Citizen Science: Hobbyastronomie als Beitrag zur Wissenschaft

Die klaren Frühsommernächte stehen vor der Tür und bringen ein ganz besonderes Erlebnis mit sich. Ab Mitte Juli ziehen die Perseiden, ein Sternschuppenschwarm, wieder über den Nachthimmel. Wer also zwischen Mitte Juni und August nachts zum Sternenhimmel schaut, hat die Chance auf viele freie Wünsche.

Man muss kein Astronaut sein, um die Geheimnisse des Weltraums zu entdecken. Das hat ein Team von Unistellar Citizen Science einmal mehr bewiesen. Die erste vollständige Beobachtung des Transits eines extrasolaren Planeten durch ein Team von Citizen Science hat spannende Daten und Informationen über dessen Umlaufbahn geliefert. Durch diese neuen Erkenntnisse kann nun wertvolle Zeit bei der Beobachtung des Exoplaneten HD 80606 b durch die NASA gespart werden.

Unistellar gibt Bürgerwissenschaftlern, die großes Interesse an der Forschung rund um das Universum haben, die Möglichkeit, mit Verbraucherteleskopen an der Weltraumforschung teilzunehmen. Citizen Science bringt Menschen, Ressourcen und Perspektiven zusammen, um die Welt um uns herum zu erforschen.

Im Jahr 2001 wurde ein extrasolarer Planet namens HD 80606 b entdeckt. Exoplaneten sind Planeten, die Sterne außerhalb unseres Sonnensystems umkreisen. Es wird geschätzt, dass es im Kosmos Billionen solcher Exoplaneten gibt. Allein in den letzten 30 Jahren wurden mehr als 5.000 entdeckt. Das Besondere an HD 80606 b ist neben seiner Jupiter-ähnlichen Größe seine exzentrische und lange Umlaufbahn, die unter Exoplaneten seines Gleichen sucht. Der Exoplanet umkreist einen Stern 111 Tage lang und erhält dabei 1 bis 950-Mal mehr Energie als die Erde von der Sonne. Der Gasriese HD 80606 b wird bei seinem nahen Vorbeiflug an dem Stern auf Tausende von Grad Celsius aufgeheizt. Nicht umsonst trägt er den Spitznamen "Roasted Planet".

Am 7. Dezember 2021 machte der Exoplanet einen Transit, das heißt, er flog zwischen einem Stern und der Erde hindurch. Dadurch war es möglich, seinen Schatten von der Erde aus zu beobachten und wertvolle Daten über seine Umlaufbahn zu sammeln. In einem Beobachtungsmarathon richteten sieben Citizen Science-Teilnehmer ihre eVscopes auf Ursa Major, wo der extrasolare Planet vor seinem 217 Lichtjahre entfernten Wirtsstern vorbeiziehen sollte. Die Herausforderung bestand darin, die Beobachtung von Europa nach Nordamerika, nach Japan und zurück nach Europa über einen Zeitraum von 27 Stunden zu koordinieren. Dies war notwendig, da der Exoplanet aufgrund der Erdrotation nicht den gesamten Zeitraum über am selben Ort sichtbar war.

Das Unistellar Citizen Science Team ist die erste unabhängige Gruppe, die den gesamten Transit beobachtet und aufgezeichnet hat. Die daraus gewonnenen Daten können nun einen wichtigen Beitrag zur Forschung der NASA leisten. Ende des Jahres wird die NASA mit dem leistungsstarken Weltraumteleskop JWST die Beobachtung des Exoplaneten HD 80606 b aufnehmen. Mit dem Vorwissen über die Umlaufbahn dieses Planeten kann die wertvolle Zeit des Teleskops besser genutzt werden. Die von Citizen Science erstellte Lichtkurve ist ebenfalls eine wichtige Referenz für die bevorstehende Beobachtung. Die Beobachtung durch JWST wird weitere spannende Einblicke in die Welt und ihre Atmosphäre liefern.

Die Forschungsarbeit von Citizen Science hat gezeigt, dass Wissen über das Universum mit dem richtigen Equipment für jedermann zugänglich ist. Mit moderner Technologie wie der von Unistellar ist es für jeden möglich, die Faszination des Universums zu entdecken und sogar zu erforschen.

