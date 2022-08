B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG

Mentale Gesundheit: B. Braun HomeCare startet im Oktober 2022 eine Veranstaltungsreihe für Betroffene und Angehörige

Melsungen (ots)

Jeder Mensch ist in seinem Leben das ein oder andere Mal mit einer herausfordernden Lebenssituation konfrontiert. Das gilt umso mehr, wenn es sich dabei um eine körperliche Beeinträchtigung handelt oder eine plötzliche Erkrankung, die im weiteren Verlauf chronisch wird. Das bisherige Leben und der Alltag können sich für die Patient*innen schlagartig ändern. Um die neuen Anforderungen zu meistern und die Lebensqualität zu verbessern, ist nicht nur eine entsprechende medizinische Versorgung entscheidend. Die mentale Gesundheit spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle für die Therapie und auf dem Weg zur Akzeptanz. Noch immer wird das seelische Wohlbefinden bei chronischen Krankheiten oder Behinderungen zu wenig berücksichtigt. Um dieses Thema stärker in den öffentlichen Fokus zu rücken und Betroffenen sowie Angehörigen Tipps und Austauschmöglichkeiten zu bieten, organisiert B. Braun HomeCare in der "Woche der Seelischen Gesundheit" vom 10. bis 20. Oktober 2022 eine Patientenveranstaltung für mehr Stärke und Lebensqualität.

Mental gesund mit Stoma, Inkontinenz, chronischen Wunden und Mangelernährung

Eine körperliche Beeinträchtigung oder chronisch verlaufende Erkrankung kann mental sehr belastend sein. Als professioneller Homecare-Anbieter unterstützt B. Braun bereits seit 20 Jahren Patient*innen, Angehörige und Fachpersonal bei der zuverlässigen häuslichen Versorgung nach einem Krankenhausaufenthalt - sei es mit Produkten, patientenspezifischen Versorgungsdienstleistungen oder individuellen Beratungen. Als zuverlässiger Partner für die ambulante Versorgung weiß das Unternehmen, wie wichtig das seelische Wohlbefinden der Patient*innen für ihre Lebensqualität ist. Mit der Veranstaltungsreihe "Wie geht es Ihnen wirklich? Wege zu Akzeptanz und mentaler Gesundheit" gibt B. Braun HomeCare Betroffenen und Angehörigen nicht nur Raum und Gelegenheit sich auszutauschen. Bei den Online-Vorträgen mit Fachreferenten und Betroffenen erhalten Patient*innen wertvolle Tipps, wie sie mit ihrer neuen Lebenssituation umgehen können.

Die erste Veranstaltung, die künftig als Veranstaltungsreihe geplant ist, findet in diesem Jahr erstmalig am 12. Oktober statt und dreht sich um das Thema "Wie kann ich meine Diagnose verarbeiten und akzeptieren? Das Online-Event fällt in die "Aktionswoche der Seelischen Gesundheit", in der jeden Herbst bundesweit Veranstaltungen wie Workshops, Podcasts, Vorträge vor Ort oder online stattfinden. Ins Leben gerufen wurde die Woche vom Aktionsbündnis Seelische Gesundheit (ABSG) mit dem Ziel, Berührungsängste abzubauen, Betroffene zu bestärken, über ihre Probleme zu reden sowie Beratungs-, Präventions- und Hilfsangebote kennenzulernen und gegebenenfalls in Anspruch zu nehmen.

Miteinander stärken mit B. Braun HomeCare in der "Woche der Seelischen Gesundheit"

Die Aktionswoche steht 2022 unter dem Motto "Reden hebt die Stimmung - Seelisch gesund in unserer Gesellschaft" und soll aufzeigen, wie wichtig Gespräche für ein besseres Verständnis und Miteinander sind. Darum soll es auch in der ersten Veranstaltung am 12. Oktober von B. Braun HomeCare gehen. Das erste Online-Live-Event für Betroffene trägt den Titel "Wie kann ich meine Diagnose verarbeiten und akzeptieren? Leben mit Stoma, Inkontinenz, chronischer Wunde und Mangelernährung." An dem kostenpflichtigen Webinar (15 Euro Gebühr p. Person) nehmen neben dem Psychoonkologen Dipl.-Psych. Urs Münch und der Patientenmanagerin Irina Fritzler, die täglich Kontakt mit Patient*innen hat und ihre mentalen Herausforderungen im Alltag kennt, auch zwei Betroffene teil. Während Kevin Hoffmann ("Kevin Kämpferherz"), der 2014 die Diagnose Multiple Sklerose erhalten hat, die Moderation übernimmt, berichtet Lisa Wöhling über ihr Leben mit Morbus Crohn und über ihr Stoma, das ihr mehr Lebensqualität geschenkt hat. Nach der Diagnose ist sie selbst in eine Depression gerutscht und musste lernen, die neue Situation zu akzeptieren. Inzwischen macht sie anderen Betroffenen Mut, ihre Erkrankung anzunehmen. Auf Lisas Weg zu mentaler Stärke und einem positiven Mindset war es vor allem entscheidend, sich anderen Menschen zu öffnen und dankbar zu sein für das Leben. "Früher wusste ich nicht, was es bedeutet, mit einer Krankheit zu leben. Heute weiß ich, dass man alles schaffen kann", sagt sie und ergänzt: "Meine Krankheit bestimmt nicht, wer ich bin, sondern ich bestimme, wer ich sein möchte."

B. Braun plant gesamte Veranstaltungsreihe zu Mental Health

Dass das seelische Wohlbefinden maßgeblich sein kann, um mit gesundheitlichen Herausforderungen umzugehen, sollen auch weitere Veranstaltungen aufzeigen, die sich aktuell in der Planung befinden. Alle Vorträge, Webinare und Events werden angesichts der aktuellen Corona-Pandemie online stattfinden, um ein Ansteckungsrisiko auszuschließen. Interessierte können sich vorab [auf der Webseite] für die jeweiligen Veranstaltungen anmelden. Es berichten darin Patient*innen von ihren Erfahrungen und Expert*innen geben ihr Wissen zur mentalen Gesundheit weiter. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit in Chat- und Fragerunden den Referent*innen und Betroffenen Fragen zu stellen.

Die Oktober-Veranstaltung zum Thema Mental Health im Rahmen der "Woche der Seelischen Gesundheit" 2022 soll lediglich der Auftakt zu einer umfassenden Veranstaltungsreihe sein. Das nächste Event zum Thema Resilienz ist bereits für den Februar 2023 angesetzt, um auch in Zukunft umfassend und regelmäßig die breite Öffentlichkeit darüber zu informieren, wie entscheidend die mentale Gesundheit für die Lebensqualität von Patient*innen mit chronischen Erkrankungen und körperlichem Handicap sein kann.

Über B. Braun HomeCare

B. Braun HomeCare ist ein bundesweit agierendes Homecare-Unternehmen, das 2019 aus den Tochtergesellschaften B. Braun TravaCare, B. Braun prolabor und TransCare Service GmbH gegründet wurde. Verwurzelt in dem traditionsreichen Familienunternehmen B. Braun hat sich das Homecare-Unternehmen auf die häusliche Versorgung von Patient*innen nach einem Krankenhausaufenthalt oder bei chronischen, schweren Erkrankungen spezialisiert. Neben der hochwertigen Versorgung von Patient*innen und Unterstützung von Angehörigen bei der Versorgung Pflegebedürftiger legt das Unternehmen bei der Pflege zu Hause großen Wert auf die persönliche Betreuung. Dabei verfolgt B. Braun HomeCare das Ziel, Patient*innen trotz gesundheitlicher Herausforderungen ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Internet: https://www.bbraun.de/homecare

Original-Content von: B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell