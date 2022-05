Indiana Economic Development Corporation (IEDC)

Indiana präsentiert internationale Zusammenarbeit und Investitionen auf dem Global Economic Summit

Indianapolis (ots/PRNewswire)

Governeur Holcomb und Minister Chambers begrüßen Wirtschaftselite aus der ganzen Welt, um die Innovation aus Indiana zu erleben

Der US-Bundesstaat Indiana wird ab heute und bis zum 29. Mai seinen ersten „Indiana Global Economic Summit" ausrichten und internationale Delegationen aus mehr als zwei Dutzend Ländern, Führungskräfte aus Wirtschaft und Regierung sowie Vordenker aus der ganzen Welt begrüßen, um über Branchen, Technologien und die Talente der nächsten Generation zu diskutieren.

Gouverneur Eric J. Holcomb wird die Eröffnungsrede am 26. Mai halten und mehrere Foren auf dem Gipfel moderieren, der im Indianapolis Convention Center stattfindet. Anfang dieser Woche äußerte sich Gouverneur Holcomb im Rahmen einer Podiumsdiskussion auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos zur Rolle der Regierung in der erweiterten Fertigung. Holcomb wurde eingeladen, eine Rede in Davos zu halten, unter anderem wegen der Fünfjahresserie der wirtschaftlichen Entwicklung in Indiana.

Zum des Gipfels werden Gouverneur Holcomb und der Handelsminister von Indiana, Brad Chambers, Würdenträger und Wirtschaftsführer auf der Indianapolis 500 begrüßen, die Indiana und dessen Innovationen im Motorsport ins weltweite Rampenlicht rücken soll. Seit den Panamerikanischen Spielen 1987 haben sich nicht mehr so viele ausländische Würdenträger in Indiana versammelt.

„Mit der Ausrichtung der größten internationalen Einzelwoche in der Geschichte des Bundesstaates markiert Indiana seinen Platz auf der Weltbühne", erklärte Gouverneur Holcomb. „Die wirtschaftliche Entwicklungsstrategie unseres Staates zahlt sich aus und wir freuen uns, dass der Indiana Global Economic Summit eine Plattform bietet, um den Einfallsreichtum und die Innovation aufzuzeigen, die Indiana einzigartig machen."

Mehr als 800 Teilnehmer, darunter 30 internationale Delegationen, sind geplant.

Auf dem Gipfel werden Themen wie die Auswirkungen der Halbleiter-Lieferkette auf die nationale Sicherheit, Nachhaltigkeit im Motorsport, der Aufbau robuster unternehmerischer Ökosysteme, biotechnologische Innovationen im Notfall und die Geopolitik des Sports diskutiert. Sie werden außerdem Business-to-Business-Matchmaking durchführen und über Möglichkeiten zur Bewältigung weltweiter Herausforderungen wie Ernährungsunsicherheit und Unterbrechungen der Lieferkette sprechen.

Zu den Rednern gehören:

Eric Schmidt, ehemaliger CEO von Google, Mitgründer von Schmidt Futures

Dave Ricks, Vorsitzender und CEO von Eli Lilly & Company

Jeff Simmons, Präsident und CEO von Elanco

Michael Andretti, Vorsitzender & CEO von Andretti Autosport

Micael Johansson, Präsident und CEO von Saab AB

Ravi Kumar, Präsident von Infosys

Zu den am Gipfel teilnehmenden internationalen Delegationen gehören:

Australien

Brasilien

Burma-Myanmar

Kanada

China

Kongo

Dänemark

Frankreich

Deutschland

Ungarn

Indien

Israel

Italien

Japan

Korea

Lettland

Litauen

Mexiko

Monaco

Peru

Portugal

Katar

Slowakei

Schweden

Schweiz

Taiwan

Türkei

Ukraine

Vereinigtes Königreich

„Wir freuen uns, weltweit führende Persönlichkeiten in unserem Bundesstaat willkommen zu heißen, die wirtschaftliche Dynamik von Indiana zu feiern und mit gleichgesinnten Partnern aus der ganzen Welt neue Wege zum Aufbau unserer zukünftigen Wirtschaft zu erkunden", erklärte Minister Chambers. „Der Gipfel bietet ein Forum zur Stärkung von Beziehungen und zur weiteren Zusammenarbeit mit den dynamischsten Denkern und Führungskräften der Welt, um Lösungen für unsere wichtigsten Herausforderungen zu finden, von denen wir alle profitieren."

