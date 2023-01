Dash Hudson Inc.

Dash Hudson veröffentlicht leistungsfähiges Berichtswerkzeug für Kampagnen in den sozialen Medien mit integierter Google-Analyse

Dash Hudson freut sich, die Markteinführung von Campaigns bekannt zu geben, einem intuitiven, kanalübergreifenden Social-Commerce-Reporting-Tool, das das Rätselraten bei der ROI-Messung überflüssig macht.

Mit der neuen Integration von Google Analytics ermöglicht Campaigns Vermarktern eine genaue Darstellung globaler Kampagnenergebnisse und bietet aggregierte Einblicke in Owned, Earned und Creator Media, um die kanalübergreifende Leistung klar zu demonstrieren.

„In sozialen Netzwerken beteiligen sich die Verbraucher heute in einer größeren Vielfalt von Kanälen an nischenhaften Subkulturen. Dies ermöglicht es ihnen, die Inhalte, Autoren, Communities – und letztendlich Produkte – zu entdecken, die ihren Interessen und Bedürfnissen entsprechen", sagt Marie La France, Vice President of Strategy bei Dash Hudson. „In dieser Multi-Channel-Realität ist es für Markenhersteller entscheidend geworden, ihre Bemühungen zu diversifizieren, um möglichst hohe Renditen zu erzielen. Daher ist ein Hilfsmittel wie Campaigns erforderlich, um die Komplexität bei der Messung dieser zunehmend robusten Strategien zu verringern."

In einer kürzlich durchgeführten Studie an über 2.700 von Markenherstellern durchgeführten Kampagnen unterstrich Dash Hudson die Bedeutung der Markteinführung seiner neuesten Innovation. Die Studie ergab, dass kanalübergreifende Kampagnen in Bezug auf Beteiligungsrate, Gesamtengagement und Impressionen besser abschneiden als Einzelkanalkampagnen – wobei die Messgrößen mit jedem neuen Kanal steigen. Trotz des erwiesenen Wertes eines Mehrkanalansatzes hat sich die Messung der Leistung solcher Initiativen für Vermarkter als schwierig erwiesen.

„Bei unseren früheren Monatsberichten brauchte das Team eine Woche, um die Zahlen zu erfassen und zu formatieren. Mit Campaigns geht das sofort. Dank Dash Hudson haben wir unsere Berichtszeit von einer Woche auf einen Tag reduziert." – Rémi Ipekci, Global Head of Digital Marketing & Social Media bei Stella McCartney

Mit Campaigns sind Social-Media-Teams in der Lage:

die Leistung zu verstehen: Es ist leicht zu erkennen, welche Inhaltstypen, Ersteller, Kanäle und Formate innerhalb einer Kampagne den größten Umsatz bringen. In einer optimierten Ansicht können Markenunternehmen nahtlos wichtige Erkenntnisse analysieren; feststellen, welche Inhalte und Partnerschaften erfolgreich sind, und diese Daten nutzen, um zukünftige Kampagnen entsprechend zu optimieren.

leichter den ROI zu errechnen: Dank der Integration von Google Analytics können Markenunternehmen einfach auswerten, welche Kampagnen und Kanäle den Website-Verkehr ankurbeln, um besser zu verstehen, wie sich ihre Kampagnen auf den Gewinn auswirken.

Zeit zu sparen: Die manuelle Segmentierung von Kampagnenmedien kann wertvolle Zeit in Anspruch nehmen, die sinnvoller für die Entwicklung großartiger Strategien und kreativer Konzepte eingesetzt werden könnte. Markenunternehmen können jetzt mit nur wenigen Klicks einen Bericht über die Leistung einer kanalübergreifenden Social-Media-Kampagne erstellen und diesen Bericht innerhalb ihrer Organisation weitergeben.

Erleben Sie die Leistungsfähigkeit von Campaigns, indem Sie noch heute eine kostenlose interaktive Demo ausprobieren.

Informationen zu Dash Hudson

Dash Hudson ist eine Social-Media-Management-Plattform, die Markenunternehmen mit Informationen, Geschwindigkeit und kreativen Fähigkeiten ausstattet, um der sozialen Kurve voraus zu sein. Durch kanalübergreifende Einblicke und verbesserte Teameffizienz sorgt Dash Hudson für konsistente Geschäftsergebnisse, indem es intelligentere Entscheidungen fördert und Markenunternehmen in die Lage versetzt, Inhalte zu erstellen, die unterhalten, ansprechen und inspirieren. Besuchen Sie dashhudson.com, um zu erfahren, wie Dash Hudson es Markenunternehmen ermöglicht, mit der Geschwindigkeit der Social Media Schritt zu halten.

