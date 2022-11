Ideanomics

Energica, Tochtergesellschaft von Ideanomics, präsentiert auf der Mailänder Motorrad-Messe ihre Produktpalette für 2023 und aktuelle Informationen zu Dienstleistungen und Strategie

New York (ots/PRNewswire)

Ideanomics (Nasdaq: IDEX), ein globales Unternehmen, das sich auf die Beschleunigung der kommerziellen Einführung von Elektrofahrzeugen (EV) konzentriert, gibt heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Energica ihre Produktpalette für 2023, insgesamt zehn Motorräder, auf der EICMA präsentieren wird. Livia Cevolini, CEO von Energica, und andere Führungskräfte des Unternehmens werden anwesend sein und weitere Informationen über Produktvarianten, Technologie, Service-Updates und die Geschäftseinheit Energica Inside geben.

„Seit mehr als einem Jahrzehnt spielt Energica eine immer größere Rolle auf der EICMA", sagte Livia Cevolini, CEO von Energica. „Unsere wachsende Präsenz bei dieser Veranstaltung spiegelt den Erfolg von Energica wider. Wir haben ein rasches Wachstum in fast jedem Land erlebt, in dem wir unsere Produkte verkaufen, sind in spannende neue Märkte eingetreten und haben vier Jahre beim FIM Enel MotoE™ World Cup gefeiert. Ich freue mich darauf, auf der EICMA mitzuteilen, wie Energica auf dieser bemerkenswerten Erfolgsbilanz aufbauen wird."

Präsentiert wird das kürzlich eingeführte neue Modell Experia sowie die Modelle Ego+, Eva Ribelle und EsseEsse9+. Energica verbessert seine Produkte kontinuierlich mit innovativen Technologieaktualisierungen, um sicherzustellen, dass Energica-Motorräder mehr Leistung, Drehmoment und Reichweite liefern als jedes andere Elektromotorrad auf dem Markt. Energica führt außerdem eine Garantieerweiterung ein, die Kunden erwerben können und die den Akku für einen Zeitraum von fünf Jahren abdeckt, unabhängig von den zurückgelegten Kilometern.

Energica wird außerdem eine Sonderausgabe des Experia für Polizeiflotten vorstellen, ein spannendes neues Marktsegment für das Unternehmen. Dieses speziell angepasste Modell baut auf der Lieferung von 88 Motorrädern des Modells essese9+ an die indonesische Nationalpolizei auf. Mit kürzlich erweiterten Fertigungskapazitäten und einem wachsenden globalen Vertriebsnetzwerk ist Energica bereit, Polizeiflotten überall auf der Welt zu beliefern.

Als ein Unternehmen, dessen Schwerpunkt darauf liegt, anderen Branchen bei einer schnelleren Elektrifizierung zu helfen, wird Energica Inside den EICMA-Besuchern eine Gelegenheit bieten, die proprietäre, innovative Technologie des Unternehmens aus der Nähe zu sehen. Ausgestellt werden der Motor E2110, der gemeinsam mit dem italienischen Unternehmen Mavel entwickelt wurde, und die Fahrzeugsteuereinheit von Energica. Der Motor E2110, der das Experia antreibt, hat Anwendungen in der Landwirtschaft, im Seeverkehr und in der Luftfahrt.

„Als Ideanomics Energica übernahm, bestand unser Ziel darin, dem Unternehmen zu helfen, über seine Motorsporttradition hinauszuwachsen", sagt Robin Mackie, Präsident von Ideanomics Mobility. „Ich bin heute stolz darauf, dass Ideanomics es Energica ermöglicht hat, seine Produktionskapazität zu verdoppeln, neue Modelle mit einer breiteren Marktattraktivität einzuführen und große Flottenaufträge zu sichern. Dieser Erfolg wird von einer einfachen Tatsache untermauert: Energica stellt die weltweit besten Elektromotorräder her."

Im laufenden Jahr hat Energica 30 % mehr Motorräder verkauft als im gesamten Jahr 2021. Ideanomics erwartet im vierten Quartal 2022 eine anhaltende und starke Nachfrage nach Energica-Motorrädern. Darüber hinaus verfügt Energica bereits über einen starken Auftragsbestand für sein neuestes Produktangebot – das Experia.

Mit kontinuierlicher Unterstützung von Ideanomics beschleunigt Energica die Umwälzung des globalen Zweiradmarktes mit seinen leistungsstarken Elektromotorrädern. Das Unternehmen bietet seine Technologie und sein Fachwissen über seine Geschäftseinheit Energica Inside auch anderen Branchen an. Ideanomics löst die Komplexität der Elektrifizierung von Fuhrparks und bietet Fuhrparkbetreibern alles, was sie für eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Elektrifizierung benötigen – alles aus einer Hand.

Informationen zu Ideanomics

Ideanomics ist eine globale Unternehmensgruppe mit einer einfachen Mission: die kommerzielle Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen. Durch die Zusammenführung von Lösungen für Fahrzeuge, Aufladung und Finanzierung unter einem Dach sind wir die zentrale Anlaufstelle dafür, den Übergang zu einer elektrischen Flotte sowie deren Betrieb zu vereinfachen. Um aktuelle Informationen zu Ideanomics zu erhalten, folgen Sie dem Unternehmen in den sozialen Medien unter @deanomicshq oder besuchen Sie https://ideanomics.com.

Safe Harbor Statement Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen beschreiben, können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung darstellen, einschließlich Aussagen über den erwarteten Zeitplan für die Einreichung des Formulars 10-K und die Fähigkeit des Unternehmens, die Erfüllung der Nasdaq-Anforderungen für eine fortgesetzte Notierung und damit verbundene Angelegenheiten wiederzuerlangen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind häufig durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie wie „glaubt", „erwartet" oder ähnlicher Ausdrücke gekennzeichnet, die bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den angegebenen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem Unvermögen des Unternehmens, das Formular 10-K zum erwarteten Zeitpunkt einzureichen, sowie anderen Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC erörtert werden. Diese und andere Faktoren werden in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC identifiziert und ausführlicher beschrieben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die neuesten Formulare 10-K und 10-Q des Unternehmens. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

ir@ideanomics.com

Trolfvondenbaumen@ideanomics.com

Original-Content von: Ideanomics, übermittelt durch news aktuell