JA Solar veröffentlicht n-Typ PV-Modul DeepBlue 4.0 X

JA Solar feiert am 18. Mai seine Produkteinführungsveranstaltung 2022 mit der Veröffentlichung seines ersten n-Typ-PV-Moduls DeepBlue 4.0 X. Dieses innovative neue Produktangebot markiert den ersten Eintritt des Unternehmens in den Markt für n-Typ-PV-Produkte.

Die DeepBlue 4.0 X-Serie basiert auf dem 182er-Wafer, der die ausgereifteste Lieferkette und branchenweite Anerkennung genießt, und umfasst drei Modultypen, die sich an jedes Szenario anpassen lassen: 54-Zellen-Modul für PV-Anlagen für Privathaushalte, 72-Zellen- und 78-Zellen-Modul für gewerbliche und großtechnische PV-Projekte. DeepBlue 4.0 X hat bereits die IEC 61215- und IEC 61730-Tests bestanden und das TÜV SÜD-Zertifikat erhalten sowie die Salznebel-, Ammoniak-, Sand- und Staubtests bestanden und damit seine Eignung für verschiedene Anwendungen und Umgebungen bewiesen.

Zusätzlich zu den Vorteilen der DeepBlue 3.0-Module integriert DeepBlue 4.0 X die neuesten Technologien von JA Solar, einschließlich der Bycium+-Zelle, deren Massenproduktionswirkungsgrad dank ihres hochwertigen Substrats und ihrer Struktur mehr als 24,8 % erreichen kann. Außerdem ist Deepblue 4.0 X mit der patentierten Hochdichtemodul-Verkapselungstechnologie GFI (Gapless Flexible Interconnection) ausgestattet, bei der das runde Band mit Pufferbehandlung und optimiertem Verkapselungsmaterial mit mechanischer Belastung an Zellverbindungen umgeht und so das Risiko von Mikrorissbildung eliminiert wird. Zusammen bringen diese eine höhere Zuverlässigkeit und höhere Energieausbeute auf Deepblue 4.0 X mit einer maximalen Leistung von 625 W und einem Wirkungsgrad von bis zu 22,4 %.

Laut Kun Tang, Director of the Product Technology Department bei JA Solar, arbeitet JA Solar seit Jahren an der n-Typ-Technologie und ist nach kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung und Experimente endlich bereit für die Massenproduktion. Um die Stromerzeugungsleistung des Produkts zu überprüfen, haben JA Solar und TÜV NORD einen einjährigen (Februar 2021-Februar 2022) Energieertragstest im China Photovoltaic Test Center am Standort Yinchuan (Nordwestchina) durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Energieausbeute des n-Typ-Moduls auf Basis von Bycium+-Zellen 3,9 % höher ist als die von p-PERC-Modulen. Laut den Simulationsdaten von JA Solar PV-Systemen liegt die BOS-Kostenreduzierung von DeepBlue 4.0 X im Vergleich zu p-Typ-Modulen bei maximal 2,1 % und die LCOE bei 4,6 %, was den IRR weiter erhöht und dem Kunden einen größeren Nutzen bringt.

Xinwei Niu, Member of the Board und Senior Vice President von JA Solar, sagte: „Die Entwicklung von kohlenstoffarmen und umweltfreundlichen Lösungen ist zu einer globalen Schlüsselaufgabe geworden. Als eine der flexibelsten und kostengünstigsten erneuerbaren Energien ist PV-Strom zu einer wichtigen Kraft bei der Förderung der CO2-Neutralität geworden. Vom p-Typ zum n-Typ, von DeepBlue 3.0 zu DeepBlue 4.0 X, JA Solar hat sich immer an das Produktdesign-Konzept ‚kundenorientiert' gehalten. Wir versuchen immer, die Leistung der Stromerzeugung von PV-Modulen zu verbessern, um mehr Wert für die Kunden zu schaffen und den Einsatz von PV-Strom auf globaler Ebene zu fördern, um eine größere Rolle im Prozess der globalen CO2-Neutralität zu spielen."

