Ideanomics-Tochter Energica stärkt Position in der ASEAN-Region mit Eintritt in wichtigen japanischen und australischen Markt

Ideanomics (NASDAQ: IDEX), ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf die Beschleunigung der Markteinführung von Elektrofahrzeugen (EV) konzentriert, hat heute bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft Energica den Verkauf seiner Hochleistungs-Elektromotorräder in Japan und Australien aufgenommen hat. Die erste Lieferung von Motorrädern wird in beiden Ländern im ersten Quartal 2023 eintreffen.

„Japan ist ein wichtiger Markt für uns. Die Präsenz von Energica in Japan wurde im August beim 8-Stunden-Rennen auf dem Suzuka Circuit besiegelt, wo unsere Motorräder während der zahlreichen Testrunden bei diesem prestigeträchtigen und weltbekannten Langstreckenrennen für ihre Leistung gelobt wurden", kommentiert Livia Cevolini, Geschäftsführerin der Energica Motor Company. „Unsere Partnerschaft mit Estar & Co. Ltd. im Januar 2020 hat auch unsere Bemühungen zur Entwicklung unseres Netzwerks im Asien-Pazifik-Raum verbessert."

Japan ist ein Schlüsselmarkt für Energica. Dort sind fast 10,3 Millionen Zweiräder zugelassen, und im Jahr 2021 wurden mehr als 83.000 Motorräder mit einem Hubraum von mehr als 250 cm³, dem Zielmarkt von Energica, verkauft. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Japan wächst schnell, angetrieben durch Vorschriften zur Beschränkung von Fahrzeugemissionen und ein schnell wachsendes Ladenetz für Elektrofahrzeuge. Die etablierten Originalhersteller haben jedoch langsam leistungsstarke Elektromotorräder in der 250-cm³-Kategorie eingeführt. Energica wird schnell handeln, um diese Lücke zu schließen und das Hochleistungs-Elektromotorrad der Wahl für Motorradfans in Japan zu werden.

Im Jahr 2020 ging Energica eine strategische Partnerschaft mit Estar & Co. ein, um Motorräder nach Japan zu importieren. Estar & Co. Ltd. hat in Kobe auf der künstlichen Insel Rokkō Island einen Monomarken-Showroom eröffnet, in dem Fahrer die Energica-Modelle Eva Ribelle, Ego und EsseEsse9+ Probe fahren können. Außerdem wurde ein landesweites Vertriebsnetz aufgebaut.

In Australien ist die Australian Electric Motor Co. eine Partnerschaft mit Energica eingegangen, um eine hochwertige Auswahl an Elektromotorrädern in Australien und Neuseeland anzubieten. Im vergangenen Jahr erreichten die Motorradverkäufe in diesen beiden Ländern mit mehr als 100.000 verkauften Einheiten ein 15-Jahres-Hoch, was diese Märkte für eine weitere Expansion von Elektrofahrzeugen lukrativ macht.

„Ideanomics ist bestrebt, die Präsenz von Energica auf der ganzen Welt auszubauen", so Robin Mackie, Geschäftsführer von Ideanomics Mobility. „Dieser neue Markteintritt in Japan und Australien wird zu dem beitragen, was wir für ein starkes viertes Quartal und ein langfristiges, beständiges Umsatzwachstum erwarten."

Energica hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Lieferung von Motorrädern an Kunden in der gesamten ASEAN-Region. Kürzlich hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit UTOMOCORP 88 EsseEsse9+-Motorräder an die indonesische Polizei geliefert. Darüber hinaus bietet die Ideanomics-Tochter Treeletrik Energica in der ASEAN-Region einen Kundendienst und arbeitet mit Energica an gemeinsamen Vertriebs- und Marketingstrategien.

In Europa und im asiatisch-pazifischen Raum hat Energica seit Beginn des vierten Quartals 12 neue Verkaufsstellen eröffnet und hat insgesamt 130 Energica-Händler und -Importeure weltweit. Im laufenden Jahr hat Energica 78 % mehr Motorräder verkauft als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Darüber hinaus hat Energica bereits einen beträchtlichen Auftragsbestand für sein neuestes Produktangebot – das Green Tourer Experia.

Mit kontinuierlicher Unterstützung von Ideanomics beschleunigt Energica die Umwälzung des globalen Zweiradmarktes mit seinen leistungsstarken Elektromotorrädern. Das Unternehmen bietet seine Technologie und sein Fachwissen über seine Geschäftseinheit Energica Inside auch anderen Branchen an. Ideanomics löst die Komplexität der Elektrifizierung von Fuhrparks und bietet Fuhrparkbetreibern alles, was sie für eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Elektrifizierung benötigen – alles aus einer Hand.

