Florian Sondershausen

Florian Sondershausen: Vermögensaufbau am Krypto-Markt - mit kalkulierbarem Risiko

Bild-Infos

Download

Koblenz (ots)

Florian Sondershausen ist Experte für Kryptowährungen und Geschäftsführer der Sondershausen Media GmbH. Er unterstützt seine Kunden dabei, mit einem durchdachten Konzept und kalkulierbarem Risiko am Krypto-Markt zu investieren. Hier erfahren Sie, wie er dabei vorgeht, warum er großen Wert auf lückenlose Aufklärung legt und wie er die individuellen Ziele seiner Kunden mit seinen Strategien vereint.

Angesichts der anhaltenden Inflation versuchen zahlreiche Menschen, sich finanziell abzusichern. Viele von ihnen halten eine Investition am Krypto-Markt für ein zielführendes Mittel hierfür. So hoffen sie, mithilfe von Kryptowährungen einen planbaren Vermögensaufbau bewerkstelligen zu können. Allerdings setzen nur wenige Interessenten dieses Ziel erfolgreich in die Tat um - aufgrund ihres mangelnden Know-hows ist ihr Scheitern vorprogrammiert. Zudem scheuen sie sich häufig aufgrund von Vorurteilen und Ängsten davor, ihre Pläne zu verwirklichen. "Viele unserer Kunden haben zunächst mit großer Verunsicherung zu kämpfen. Ihr größtes Problem dabei ist, dass sie sich schlichtweg kaum mit Kryptowährungen auskennen", erklärt Florian Sondershausen.

"Zwar haben sie sich oft bereits in Ansätzen mit dem Krypto-Markt auseinandergesetzt, ihnen fehlt jedoch das grundlegende Verständnis dafür. Aus diesem Grund kläre ich sie ausführlich über all die Risiken und Möglichkeiten auf und nehme ihnen damit ihre Ängste. In der Folge sorge ich dafür, dass sie mithilfe eines klaren Konzepts erfolgreich investieren", führt der Finanzexperte weiter aus. Florian Sondershausen beschäftigt sich bereits seit 2012 ausführlich mit Kryptowährungen - deren Entwicklung verfolgte er somit nahezu von Beginn an. Im Laufe der Jahre entwickelte er auf Grundlage seiner persönlichen Beobachtungen und Erfahrungen ein Konzept, das es ermöglicht, den Krypto-Markt als Plattform für einen kalkulierbaren Vermögensaufbau zu nutzen.

Wie Florian Sondershausen seine Kunden unterstützt

Um möglichst planbar am Krypto-Markt investieren und die verschiedenen Blockchain-Technologien gewinnbringend nutzen zu können, sei eine zielführende Strategie notwendig, so Florian Sondershausen. Seine Konzepte optimierte der Finanzexperte über viele Jahre hinweg. In einem detaillierten Schritt-für-Schritt-Plan bringt er sie seinen Kunden bei - dabei berücksichtigt er stets deren individuellen Wissensstand.

So führt er auch Anfänger systematisch an den Krypto-Markt heran und erklärt ihnen in interaktiven Trainings, wie sie sich einen zielführenden Plan erarbeiten. Jeder Teilnehmer profitiert darüber hinaus von Florian Sondershausens Kundennetzwerk, in dem Hindernisse gemeinschaftlich überwunden und Erfolge zusammen gefeiert werden.

Aufklärung als Erfolgsgrundlage

Für viele Menschen stellen die noch immer weit verbreiteten Vorurteile und ihr geringes Know-how über den Krypto-Markt ein vermeintlich unüberwindbares Hemmnis dar. Florian Sondershausen erachtet ein fundiertes Wissen über den Umgang mit Kryptowährungen und Blockchain-Technologien ebenfalls als essenzielle Erfolgsgrundlage, weshalb ein wesentlicher Fokus seiner Beratung auf einer lückenlosen Aufklärung liegt.

Beim Handel mit Kryptowährungen handelt es sich um einen unregulierten Markt. Deshalb sei für einen planbaren Vermögensaufbau eine umfassende Expertise notwendig, so Florian Sondershausen. Laien seien demnach grundsätzlich nicht dazu in der Lage, das Potenzial der Währungen objektiv und nach Maßgabe umfassender Erfahrungen zu bewerten. Die Zusammenarbeit mit Profis ist daher essenziell, um unrealistische Erwartungshaltungen durch fundierte Informationen zu ersetzen und auf dieser Basis eine zielorientierte Strategie zu erarbeiten.

Passgenaue Konzepte dank Florian Sondershausen: Strategieplanung anhand spezifischer Kundenziele

"Meine Kunden haben meist eine äußerst eigene Wahrnehmung des Krypto-Marktes. Für einige von ihnen stellt er eine langfristige Investitionsplattform dar, während er teilweise auch als Grundlage für aktiven und schnellen Vermögensaufbau gesehen wird", erklärt Florian Sondershausen. Mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen gehen verschiedene Ziele der einzelnen Interessenten einher.

Neben umfangreicher Aufklärung und der Vermittlung eines systematisierten Plans legt Florian Sondershausen deshalb großen Wert darauf, die individuellen Ziele und Bedürfnisse seiner Kunden in seine Strategien zu integrieren. Auf diese Weise konnte er bereits mehr als 1.000 Teilnehmern seiner Coachings dabei helfen, sich parallel zu ihrem Hauptberuf eine zusätzliche Einkommensquelle aufzubauen - damit ebnete er ihnen den Weg zu finanzieller Freiheit.

Sie möchten ebenfalls vom Potenzial des Krypto-Marktes profitieren und Ihren Vermögensaufbau mit kalkulierbarem Risiko fördern? Melden Sie sich jetzt bei Florian Sondershausen und bewerben Sie sich auf ein kostenloses Erstgespräch!

Original-Content von: Florian Sondershausen, übermittelt durch news aktuell