InEights Fokus auf Standardisierung und Benchmarking in der Software Innovations Update steigert die Effizienz und das Vertrauen in Projekte

Die neuesten Entwicklungen der InEight-Plattform für Bauprojektmanagement führen neue Verfahren für Designmanagement und Benchmarking ein und verbessern die Konsistenz und Standardisierung bei Projekten.

InEight Inc., ein weltweit führender Anbieter von Software für das Bauprojektmanagement, hat heute seine neuesten Software-Innovationen bekannt gegeben, darunter neue Prozess-Standardisierungen in den Bereichen Umfang, Design und Ressourcenmanagement sowie neue Funktionen zur Fortschrittsverfolgung und die Möglichkeit, Benchmark-geprüfte Schätzungen und Zeitpläne zu erstellen. Das Update verfeinert auch die mobile App von InEight, um den sofortigen Zugriff auf Echtzeitinformationen zu erleichtern, egal ob im Büro, im Außendienst oder unterwegs. Insgesamt werden die Aktualisierungen die Projekttransparenz verbessern und neue Möglichkeiten für Effizienzsteigerungen schaffen, während sie gleichzeitig die Teamleistung erhöhen und die Projektsicherheit steigern, auch für Design-Build- und alternative Lieferprojekte.

„Um die Vorteile des immer umfangreicheren Datenzugriffs in der Branche voll auszuschöpfen, brauchen wir eine stärkere Standardisierung und bessere Benchmarking-Tools", so Brad Barth, Chief Product Officer bei InEight. „Unsere neuesten Updates konzentrieren sich genau darauf - sie schaffen neue Möglichkeiten, um verwertbare Erkenntnisse zu generieren, die die termin- und budgetgerechte Leistung deutlich verbessern."

Eine bessere Echtzeittransparenz der sich entwickelnden Entwurfsmengen und Liefertermine sowie eine einfachere Verfolgung des Fortschritts im Vergleich zum Entwurfsumfang ermöglichen den Benutzern eine bessere Verwaltung von Ressourcen, Arbeitsplänen, Budgets, Prognosen, Zeitplänen und Beschaffung. Diese Erweiterungen der InEight Design Management Lösung werden die Konsistenz der Projektabwicklung verbessern und gleichzeitig die Fertigstellung der Designarbeit standardisieren.

Das neueste Update der Benchmarking-Funktionalität von InEight ermöglicht es den Anwendern, mit Hilfe von Vorlagen, Ressourcen und Kosten- und Montagebibliotheken benchmark-validierte Kostenvoranschläge und Zeitpläne zu erstellen. Die Benutzer werden in der Lage sein, historische Projekte zu durchsuchen, um geschätzte und realisierte Datenpunkte zu vergleichen sowie Schätzungen und Zeitpläne im Vergleich zu hohen und niedrigen historischen Durchschnittswerten in visuell verständlichen Diagrammen und Konsensansichten zu bewerten.

Die Erweiterungen werden auch die Funktionalität und die Benutzerfreundlichkeit der mobilen App von InEight verbessern. Mit verbesserten Benachrichtigungen und Funktionen zur Fortschritts- und Produktivitätsverfolgung können mobile Benutzer jederzeit und überall aktiv am Projekt teilnehmen. Mobile Nutzer können Probleme, Änderungen oder Informationsanfragen direkt in der App protokollieren und aktuelle Projektdaten und -metriken in einem einzigen Dashboard einsehen, ohne einen Computer zu benötigen. Die in der App aktualisierten Daten sind sofort im System abrufbar, so dass alle Beteiligten im Außendienst oder im Büro auf dem gleichen Stand sind.

Weitere Infomrationen über die vierteljährlichen Innovationen von InEight fidnen Sie auf unserer Website: InEight Innovations

Informationen zu InEight

InEight bietet praxiserprobte Projektmanagement-Software für Bauherren, Bauunternehmer, Ingenieure und Designer, die die Welt um uns herum bauen. Mehr als 575.000 Benutzer und über 850 Kunden weltweit verlassen sich auf InEight, wenn es darum geht, in Echtzeit Einblicke zu erhalten, die dabei helfen, Risiken zu managen und Projekte während des gesamten Lebenszyklus im Zeit- und Kostenrahmen zu halten.

Von der Vorplanung bis zum Entwurf, von der Schätzung bis zur Terminplanung und von der Ausführung bis zum Umsatz hat InEight weltweit Projekte im Wert von mehr als einer Billion Dollar in den Bereichen Infrastruktur, öffentlicher Sektor, Energie und Strom, Öl, Gas und Chemie, Bergbau und Handel durchgeführt. Für weitere Informationen, folgen Sie InEight auf LinkedIn oder besuchen Sie InEight.com.

