BigBlue

BigBlue Energy bringt neues Notstromaggregat auf den Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

BigBlue Energy Inc hat kürzlich sein Crowdfunding-Ziel für seine neueste Kickstarter-Kampagne erreicht: BigBlue Cellpowa2500 All-In-One Emergency Power Source. Die neueste Kampagne des Unternehmens bietet spezielle Verbesserungen, einschließlich der Möglichkeit, die 3x DC7909-Ports des Cellpowa 2500 auf 1x XT60-Solareingangsport aufzurüsten. Diese Geräte lassen sich innerhalb von nur 1,5 Stunden auf bis zu 80 % aufladen und verfügen über Komponenten wie einen Autoladeanschluss, GPS-Ortung, Solarladetechnologie und USB-C-Ausgänge. Mit dem Cellpowa2500 deckt BigBlue all Ihre Bedürfnisse im Bereich tragbarer Stromlösungen ab.

Die unterbrechungsfreie, rund um die Uhr verfügbare Stromversorgung verfügt über maximal 1200 W Solareingang und Ausgangsbereichen von 2500 W bis 5000 W. Selbst mit der großen Leistungsabgabe ist der Cellpowa2500 der kleinste 1800 Wh LiFePO4-Akkumulator für Stromausfälle und Outdoor-Abenteuer. Aufgrund seiner geringen Größe kann dieses besonders kompakte und leicht tragbare Notstromaggregat leicht auf Reisen mitgenommen oder auf kleinstem Raum untergebracht werden – die Maße betragen nur 384x274x325 mm (15,12x10,79x12,8 Inch) und das Gerät wiegt etwas mehr als 25 Kilo (55 Pfund).

Die Kickstarter-Kampagne bietet mehrere verschiedene Ebenen, für die Kunden sich verpflichten können. Der Cellpowa2500 ist auf Kickstarter für 1.299,99 USD verfügbar, was 0,7 $/Wh entspricht. Er beinhaltet ein Ladekabel und eine Zubehörtasche. Für Kunden, die an der Solarstrom-Ladeoption interessiert sind, stehen mehrere Stufen zur Verfügung: Für 649 USD und mehr können Unterstützer der Kampagne zusätzliche Solarpowa400-Module erwerben. Dabei sparen sie immer noch bis zu 42 % des Verkaufspreises. Die letzte Stufe umfasst die oben genannten Artikel sowie drei zusätzliche Solarpowa400-Module für 2.999,99 USD, was 45 % des normalen Verkaufspreises entspricht. Viele Optionen sind nur so lange verfügbar, wie die Kickstarter-Spezialpreise laufen – sehen Sie sich noch heute die Kickstarter-Kampagne an. Die Kickstarter-Kampagne ist voll finanziert und ist noch bis zum 19. Mai 2022 online verfügbar.

Jeder Kauf beinhaltet eine 24-monatige Garantie, lebenslangen Kundendienst und die Lieferung an ein Lager vor Ort.

BigBlue Energy Inc mit Hauptsitz in Spokane, Washington, und mehr als 1.000 Mitarbeitern stellt professionell tragbare Solargeneratoren her. BigBlue ist nach wie vor führend auf dem Gebiet tragbarer Lösungen für die Stromversorgung sowie bei der Herstellung, Entwicklung und des Vertriebs von tragbaren LiFePO4-Energiespeichern und Solarmodulen sowie faltbaren Solarladegeräten. Erfahren Sie mehr über BigBlue unter https://bigblue-tech.com.

marketing@ibigblue.com

Original-Content von: BigBlue, übermittelt durch news aktuell