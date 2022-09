inriver

inriver ernennt Niels Stenfeldt zum Chief Executive Officer

Stenfeldts umfassende Erfahrung mit Unternehmenssoftware soll inriver andauerndes Wachstum sichern

inriver, ein Softwareanbieter, der Unternehmen umsatzsteigerndes Product Information Management (PIM) für alle Customer Touchpoints ermöglicht, freut sich, die Ernennung von Niels Stenfeldt zum neuen CEO des Unternehmens mit Wirkung zum 1. September bekannt zu geben. Stenfeldt ist ein erfahrener Geschäftsführer mit umfassenden Fach- und Branchenkenntnissen im Bereich der Produktdatentechnologie. Er wird inriver in die nächste globale Wachstumsphase führen und die bedeutenden Marktchancen in der PIM-Branche erschließen. Stenfeldt tritt die Nachfolge von Thomas Zanzinger an, der das Unternehmen durch die COVID-19-Pandemie und die jüngste Mehrheitsinvestition von THL Partners geführt hat. Zanzinger bleibt als Senior Advisor für inriver und den Verwaltungsrat tätig.

Stenfeldt bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Wachstum von B2B-Enterprise-Software-Unternehmen sowie der erfolgreichen Leitung von Go-to-Market-Strategien mit zu inriver. Zuletzt war er als CEO bei Stibo Systems tätig, einem Marktführer im Bereich Master Data Management (MDM), wo er eine wesentliche Rolle beim Ausbau des globalen Kundenstamms spielte. Vor Stibo war Stenfeldt als Leiter für weltweiten Vertrieb und Services bei Esko, einem Anbieter von Verpackungssoftware, für die globale Wachstumsstrategie verantwortlich. Darüber hinaus hatte Stenfeldt leitende Positionen bei Oracle, SAP, OpenText und Evenex (übernommen von HighJump) inne. Stenfeldt ist derzeit Vorsitzender des Verwaltungsrats von Boyum IT Solutions und seit Juli Mitglied des Verwaltungsrats von inriver.

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, dieses außergewöhnliche Unternehmen zu leiten und mit den besten Branchenexperten zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden noch besser erfüllen und das Wachstum des weltweiten Kundenstamms beschleunigen. Inriver nimmt im Bereich Produktdatenmanagement eine ganz besondere Stellung ein. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Branche in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, da der Handel zunehmend digitalisiert wird", so Stenfeldt. „Ich möchte Thomas Zanzinger für seine Führung und Errungenschaften als CEO gratulieren; er hat inriver zu einem weltweit führenden Anbieter von SaaS-basierter PIM-Technologie gemacht. Ich fühle mich aufrichtig geehrt, nun seine Nachfolge anzutreten."

„Aufbauend auf unserer bisherigen bemerkenswerten Erfolgsbilanz und mit Blick auf die nächsten Wachstumsmöglichkeiten, die noch vor uns liegen, ist inriver sehr gut für die Zukunft aufgestellt. Niels verfügt über wertvolle Kenntnisse in Bezug auf Kundenbedürfnisse und Go-to-Market-Strategien. Ich habe größtes Vertrauen, dass er das Unternehmen zu neuen Erfolgen führen wird, indem er das Wachstum weltweit beschleunigt und inriver seinen Kunden und externen Partnern weiterhin ausgezeichnete Software und Dienstleistungen zur Verfügung stellt", so Zanzinger. „Ich heiße Niels Stenfeldt in der inriver-Familie willkommen und freue mich darauf, das Unternehmen weiterhin als Senior Advisor auf seinem Weg zu unterstützen."

Über inriver:

Inriver versetzt Unternehmen in die Lage, umsatzsteigernde Produktinformationen an jedem Touchpoint zu präsentieren. Mit seiner Product-Information-Management(PIM)-Lösung ermöglicht inriver Unternehmen, überzeugende Product Experiences für hochgradig individualisierte Käufe zum Leben zu erwecken, praktisch umsetzbare Hinweise darauf zu erhalten, was Kaufentscheidungen beeinflusst, und dann diese Erkenntnisse schnell in die Tat umzusetzen. Inrivers Digital-first PIM™ unterstützt über 700 B2B- und B2C-Unternehmen, Produktinformationen in strategisch wertvolle Assets zu verwandeln und so den Umsatz für über 1.600 Marken weltweit zu steigern. Inriver hat seinen Hauptsitz in Malmö, Schweden, und weitere Büros in Amsterdam, Chicago, Davao, London, Manila, München und Stockholm. Weitere Informationen finden Sie unter www.inriver.com.

