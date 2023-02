Adani Enterprise Limited

Adani Enterprises Ltd: Ergebnisse 9 Monate GJ23

Konsolidiertes EBITDA steigt um 90 % auf Rs. 6.068 cr (Rupien Crore) (733,5 Mio. USD)

Konsolidierte Gesamtleistung (PAT) steigt um 271 % auf Rs. 1.750 cr (211,5 Mio. USD)

Der Geschäftsbereich Straßen erreicht 3. vorläufigen COD für Hybrid-Annuity-Model (HAM)-Projekt in Mancherial

Der Geschäftsbereich Wasser sichert sich ein EPC-Projekt im Wert von Rs. 3.246 cr (392,4 Mio. USD)

Adani Enterprises Ltd (AEL), ein Unternehmen der Adani Group, hat heute seine Ergebnisse für die neun Monate und das zum 31. Dezember 2022 endende Quartal bekannt gegeben.

Finanzielle Höhepunkte 9 Monate im GJ23 (konsolidiert) (im Jahresvergleich, YoY):

Die Gesamteinnahmen stiegen um 135 % auf Rs. 1.06.459 cr (Rupien Crore) (12,9 Mrd. USD)

Das EBITDA stieg um 90 % auf Rs. 6.068 cr (733,5 Mio. USD)

Die zurechenbare Gesamtleistung (PAT) stieg um 271 % auf Rs. 1.750 cr (211,5 Mio. USD)

Finanzielle Höhepunkte im Q3 GJ23 (konsolidiert) (im Jahresvergleich):

Die Gesamteinnahmen stiegen um 42 % auf Rs. 26.951 cr (3,3 Mrd. USD)

Das EBITDA stieg um 101 % auf Rs. 1.968 cr (237,9 Mio. USD)

Die zurechenbare Gesamtleistung (PAT) stieg auf Rs. 820 cr (99,1 Mio. USD) gegenüber einem Verlust von Rs. 12 cr (1,5 Mio. USD) im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2022.

Unternehmenshöhepunkte:

Geschäftsbereich Höhepunkte ANIL Ecosystem - Betrieb der Gondelanlage und Beginn der kommerziellen Montage ab Q1 GJ24 Wasserwirtschaft - Unterzeichnung einer Vereinbarung für ein neues EPC-Projekt (Shakkar Pench Micro Lift Irrigation) im Wert von Rs. 3.246 cr (392,4 Mio. USD) im Bundesstaat Madhya Pradesh ARTL – Roads - Vorläufiger COD für das 3. Mancherial-HAM-Projekt erhalten - Termine für Greenfield-Projekt – den Ganga Expressway und die Straße Kagal-Satara erhalten Primärer Sektor – Dienstleistungen im Bergbau - Vertragsunterzeichnung für die Pelma-Mine mit einer Kapazität von 15 MMT im Bundesstaat Chhattisgarh AMG Media - AMG Media Networks hat die Übernahme von NDTV abgeschlossen *USD-Zahlen umgerechnet zum Kurs von 1 USD = Rs. 82,725

Betriebliche Höhepunkte (Jahresbasis):

Geschäft 9 Monate GJ23 Q3 GJ23 ANIL Ecosystem Volumen der Solarmodule um 12 % auf 896 MW gestiegen Volumen der Solarmodule um 63 % auf 430 MW gestiegen AAHL – Airports (sieben in Betrieb) 53,4 Mio. abgefertigte Personen Die Zahl der Fluggäste stieg um 40 % auf 20,3 Mio. Primärer Sektor – Dienstleistungen im Bergbau Produktionsvolumen um 3 % auf 19,7 MMT gestiegen Das Produktionsvolumen lag bei 6,2 MMT Primärer Sektor IRM Volumen um 43 % auf 67,7 MMT gestiegen Volumen um 8 % auf 15,8 MMT gestiegen

„In den vergangenen drei Jahrzehnten sowie im Quartals- und Jahresvergleich hat Adani Enterprises nicht nur seine Stellung als Indiens erfolgreichster Infrastruktur-Inkubator bestätigt, sondern auch Erfolge beim Aufbau von Kerngeschäften im Infrastrukturbereich vorzuweisen", betonte Gautam Adani, Vorsitzender der Adani Group. „Unsere grundlegende Stärke liegt in der Durchführung von Infrastrukturprojekten im großen Stil, in der Organisationsentwicklung und in den außergewöhnlichen Fähigkeiten im Bereich des Betriebs- und Wartungsmanagements, die mit den besten der Welt vergleichbar sind. Die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit von AEL und seine Fähigkeit, ein hochprofitables Kerngeschäft aufzubauen, zeigen, wie unsere Strategie, die verschiedenen Stärken des Adani-Portfolios zu nutzen, langfristig einen beständigen Wert für alle unsere Interessenvertreter schafft. Unser Erfolg beruht auf einer soliden Unternehmensführung, der strikten Einhaltung von Vorschriften, einer nachhaltigen Leistung und einer stabilen Cashflow-Generierung. Die derzeitige Marktvolatilität ist vorübergehend, und als klassischer Inkubator mit einer Vision langfristiger Wertschöpfung wird AEL weiterhin mit dem zweifachen Ziel einer moderaten Verschuldung und der Suche nach strategischen Expansions- und Wachstumsmöglichkeiten arbeiten."

Finanzielle Höhepunkte 9 Monate im GJ23 (konsolidiert) (YoY, auf Jahresbasis):

Die Gesamteinnahmen stiegen um 135 % auf Rs. 1.06.459 cr (12,9 Mrd. USD) aufgrund der starken Leistung der Bereiche IRM und Airport

Das EBITDA stieg um 90 % auf 6.068 cr (733,5 Mio. USD) entsprechend dem gestiegenen Volumen des Airport- und IRM-Geschäfts

Die zurechenbare Gesamtleistung (PAT) stieg um 271 % auf Rs. 1.750 cr (211,5 Mio. USD) in Übereinstimmung mit dem EBITDA

Finanzielle Höhepunkte Q3 im GJ23 (konsolidiert) (YoY, auf Jahresbasis):

Die Gesamteinnahmen stiegen um 42 % auf Rs. 26.951 cr (3,3 Mrd. USD) aufgrund der starken Leistung der Geschäftsbereiche ANIL Ecosystem, Airports und IRM

Das EBITDA stieg um 101 % auf 1.968 cr (237,9 Mio. USD) im Einklang mit dem gestiegenen Volumen des ANIL Ecosystem- und IRM-Geschäfts

Die zurechenbare Gesamtleistung (PAT) stieg im Einklang mit dem EBITDA auf Rs. 820 cr (99,1 Mio. USD), gegenüber einem Verlust von Rs. 12 cr (1,5 Mio. USD) im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022.

Aktuelle Geschäftszahlen (Q3 GJ23):

Aktualisierungen bei der Förderung von Unternehmensgründungen

1. Adani Airports Holdings Ltd (AAHL - Airports)

Im Laufe des Quartals fertigte Adani Airports

20,3 Mio. Passagiere ab (Anstieg um 40 % im Vergleich zum Vorjahr) 142.000 Flugbewegungen (Anstieg um 21 % gegenüber dem Vorjahr) 1,8 Lakh MT Fracht



2. Adani Road Transport Ltd (ARTL – Roads)

Vorläufiger COD für das 3. HAM-Straßenprojekt Mancherial-Repallewada erhalten

Ernennungsdatum für das Projekt Ganga Expressway und das Projekt Kagal-Satara erhalten

Aktueller Stand der fünf in der Durchführung befindlichen HAM-Projekte:

Projekt Bundesstaat Abschluss in % Vijayawada Bypass Andhra Pradesh 39 % Nanasa Pidgaon Madhya Pradesh 37 % Kodad Khammam Telangana 34 % Azhiyur Vengalam Kerala 16 % Badakumari Karki Odisha 15 %

Die Bauarbeiten für alle HAM- und BOT-Projekte haben begonnen

3. AdaniConnex Pvt Ltd (ACX - Data Center)

Aktueller Stand der Fertigstellung des Gesamtprojekts in 4 Rechenzentren

Rechenzentrum Abschluss in % Chennai für 33 MW (17 MW voll betriebsbereit) 41 % Noida 23 % Hyderabad 22 % Mumbai 9 %

Updates zu etablierten Geschäftsbereichen für Q3 GJ23

1 . Adani New Industries – Lieferketten-Ökosystem

Solarzellen und Module

Modullinie für 2,0-GW-Anlage in Betrieb. Zelllinie soll bis März 2023 geliefert werden.

Aufrüstung der bestehenden Anlage mit einer Kapazität von 1,5 GW auf 2,0 GW mit TopCon-Zelltechnologie: Modul - März '23 und Zelle - Juni '23.

Damit wird die gesamte Zell- und Modulkapazität 4,0 GW betragen.

Volumen um 63 % auf 430 MW gestiegen

Herstellung von Windturbinen

Betrieb der Gondelanlage und Beginn der kommerziellen Montage ab Q1 GJ24

Die Produktionsstätte für Rotorblätter soll bis Q1 GJ24 fertiggestellt sein.

2. Primärer Sektor (Dienstleistungen im Bergbau)

Genehmigung für Pelma-Mine mit einer Kapazität von 15 MMT im Bundesstaat Chhattisgarh erhalten

Gesamtes Bergbauportfolio von 11 Bergwerken in 3 Bundesstaaten mit einer Spitzenkapazität von über 110 MMT und einer Betriebskapazität von 51 MMT

Die Produktion von Bergbaudienstleistungen lag bei 6,2 MMT

