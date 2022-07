Unistellar

Kostenlose iPhone-App Nocturne von Unistellar: So wird das Smartphone zu einem Astrofotografie-Teleskop für die Hosentasche

Marseille (ots)

Mit der App können Handynutzer den Orion oder den Großen Wagen finden und die Nachtfotografie ganz neu erleben. Mit nur einem Klick zeigt die neue, kostenlose Astrofotografie-App von Unistellar für iOS, Sternbilder und Planeten auf den eigenen Fotos.

In seiner jüngsten Initiative zur besseren Wahrnehmung der Wunder des Universums hat der neue Trendsetter in der Astronomie Unistellar heute ein Update der Nocturne App (Nocturne V2) für das iPhone auf den Markt gebracht. Es ermöglicht den Nutzern, innerhalb von Sekunden Sternbilder, Galaxien, Nebel, Planeten und vieles mehr in ihren eigenen Nachtaufnahmen zu identifizieren. Nocturne nutzt jetzt nicht nur die proprietäre Dark-Sky-Bildverarbeitungstechnologie, um atemberaubende Bilder des Nachthimmels zu liefern, sondern verrät auch, was Handynutzer gerade sehen.

Anhand der verschiedenen Ansichtsoptionen des "Overlay Menüs", können iPhone-Nutzer dank Nocturne V2 ihre Kenntnisse über die Sternenlandschaft verbessern und lernen, Deep-Space-Objekte zu identifizieren. Anwender können mittels des eigenen Smartphones, Bilder von anderen Welten machen. Die Nocturne V2 erkennt in diesen Bildern Sternbilder, entfernte Galaxien und Nebel, sowie die Standorte von Planeten unseres Sonnensystems.

Die Technologie der Autonomous-Field-Detection, die von den marktführenden smarten eVscope Teleskopen von Unistellar übernommen wurde, verwandelt das Smartphone in ein Mini-Astrofotografie-Teleskop, das die astronomischen Objekte in seinem Sichtfeldes erkennt. Das Beste daran ist, dass die App völlig kostenlos ist. Durch eine weitere neue Funktion können Bilder mit Freunden und Bekannten auf der ganzen Welt geteilt werden. So bringt uns die App durch die Schönheit der Nachtlandschaften der Erde einander näher.

"Wir freuen uns sehr, die neueste Version der Nocturne-App auf den Markt bringen zu können. Unser Anspruch ist es, immer nach Möglichkeiten zu suchen, wie wir die Wissensvermittlung und den Zugang zum Nachthimmel für alle Menschen verbessern können, und wir sind stolz darauf, was wir mit dem vorliegenden Projekt bereits erreicht haben", sagt Arnaud Malvache, Präsident und Gründer von Unistellar.

"Sterne nicht nur zu fotografieren, sondern auch zu unterscheiden, welche Sternbilder und astronomischen Objekte man auf seinen eigenen Bildern festhält, ist ein weiterer Schritt um unser Wissen und Verständnis für das, was jenseits der Erde liegt, zu erweitern."

Informationen zur Nocturne-App Nocturne steht hier zum Download.

So verwenden Sie Nocturne:

Sobald Nocturne (kostenlos im Apple Store erhältlich) auf Ihrem iPhone installiert ist, ist es ganz einfach, nach Einbruch der Dunkelheit atemberaubende Bilder des Himmels aufzunehmen:

Schritt 1: Suchen Sie sich eine schöne Nachtlandschaft als Motiv aus.

Schritt 2: Fixieren Sie Ihr iPhone mit einem Stativ oder indem Sie Ihr Gerät auf eine feste Unterlage stellen.

Schritt 3: Starten Sie die Nocturne-App.

Schritt 4: Nehmen Sie das Bild auf (Belichtungszeit 1 bis 4 Minuten).

Schritt 5: Über das Menü Overlay können Sie nun Sternbilder, Planeten und Deep-Sky-Objekte auf Ihrem eigenen Bild einblenden.

Original-Content von: Unistellar, übermittelt durch news aktuell