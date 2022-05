Vodeno

Vodeno: Zwei Drittel der europäischen Einzelhändler erwarten, dass Embedded Finance in den nächsten 12 Monaten den Umsatz steigern wird

London (ots/PRNewswire)

Eine neue Umfrage unter 753 europäischen Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen zeigt, warum die überwiegende Mehrheit in Embedded Finance investiert:

Die Mehrheit (64 %) der europäischen Einzelhändler hat eine Strategie für die Einführung von Embedded-Finance-Lösungen im kommenden Jahr

Neue Einnahmequellen (41%), Wachstum des Kundenkorbs (40%) und verbesserte Kundenbindung (40%) sind die wichtigsten Motivatoren für das Angebot eingebetteter Finanzprodukte

66% der Einzelhändler erwarten, dass der Umsatz ihres Unternehmens in den nächsten 12 Monaten steigt

Europas Einzelhändler erwarten erhebliche Renditen, da die Mehrheit plant, in den kommenden 12 Monaten Embedded Finance einzuführen, wie neue Studien von Vodeno ergeben haben.

Der Banking-as-a-Service (BaaS)-Anbieter hat eine unabhängige Umfrage unter 753 leitenden Entscheidungsträgern in Einzelhandels- und E-Commerce-Unternehmen aus Großbritannien (251), Deutschland (250) und Belgien (252) in Auftrag gegeben. Sie stellte fest, dass die Mehrheit (64 %) eine Strategie für die Einführung von Embedded-Finance-Lösungen verfolgt, wobei das Vereinigte Königreich (73 %) deutlich vor Deutschland (66 %) und Belgien (52 %) liegt.

Vodeno befragte die Händler zu ihren Gründen für die Integration neuer Finanzprodukte in die Customer Journey. Die Generierung neuer Einnahmequellen (41%), das Wachstum des Kundenkorbs (40%) und die Steigerung der Kundenbindung (40%) wurden als die wichtigsten motivierenden Faktoren genannt.

Mittlerweile sind 39 % der Einzelhändler daran interessiert, Kundeneinblicke zu verbessern, und ähnliche Zahlen (38 %) möchten ein bequemeres Checkout-Erlebnis bieten.

Europäische Einzelhändler prognostizieren hohe Renditen ihrer Investitionen. Zwei Drittel (66 %) erwarten, dass der Umsatz ihres Unternehmens in den nächsten 12 Monaten durch die Integration neuer Produkte wie Kreditkarten und Versicherungen in ihr Angebot steigen wird.

Ein gleicher Anteil der Befragten erwartet, dass sie ihre Markenreputation stärken und den Käufern einen persönlicheren Service bieten, beide 69%. Unterdessen glauben 66% der Unternehmen, dass die Integration neuartiger Finanzprodukte in ihr Angebot die Betriebskosten senken wird, während 64% erwarten, in den nächsten 12 Monaten neue Kunden zu gewinnen.

Ein signifikanter Prozentsatz (66 %) hat im vergangenen Jahr bereits mit einem Technologieanbieter zusammengearbeitet, um Finanzprodukte zu erstellen und in sein Geschäftsmodell einzubetten.

Das Whitepaper steht hier zum Download bereit: https://vodeno.com/reimagining-retail/

Tom Bentley, Chief Commercial Officer von Vodeno, sagte: Der Reiz von Embedded Finance für Einzelhändler liegt auf der Hand: Neue Einnahmequellen, eine verbesserte Kundenbindung und ein runderes Angebot sind Prioritäten für fortschrittliche Unternehmen, die in die Welt der Finanzdienstleistungen einsteigen möchten.

Unsere Forschung zeigt, dass die Beweggründe für die Einbettung von Bankprodukten in die Customer Journey unterschiedlich sind, aber alle durch den Wunsch untermauert werden, in der Digital-First-Landschaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Einzelhändler wollen den Kaufprozess für den Kunden einfacher machen und schließlich die wichtige Beziehung zwischen Käufer und Verkäufer vertiefen."

Über Vodeno

Vodenos Mission ist es, die Finanzdienstleistungsbranche zu revolutionieren. Durch die Kombination einer modernen, Cloud-nativen, API-basierten Plattform mit umfassender Banking-Erfahrung sind wir einzigartig positioniert, um regulierten und nicht regulierten Unternehmen dabei zu helfen, überzeugende und einzigartige Finanzprodukte anzubieten. Die VODENO Cloud Platform (VCP) ist eine der weltweit ersten und umfassendsten vollständig cloudbasierten 'Banking-as-a-Service'-Plattformen, die in Partnerschaft mit der EZB-lizenzierten Aion Bank ermöglicht wird, um eingebettete Finanzdienstleistungen für Banken, Kreditgeber und Händler in verschiedenen Sektoren bereitzustellen. Vodeno bietet die Fähigkeit, die Anforderungen der Regulierung zu erfüllen und gleichzeitig Innovationen mit Geschwindigkeit zu ermöglichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.container-xchange.com/

Informationen zur Forschung

Die Marktforschung wurde zwischen dem 11. und 22. Februar 2022 unter 753 hochrangigen Entscheidungsträgern in europäischen Einzelhandelsunternehmen von der unabhängigen Marktforschungsagentur Censuswide durchgeführt. Censuswide ist Mitglied der Market Research Society (MRS) Company Partner Service, deren Verhaltenskodex und Qualitätsversprechen sie strikt einhält. Seine MRS-Mitgliedschaft bedeutet, dass es strenge Richtlinien in allen Phasen der Forschung einhält, einschließlich Forschungsdesign und Datenerfassung; Kommunikation mit den Befragten; Durchführung von Feldarbeiten; Analyse und Berichterstattung; Datenspeicherung. Die 753 Befragten sind alle in leitenden Positionen im europäischen Einzelhandel tätig - 251 aus Großbritannien, 250 aus Deutschland und 252 aus Belgien.

Original-Content von: Vodeno, übermittelt durch news aktuell