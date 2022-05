Sungrow Power Supply Co., Ltd.

Sungrow stellt erstklassige Lösungen für Commercial und Residential Anwendungen vor

München (ots/PRNewswire)

Sungrow, der weltweit führende Anbieter von Wechselrichter- und Energiespeichersystemen für erneuerbare Energien, stellt auf der Intersolar eine Reihe neuer Produkte vor. Dazu gehören eine All-in-One-Lösung aus Hybridwechselrichter, Batterie und Wallbox, ein neuer Energiezähler mit 2CTs, zur Nachrüstung bestehender PV Anlagen und ein neuer SG125CX für Commercial Anwendungen. Alles Produkte, um die Energieeinsparungen zu maximieren und einen nachhaltigeren Energieverbrauch zu gewährleisten.

Energiepreise, geopolitische Krisen und Net-Zero targets können große Herausforderungen für das "post-pandemische" Europa darstellen. Der Markt für dezentrale Energieerzeugung, insbesondere das Bereich der Privathaushalte, spielt eine entscheidende Rolle beim Diversifizieren des Energiemixes und der Schaffung einer unabhängigeren und nachhaltigeren Energieversorgung in Europa. Dies erklärt, warum die Prognosen für Solaranlagen und Batteriespeicher für Privathaushalte in den kommenden Jahren weiterhin positiv sind.

Der globale Trend der CO2-Neutralität führt auch zu einer raschen Entwicklung von Elektrofahrzeugen, was wiederum zu einer steigenden Nachfrage nach einer zunehmenden Anzahl von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge führt. Der Besitz eines Elektrofahrzeugs allein reicht jedoch nicht aus, um die Kohlendioxidemissionen auszugleichen. Die Nutzung erneuerbarer Energien zum Aufladen des E-Fahrzeugs ist ein kosteneffizienter Weg, um den CO2-Fußabdruck zu verringern.

Im Hinblick auf den Geschäftsbereich Ladelösungen führt Sungrow seine neue Wallbox, AC011E-01, für den europäischen Markt ein. In Verbindung mit dem hochmodernen 3-phasigen Hybrid- Wechselrichter und der Batterie von Sungrow, können Kunden ein intelligentes All-in-One-System für ihr Zuhause nutzen.

Die All-in-One-Lösung ist smart, vielseitig und benutzerfreundlich. Die Batterie ist modular aufgebaut, jedes Batteriemodul wiegt nur 33 kg und wird einfach durch das Aufeinandersetzen der Module zusammengesetzt - eine Verkabelung ist nicht erforderlich. Kunden können die Kapazität von 9,6 kWh auf bis zu 25,6 kWh erhöhen und so maximale Flexibilität erreichen. Das neue Installationsvideo führt die Nutzer durch alle erforderlichen Installationsschritte und beweist, wie schnell und einfach eine Batterieinstallation sein kann.

Da der Strompreis schwankt, kann das Energiespeichersystem angewiesen werden, Strom aufzunehmen, wenn er billig ist und Strom abzugeben, wenn er teuer ist, um den Eigenverbrauch zu optimieren und Kosten einzusparen.. Darüber hinaus bietet die Lösung eine optimal aufeinander abgestimmte Notstromfunktion, welche bei Stromausfällen nahtlos in den Notstrombetrieb wechselt.

Die AC011E-01 ist eine 11-kW-AC Wallbox für das 50/60-Hz-Netz. Sie ist dank des IP65-Schutzes und der UV-Beständigkeit sehr robust. Darüber hinaus unterstützt sie eine intelligente Lade- und Zeitplanungsfunktion, für optimales Laden mit Solarenergie.

Alle drei Geräte der 3-phasigen Lösung können über die Monitoring Plattform iSolarCloud verwaltet werden. Das Kommunikationsgerät WiNet-S sendet aktuelle Daten an diese kostenlose Plattform, so dass die Kunden den Energiefluss und den Eigenverbrauch nahezu in Echtzeit überprüfen können und die volle Kontrolle über ihre erneuerbaren Energieanlagen haben.

"Es ist eine intelligente Kombination aus Laden und Solarstrom. Die neuen Produkte von Sungrow senken nicht nur die Stromrechnungen und vereinfachen die Installation, sondern sorgen auch für einen sicheren, zuverlässigen und nachhaltigen Lebensstil", so Andrea Polini, Product Manager, Hybrid/ESS Verteilung, Sungrow.

Darüber hinaus stellt Sungrow den neuen Energiezähler mit 2CTs für Residential Installationen vor, der die Möglichkeit bietet, die Leistung der Anlage zu erhöhen, indem der 3-phasige Hybrid und die Batterie mit einem beliebigen bestehenden PV-Wechselrichter kombiniert werden.

Ein weiteres Highlight ist die Vorstellung des neuen SG125CX von Sungrow. Dabei handelt es sich um eine Ergänzung der Sungrow Commercial Extreme Serie, die auf Commercial Installationen zugeschnitten ist. Das Gerät verfügt über 12 individuelle MPPTs und ist mit den neuesten Hochleistungsmodulen kompatibel. Wie bei allen Sungrow Wechselrichtern wurde das Design verbessert, um die Installation so einfach wie möglich zu gestalten.

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co., LTD ist der weltweit führende Spezialist für Wechselrichter und erhielt 2021 als einzige Marke bereits das dritte Jahr in Folge die höchste Empfehlung im Bereich der Finanzierbarkeit durch das Institut Bloomberg. Als größter Wechselrichterhersteller der Welt wurden mit Sungrow bisher mehr als 224 GW Solarenergie installiert (Stand 2021).

1997 von Prof. Cao Renxian gegründet, stehen für das Green-Tech Unternehmen fortwährende Innovation und höchste Qualität an erster Stelle. Mit mehr als 2600 Mitarbeitern im Bereich Forschung und Entwicklung stellt Sungrow das größte R&D Team der Branche.

Das breite Produktportfolio von Sungrow bietet für jede Anwendung das passende Gerät - von Photovoltaik Wechselrichtern und Speicherlösungen für Utility, Commercial und Residential bis hin zu weltweit führenden Systemen für Floating-Anlagen. Erfahren Sie mehr über Sungrow auf https://ger.sungrowpower.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1817568/Sungrow.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg

Original-Content von: Sungrow Power Supply Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell