Vodka die besten Barkeeper der Branche aus zehn Ländern (dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Österreich, Spanien, Italien, Griechenland, Israel, Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Mexiko) zusammengebracht, um den perfekten nachhaltigen Martini zum Leben zu erwecken und die Zukunft des klassischen Cocktails zu bestimmen.

In der Endrunde, die in dem mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant Delta stattfand, traten einige der weltweit besten Barkeeper gegeneinander an, um ihr Können, ihr Wissen und ihre Kreativität in Bezug auf Cocktails unter Beweis zu stellen.

Jeder der zehn Finalisten präsentierte seine Interpretation des perfekten nachhaltigen Martinis vor einer hochkarätigen Jury, darunter Ago Perrone von der Connaught Bar, Sandrae Lawrence von Cocktail Lovers, Edoardo Mortara von Maserati MSG Racing und Jack Sotti, Markenbotschafter und preisgekrönter Barkeeper von elit.

Nach seinem Sieg sagte Arturo: „Das war ein unglaubliches Erlebnis. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich der elit Martini Master von 2022 bin! Da waren so viele tolle Drinks, dass jeder von uns hätte gewinnen können. Ich freue mich darauf, das zu feiern, und bin gespannt auf die nächsten 12 Monate."

Damian McKinney, CEO der Stoli Group, kommentierte: „Alle unsere Finalisten haben unglaubliches Talent, Initiative und Innovation bewiesen. Sie haben uns mit ihrer Kreativität und ihrem Können wirklich umgehauen, aber Arturo hat die Aufgabe absolut perfekt gemeistert. Wir freuen uns sehr, dass er unser elit Martini Master 2022 geworden ist, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im kommenden Jahr."

Um mehr über die elit Martini Masters zu erfahren, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram und taggen Sie @elitvodka und #elitMartiniMasters auf allen sozialen Kanälen. Weitere Informationen über elit Wodka finden Sie auf https://elitvodka.com/.

Informationen zur Stoli® Group

Die Stoli® Group wurde 2013 gegründet und ist für die Produktion, das Management und den Vertrieb eines globalen Spirituosen- und Weinportfolios verantwortlich. Die Stoli Group ist hauptsächlich für die Marke Stoli® Vodka bekannt und expandiert fortwährend, um luxuriöse Gastronomen und anspruchsvollere Verbraucher in aller Welt zu erreichen. Ihre wichtigsten Marken sind: Stoli® Vodka, elit™ Vodka, Bayou® Rum, Kentucky Owl™, Villa One™, Gator Bite™ Rum Liquers, Cenote™ Tequila, Tulchan Gin™, Se Busca™ Mezcal und die Weinsparte der Stoli Group, Tenute del Mondo®. Mit einer Präsenz in einem Netzwerk von mehr als 176 Märkten arbeitet die Stoli-Gruppe mit einem engagierten Team von 200 Vertriebshändlern auf der ganzen Welt zusammen. Stoli hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über Produktionsstätten in Spanien, Italien, Argentinien und den Vereinigten Staaten, von denen einige auf eine lange Geschichte zurückblicken, die bis in die Anfänge des letzten Jahrhunderts zurückreicht.

Informationen zu elit™ Wodka

elit™ Vodka gehört zu den Marken der Stoli-Gruppe und ist eine der am höchsten bewerteten weißen Spirituosen der Welt. Der Wodka erhielt zehn Platinauszeichnungen und wurde vom Beverage Tasting Institute, Chicago, USA, zehnmal zum besten Wodka des Jahres gekürt.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1941256/THE_2022_ELIT_MARTINI_MASTER.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/arturo-burzio-wird-zum-elit-martini-master-2022-gekront-301672491.html

Original-Content von: elit vodka, übermittelt durch news aktuell