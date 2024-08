J.S. Held

J.S. Held Anerkannte Expertise in globaler Vermögensrückgewinnung und Ermittlungen

Globales Beratungsunternehmen J.S. Held ist stolz darauf, 50 transformative Jahre zu feiern, und gibt die Anerkennung seiner Experten durch Who's Who Legal (WWL) bekannt, das jedes Jahr auf der Grundlage umfassender, unabhängiger Recherchen die führenden Rechtspraktiker und Beratungsexperten ermittelt.

Kompetenz in der Vermögensverwertung

J.S. Held wurde im WWL-Bericht 2024 über Asset Tracing, Search, and Recovery für sein marktführendes Know-how beim Aufspüren und Wiederfinden von verlorenen, unterschlagenen oder gestohlenen Vermögenswerten ausgezeichnet. Die Experten des Unternehmens sind als führend auf dem Gebiet der globalen Rückverfolgung und Wiedererlangung von Vermögenswerten anerkannt. Sie liefern verwertbare Informationen zur Unterstützung der Wiedererlangung von Vermögenswerten bei umfangreichen Rechtsstreitigkeiten und Schiedsgerichtsverfahren, Urteilen und Schiedssprüchen für eine Vielzahl von Kunden, darunter Unternehmen, Banken, Anwaltskanzleien, Hedgefonds und Prozessfinanzierer. Die Experten arbeiten mit den Anwälten sowohl vor dem Prozess als auch nach dem Urteil und dem Schiedsspruch zusammen, um bei der Bewertung und Wiedererlangung von Vermögenswerten behilflich zu sein, die einen hohen Wert haben oder Störungen verursachen können.

Ein bemerkenswertes Beispiel von J.S. Helds Expertise bei der Beitreibung von Schiedssprüchen bezog sich auf ein Öl- und Gasunternehmen, das einen ICSID-Schiedsspruch in Höhe von 374 Millionen Dollar gegen die Republik Ecuador erwirkte, den die Regierung nicht zahlen wollte. J.S. Helds Experten für Vermögensrückgewinnung unterstützten die Entwicklung der Rückgewinnungsstrategie und leiteten die globalen Vollstreckungsbemühungen, was zur vollständigen Auszahlung des Preises innerhalb eines Jahres nach der Beauftragung führte.

Nachforschungen

Der Bericht von WWL und Global Investigations Review Investigations 2024 hebt J.S. Helds Fähigkeiten bei gerichtsübergreifenden Ermittlungen und forensischer Rechnungslegung. Der Bereich Global Investigations, der von Greg Esslinger, einem erfahrenen Wirtschaftsführer und Ermittler mit Erfahrung in über 40 Ländern, geleitet wird, umfasst 150 Experten in ganz Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien.

In einer Angelegenheit, in der der US-Rechtsbeistand eines weltweit tätigen Versicherers einen in London ansässigen Sachverständigen beauftragte, eine Untersuchung von mehr als 40 Unternehmen zu leiten, die im Rohstoffsektor in den USA, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten tätig sind, hat J.S. Die Experten von Held führten eine vielschichtige Untersuchung eines großen und komplexen Schadensfalls durch, der vom Versicherungsnehmer einer Warenkreditversicherung geltend gemacht wurde. Als Ergebnis des Ermittlungsverfahrens boten der Versicherer und die Anwaltskanzlei eine solide Verteidigung gegen die Klage, was dazu führte, dass die Klage vollständig zurückgezogen wurde, bevor es zum Schiedsverfahren kam.

Forensische Buchhaltungsuntersuchungen

WWL hat auch J.S. anerkannt. Helds Fachwissen auf forensische Buchhaltung. J.S. Zu den ausgewiesenen Experten von Held gehören Wirtschaftsprüfer, Certified Fraud Examiners, Certified Financial Forensics-Experten und andere Finanzexperten, die sich auf Finanzermittlungen, Streitbeilegung und die Einhaltung von Vorschriften spezialisiert haben.

Experten auf der ganzen Welt unterstützen globale Anwaltskanzleien und Unternehmen mit spezialisiertem Fachwissen in:

- Anti-Geldwäsche

- Compliance- und Wettbewerbsuntersuchungen

- Ermittlungen in Sachen Betrug und Finanzkriminalität

- Interne Audits und Ermittlungen

- Internationale Schiedsgerichtsbarkeit

- Risikobewertungen und Beratung

Die WWL-Anerkennung umfasst Experten aus dem gesamten Unternehmen, die Führungspositionen in wichtigen Organisationen innehaben, häufig eingeladen werden, ihr Fachwissen auf Branchenkonferenzen zu teilen, und in Branchenpublikationen Beiträge zu Thought Leadership leisten. Dieses Jahr wird J.S. Held veröffentlichte seinen ersten Global Risk Report. Zeichnung aus allen Ecken von J.S. Der Jahresbericht, der vom Global Investigations Team geleitet wird, befasst sich mit kritischen globalen Themen und deren Auswirkungen auf die strategische Planung und Entscheidungsfindung von Unternehmen.

Erfahren Sie mehr über die engagierten und unternehmerisch denkenden Experten, die dabei helfen, J.S. Held zu verändern. Erkunden Sie unsere Geschichte und feiern Sie diesen bedeutenden Meilenstein, unsere 50 & Forward Feier, mit uns auf jsheld.com.

Informationen zu J.S. Held

J.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen kombiniert, um Kunden zu beraten, die Werte schaffen und Risiken minimieren wollen. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.

Mehr als 1.500 Fachleute betreuen Unternehmen auf sechs Kontinenten, darunter 81 % der Global 200 Anwaltskanzleien, 70 % der Forbes Top 20 Versicherungsgesellschaften (85 % der NAIC Top 50 Sach- und Haftpflichtversicherungen) und 65 % der Fortune 100 Unternehmen.

J.S. Held, seine Partner und Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Prüfungs-, Testats- oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held, seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften sind keine Anwaltskanzleien und bieten keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden angeboten durch PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC oder Ocean Tomo Investment Group, LLC, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC. Alle Rechte vorbehalten.

