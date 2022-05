Outward Hound

OUTWARD HOUND bringt auf der Interzoo 2022 8 neue Produkte für Haustiere auf den internationalen Markt

Nürnberg (ots/PRNewswire)

Outward Hound stellt einem internationalen Publikum neue Artikel für Hunde und Katzen aus seinem preisgekrönten Portfolio an Haustiermarken vor

OUTWARD HOUND zeigt auf der Interzoo vom 24. bis 27. Mai in Nürnberg acht neue innovative Produkte.

Um seiner Mission treu zu bleiben, wird Outward Hound die folgenden durchdachten Innovationen präsentieren, die darauf abzielen, geistige Bereicherung zu bieten und die allgemeine Gesundheit und das Glück von Haustieren zu fördern:

3in1 UP Feeder ist zurück als Ergänzung zur preisgekrönten langsamen Fütterungslinie von Outward Hound. Entworfen, damit Hunde aller Größen Spaß haben können, in einem langsameren und gesünderen Tempo in drei verschiedenen Höhen zu essen. Mit den klappbaren und verschiebbaren Beinen können Sie das Gericht auf die natürliche Fütterungsposition der Hunde heben, um die Verdauung zu verbessern und weniger Rücken- und Nackenbelastung.

"Jedes dieser neuen Produkte unterstreicht das anhaltende Engagement von Outward Hound, das Leben von Haustieren und ihren Familien weltweit durch unser kategorienübergreifendes Markenportfolio zu bereichern", sagte Michael Black, CEO von Outward Hound.

"Wir freuen uns besonders, diese Innovationen auf der Interzoo ausstellen zu können, wo die Teilnehmer aus erster Hand sehen können, wie wir unseren Kunden und Partnern auf der ganzen Welt Freude bereiten."

Besucher der Interzoo finden Outward Hound in Halle 4 am Stand 4-326. Besuchen Sie uns zur Happy Hour am 25. Mai 15-18 Uhr.

Produkte werden auf Outwardhound.com und bei ausgewählten Online- und stationären Händlern erhältlich sein.

Sehen Sie, was für 2022 neu ist!

Über OUTWARD HOUND

Outward Hound® ist ein Portfoliounternehmen von Prospect Hill Growth Partners, das ein preisgekrönter Innovator, Schöpfer, Hersteller und Vertreiber von Spielzeug, Spielen, Ausrüstung und Futtermitteln höchster Qualität für Hunde und Katzen ist. Das Markenportfolio des Unternehmens umfasst Outward Hound, Planet Dog, Petstages, Best Friends by Sheri und Nina Ottosson Puzzle-Spielzeug. Outward Hound hat seinen Hauptsitz in Centennial, CO, USA, und seinen europäischen Hauptsitz in Karlskoga, Schweden. Für mehr besuchen Sie OutwardHound.com und folgen Sie @OutwardHound auf Instagram.

