N1 Partners Group

N1 Partners Group kündigt neue Promo „Wer ist der beste Pilot?" auf N1 Casino an

Gzira, Malta (ots/PRNewswire)

Kürzlich hat die N1 Partners Group eine neue Werbekampagne mit dem Titel „Wer ist der beste Pilot?" gestartet, die auf dem Hit-Spiel Aviator des Spieleanbieters Spribe basiert. Es ermöglicht den Spielern ein völlig neues Spielerlebnis und fast 1000-mal mehr Sofortgewinne.

Die N1 Partners Group führt im Rahmen ihrer Projekte viele neue Promotionen ein, die sorgfältig vorbereitet und bis ins kleinste Detail durchdacht sind, damit die Spieler ein Maximum an Spielvergnügen in Online-Casinos erleben können. Die neueste Werbeaktion ist da keine Ausnahme. Laut mehreren Umfragen Dritter ist Aviator in letzter Zeit zu einem der beliebtesten Spiele geworden. Und die Werbeaktion „Wer ist der beste Pilot?" ist bereits zu einem Hit bei einem der Projekte der N1 Partners Group geworden - N1 Casino.

Die Promo ermöglicht es den Spielern, während des Spiels eine Reihe von Emotionen zu erleben, von Risiko bis Triumph. In jeder Runde steigt das Flugzeug mit einer zufälligen Rate, die einer ansteigenden Multiplikatorkurve folgt. Die Skala wächst mit der Höhe des Einsatzes, und der Spieler muss schnell genug sein, um seinen Gewinn abzuheben, bevor das Flugzeug wegfliegt. Er schwankt zwischen 1,00x und 100.000,00x, was eine beträchtliche Spanne ist.

Der Spielautomat hat sich zu einem der beliebtesten im N1 Casino Projekt entwickelt und gewinnt weiterhin schnell an Fahrt.

„Die Promo ist beim N1 Casino-Publikum sehr beliebt und hat ein neues Publikum angezogen. Die Dauer der Spielsitzungen und die Preise steigen. Ich möchte auch anmerken, dass den Spielern der soziale Charakter des Spiels gefällt - die Möglichkeit, mit anderen Nutzern zu chatten. Auf diese Weise entstand eine wirklich neue Gemeinschaft von Fliegern. Für die Zukunft planen wir, das Spiel auch für andere Projekte der N1 Partners Group verfügbar zu machen", erklärt Yaroslav Laptev, Chief Product Officer von N1 Partners Group.

Informationen zu N1 Partners Group

N1 Partners Group ist ein Unternehmen mit Erfahrung im Bereich der Online-Unterhaltung. Das Ziel des Teams ist es, qualitativ hochwertige Casino- und Wettprodukte anzubieten, die die Bedürfnisse und Erwartungen von Spielern und Partnern gleichermaßen erfüllen. Heute vereinigt die N1 Partners Group N1 Casino, N1 Bet, Slot Hunter, Fight Club, Joo Casino, DasistCasino und das N1 Partners Partnerprogramm.

Original-Content von: N1 Partners Group, übermittelt durch news aktuell