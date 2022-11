ProductLife Group (PLG)

EIT Healths Venture Centre of Excellence ernennt ProductLife Group zum privilegierten Partner für Regulierung und Compliance

Paris (ots/PRNewswire)

Die anspruchsvolle EU-Initiative hat bereits 2 Milliarden Euro an Ko-Investitionen gesichert und 60 innovative Start-ups aus den Bereichen Biotechnologie, Medizintechnik und digitale Gesundheit bei der Markteinführung oder der Expansion in neue Gebiete unterstützt.

EIT Health, Mitbetreiber des Venture Centre of Excellence an der Seite des Europäischen Investitionsfonds (EIF), hat die ProductLife Group zum exklusiven privilegierten Partner für Regulierung und Compliance ernannt, um die Navigation durch regulatorische Hürden zu beschleunigen, dank ihrer umfangreichen Erfahrung im Bereich Healthtech und ihrem vertrauenswürdigen Status als bestehender Partner von EIT Health.

Das Engagement der ProductLife Group stellt sicher, dass junge, ehrgeizige Start-ups in einer guten Verfassung für die behördliche Zulassung sind, wodurch ihr Weg auf den Markt weniger risikoreich wird und sie eine sicherere Sache für VC- und Unternehmensinvestoren darstellen.

Die ProductLife Group (PLG), ein spezialisierter Anbieter von Regulierungs- und Compliance-Dienstleistungen für die Biowissenschaftsbranche, hat ihren Status als exklusiver privilegierter Partner für Regulierungs- und Compliance-Dienstleistungen des Venture Centre of Excellence (VCoE) bekannt gegeben. EIT Health wird PLG allen Biotech-, MedTech- und Digital-Health-Start-ups im Frühstadium empfehlen, die aus regulatorischer Sicht Unterstützung benötigen, um ihre Markteinführung dank des VCoE-Programms zu beschleunigen.

Die Rolle des VCoE besteht darin, die Marktchancen für Biotech-, MedTech- und Digital-Health-Start-ups in der Frühphase in ganz Europa zu erhöhen und zu beschleunigen, indem diese jungen Unternehmen mit den erforderlichen Finanzmitteln, professionellen Dienstleistungen und Kontakten zusammengebracht werden. Das übergeordnete Ziel ist es, Europa zu einem attraktiveren und lukrativeren Markt für eine neue Generation von Pionieren der Biowissenschaft zu machen, unabhängig davon, ob sie den Markt zum ersten Mal betreten oder ihre Aktivitäten auf andere Länder des Kontinents ausweiten möchten.

Als die Europäische Kommission im Oktober 2020 ihre Ankerinvestition in Höhe von 150 Mio. EUR in das Programm ankündigte, setzte sie sich zum Ziel, über einen Zeitraum von 15 Jahren Investitionen in Höhe von 2 Mrd. Euro zu ermöglichen und 200 junge Start-ups auf den Markt zu bringen. Dieses Investitionsniveau wurde bereits erreicht. Bis heute haben mehr als 60 Start-ups von der Finanzierung profitiert, die dank des Programms mobilisiert wurde und von den ausgewählten VC-Fonds und den Unternehmensmitgliedern stammt, die sich der Initiative angeschlossen haben. Weitere Unternehmen werden sich in den kommenden Wochen und Monaten anschließen.

Das VCoE des EIT Health bringt nicht nur vielversprechende Start-ups in der Frühphase mit der entscheidenden Finanzierung zusammen, sondern zielt auch darauf ab, ihre Marktreife durch wertvolle Kontakte und den Zugang zu professionellen Dienstleistungen zu verbessern. Da viele dieser kleinen wissenschaftlichen Teams aus Universitätslabors hervorgegangen sind, können sie wertvolle Innovationen auf den Markt bringen, wenn sie Unterstützung für die administrativen Aspekte ihres Projekts erhalten. Die Rolle des VCoE besteht auch darin, den Start-ups diese Unterstützung vorzuschlagen und ihnen den Weg zum Markt zu erleichtern.

Das Engagement der PLG wird dafür sorgen, dass vielversprechende junge, ehrgeizige Start-up-Teams für die Zulassung gut gerüstet sind. Dadurch wird ihr Weg zur Marktreife weniger risikoreich und sie werden zu einer sicheren Sache für VC- und Unternehmensfinanzierer.

Ein Start-up-Unternehmen, das die Dienste von PLG im Rahmen der Partnerschaft bereits in Anspruch genommen hat, ist Sensius: Klinische Bewertungslückenanalysen im Bereich der Medizinprodukte.

Die Entscheidung von EIT Health für PLG als exklusiven privilegierten Partner für Regulierungs- und Compliance-Dienstleistungen in der VCoE-Region ist ein Beweis für die nachweisliche Erfolgsbilanz von PLG bei der Unterstützung aufstrebender Biotech-Unternehmen und anderer innovativer Start-ups im Bereich der Biowissenschaften bei der Bewältigung der komplexen regulatorischen Anforderungen. PLG ist ein langjähriger zuverlässiger Partner von EIT Health.

Isaac Middelmann, Head of Access to Finance bei EIT Health InvestHealth, kommentierte die neue Zusammenarbeit zwischen VCoE und PLG: „Dies ist eine sehr aufregende Entwicklung, die dazu beitragen wird, die von uns geschaffenen Möglichkeiten für vielversprechende Start-ups in der Frühphase zu festigen, indem wir uns auf die neuesten Herausforderungen und Möglichkeiten an der Spitze der Biowissenschaften konzentrieren. Der Zugang zu vertrauenswürdigen professionellen Dienstleistungen und Fachwissen ist für diese Start-ups genauso wichtig wie eine finanzielle Investition, denn beides geht Hand in Hand."

Jean-Marc Bourez, Managing Director von EIT Health Services & Investment, fügte hinzu: „Unsere Unternehmens- und VC-Mitglieder sind sehr daran interessiert, diese jungen, innovativen und ehrgeizigen Unternehmen zu unterstützen, und es ist dabei enorm hilfreich, wenn die Teams, die sich melden, bereits geprüft und durch die relevanten regulatorischen Anforderungen geführt wurden, um ihre Therapien in Europa auf den Markt zu bringen. PLG ist ideal positioniert, um uns dabei zu helfen. Sie kennen die regulatorischen und kulturellen Gegebenheiten in den einzelnen europäischen Märkten und wissen genau, wie die Kostenerstattung in den einzelnen Ländern funktioniert und wie komplex die jeweiligen Anforderungen an klinische Studien sind."

Wir fühlen uns geehrt, auf diese Weise aufgerufen zu werden, denn dies passt perfekt zu unserem eigenen strategischen Ziel, die nächste Generation der europäischen Führungskräfte in den Biowissenschaften zu fördern", so Xavier Duburcq, CEO von PLG. „Dabei geht es darum, die Chancen für aufstrebende Start-ups in Europa im Vergleich zu anderen wichtigen geografischen Märkten wie Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum zu verbessern."

Gabrièle Breda, Head of Innovation bei PLG, fügte hinzu: „Die Förderung von Innovationen in den Bereichen Biotechnologie, Medizintechnik und digitale Gesundheit ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie. Wir sind daher sehr stolz auf diese prestigeträchtige Partnerschaft und die damit verbundene unschätzbare Möglichkeit, jungen, ehrgeizigen Unternehmen dabei zu helfen, effektiv und effizient durch die komplexen Marktverhältnisse zu navigieren, damit sie ihr Potenzial ohne Verzögerung ausschöpfen können."

Sowohl das VCoE von EIT als auch die PLG werden aktiv an der bevorstehenden Medica-Messe vom 14. bis 17. November teilnehmen.

Informationen zu EIT Health

EIT Health ist ein von der EU unterstütztes Netzwerk erstklassiger Gesundheitsinnovatoren. Wir arbeiten grenzüberschreitend gemeinsam an neuen Lösungen, die es den europäischen Bürgern ermöglichen, länger und gesünder zu leben. Die Europäer stellen sich der Herausforderung zunehmender chronischer Krankheiten und Multimorbidität und versuchen, die Möglichkeiten zu nutzen, die die Technologie bietet, um über konventionelle Ansätze zur Behandlung, Prävention und gesunden Lebensweise hinauszugehen. Wir brauchen Vordenker, Innovatoren und effiziente Wege, um innovative Gesundheitslösungen auf den Markt zu bringen. EIT Health geht auf diese Bedürfnisse ein. Wir verbinden alle relevanten Akteure des Gesundheitswesens über die europäischen Grenzen hinweg – und achten darauf, alle Seiten des „Wissensdreiecks" einzubeziehen, damit Innovation an der Schnittstelle von Forschung, Bildung und Wirtschaft zum Wohle der Bürger stattfinden kann.

Informationen zum Venture Centre of Excellence

Die Mitglieder des VCoE schließen sich einer exklusiven Gemeinschaft ausgewählter Risikokapitalfonds und privater Investoren an und fördern so den Investitionsfluss in europäische Life-Science-Start-ups, KMU und Small-Mid-Caps, indem sie Fondsmanager mit Pharmaunternehmen und anderen interessierten strategischen Investoren zusammenbringen. Das VCoE geht auf das spezifische Interesse seiner Mitglieder ein, Zugang zu offener Innovation zu erhalten, indem es ihre Ko-Investitionskapazitäten und Möglichkeiten für strategische Kooperationen in hochinnovativen europäischen Start-ups der Biowissenschaften erweitert. Die Mitglieder des Programms können diese Start-ups selbst vorstellen, und EIT Health wird auch Start-ups aus seinem Netzwerk prüfen, um sie den Mitgliedern zu präsentieren, unter anderem dank einer exklusiven, auf künstlicher Intelligenz basierenden Plattform, die von Skopai, dem technischen Partner des VCoE, entwickelt wurde.

Informationen zur Product Life Group (PLG)

Die ProductLife Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem sie Dienstleistungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für den sicheren und effektiven Einsatz medizinischer Lösungen anbietet.

Seit fast 30 Jahren unterstützt PLG seine Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg und kombiniert dabei lokales Fachwissen mit einer globalen Reichweite, die mehr als 150 Länder umfasst. Das Unternehmen bietet Beratungs- und Outsourcing-Dienstleistungen in den Bereichen Regulatory Affairs, Qualität und Compliance, Marktzugang (Preisgestaltung und Kostenerstattung), Überwachung und medizinische Informationen, sowohl für etablierte Produkte als auch für innovative Therapeutika und Diagnostika.

Mit dem Ziel, den Wert für Mitarbeiter und Kunden kontinuierlich zu verbessern, setzt die PLG auf langfristige Partnerschaft, Innovation, Flexibilität und Kosteneffizienz.

Weitere Informationen erhalten Sie auf productlifegroup.com

fgalzin@productlife-group.com

Original-Content von: ProductLife Group (PLG), übermittelt durch news aktuell