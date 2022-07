DXC Technology Company

Schulter an Schulter: DXC und Manchester United begründen eine mehrjährige Technologie-Partnerschaft

Manchester, United Kingdom (ots/PRNewswire)

DXC wird digitaler Transformationspartner des Clubs, Presenting Partner der Manchester United Foundation und Trikot-Ärmel-Partner

Manchester United nutzt die Erfahrung von DXC als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation

DXC Technology (NYSE: DXC) und Manchester United (NYSE: MANU) haben eine mehrjährige Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet, um mit der Unterstützung von Technologien Abläufe bei dem Verein zu vereinfachen und das Fußballerlebnis für die weltweite Fangemeinde zu verbessern.

Durch diese Vereinbarung wird DXC zum Principal Partner von Manchester United und konzentriert sich auf die digitale Transformation und Innovation des Vereins. Als Trikot-Ärmel-Partner ist DXC weltweit auf den Schultern der Heim-, Auswärts- und Drittligatrikots der Mannschaft präsent. DXC wird außerdem Partner der Manchester United Foundation, um auch hier einen Beitrag für Menschen, Umwelt und Gesellschaft zu leisten.

"Wir sind stolz darauf, DXC als unseren Hauptpartner für die digitale Transformation, die Manchester United Foundation und als Trikot-Ärmel-Partner in dieser aufregenden neuen Ära für den Verein willkommen zu heißen", sagt Victoria Timpson, Manchester Uniteds CEO für Allianzen und Partnerschaften. "Wir sind zwei Organisationen, die an die Macht der Technologie glauben, um zu gewinnen."

Als eine der weltweit bekanntesten Sportmannschaften wird Manchester United mit DXC zusammenarbeiten, um sein digitales Angebot für die Fans zu optimieren und die Art und Weise, wie sie mit dem Verein interagieren, zu verbessern.

"Mit dieser Partnerschaft setzt Manchester United auf die Erfahrung von DXC im Bereich der Unternehmenstransformation, um Fans zu begeistern und junge Menschen zu inspirieren", sagt Chris Drumgoole, Chief Operating Officer, DXC Technology. "Ob es darum geht, eine der beliebtesten und erfolgreichsten Sportmannschaften der Welt zu führen oder das Geschäft von Fortune-500-Organisationen zu transformieren - Manchester United und DXC sind Experten für die Durchführung geschäftskritischer Aktivitäten. Wir sind uns einig über die Erbringung von Spitzenleistungen."

Die Vereinbarung, die im Juli 2022 in Kraft tritt, deckt die folgenden Bereiche ab:

Die digitale Präsenz von Manchester United DXC wird die digitale Präsenz von Manchester United, einschließlich der Website und der Medienplattformen des Vereins, bereitstellen und weiterentwickeln und so eine globale Gemeinschaft von 1,1 Milliarden Fans und Anhängern näher an den Verein heranführen. Ab sofort wird DXC die App von Manchester United verwalten, welche Nutzer in 214 Ländern weltwit hat und die am häufigsten heruntergeladene Sport-App in 68 Ländern ist. DXC wird beispielsweise die Analyse der Daten optimieren, um den Fans über alle digitalen Kanäle des Vereins ein personalisiertes Erlebnis zu bieten.

Datennutzung Mit seiner Erfahrung in den Bereichen Datenanalyse und Engineering wird DXC Manchester United dabei helfen, die Macht der Daten im gesamten Verein zu nutzen, um das Fanerlebnis zu verbessern und bestimmte Geschäftsabläufe zu optimieren. In einem ersten Schritt werden DXC und United eine neue Datenplattform bereitstellen, die Daten aus dem gesamten Verein zusammenführt und neue Erkenntnisse für die strategische Geschäftsplanung und -leistung ermöglicht.

Partner der Manchester United Foundation DXC wird außerdem Presenting Partner der Manchester United Foundation. Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Frage, welchen positiven Einfluss die Technologie auf Menschen, Umwelt und Gesellschaft haben kann. Mit Hilfe von digitalen Workshops, Programme und Seminare wird eine neue Generation von MINT-Studenten nicht nur inspiriert, sondern auch ausgebildet.

Fahrplan für die digitale Transformation DXC und Manchester United werden gemeinsam eine digitale Vision und Strategie entwickeln, damit der Verein von den leistungsstarken neuen Technologien profitieren und sich auf die Chancen von morgen vorbereiten kann. So wird DXC beispielsweise mit der Manchester United Academy zusammenarbeiten, um das Trainerteam mit Datenanalyse-, Tracking- und Reporting-Technologien zu unterstützen.

Trikot-Ärmel-Partner Als Hauptpartner für die Trikot-Ärmel der Saison 2022/23 wird DXC auf den Heim-, Auswärts- und dritten Trikots der Männer-, Frauen- und Jugendmannschaften des Vereins zu sehen sein und so die Marke weltweit bei einem großen Publikum bekannt machen. DXC ist neben Teamviewer und adidas der Hauptpartner für das neue Trikot, das im Laufe dieser Woche vorgestellt wird.

"Die technologische Expertise von DXC wird dazu beitragen, Manchester United an die Spitze der digitalen Transformation zu bringen, indem sie effektive Arbeitsweisen und neue und aufregende Möglichkeiten der Interaktion mit den Fans bietet. Die Möglichkeiten sind endlos, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit DXC bei unseren zukünftigen digitalen Angeboten", fügt Victoria Timpson hinzu.

Über DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt globale Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit über öffentliche, private und hybride Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es darum geht, Services im gesamten Enterprise Technology Stack zu implementieren, um ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung zu erreichen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen Spitzenleistungen erbringen, unter DXC.com.

Über Manchester United

Manchester United ist eine der populärsten und erfolgreichsten Sportmannschaften der Welt, die eine der beliebtesten Zuschauersportarten der Welt betreibt. In unserer 144-jährigen Fußballtradition haben wir 66 Trophäen gewonnen, was uns ermöglicht hat, eine der weltweit führenden Sport- und Unterhaltungsmarken mit einer globalen Gemeinschaft von 1,1 Milliarden Fans und Anhängern zu entwickeln. Unsere große, leidenschaftliche und hoch engagierte Fangemeinde bietet Manchester United eine weltweite Plattform zur Erzielung beträchtlicher Einnahmen aus verschiedenen Quellen, darunter Sponsoring, Merchandising, Produktlizenzen, Fernsehübertragungen und Spieltagsinitiativen, die uns ermöglichen, kontinuierlich in den Verein zu investieren.

