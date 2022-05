British American Tobacco (Germany) GmbH

REEL TALK BY glo(TM) Am 12. Mai geht die erste Instagram Talkshow online

Hamburg (ots)

Ab dem 12. Mai wird sich Gastgeberin und Moderatorin Bonnie Strange mit ihren coolen Gästen aus der Musikbranche in interessante Gespräche und unterhaltende Spiele mit den Followern vertiefen. Der Reel Talk by glo (TM) ist die erste IG-exklusive Talk- und Gameshow mit vier Episoden und wird exklusiv auf dem glo(TM) Germany Instagram Kanal zu sehen sein. Unter dem Motto #uncompromise werden die Interviews laufen, die Spiele gespielt und die Zuschauer animiert, aktiv daran teilzuhaben.

Wer sind die illustren Gäste von Socialite Bonnie? Am Start sind Elif The Voice of Germany Comeback Stage), das DJ-Duo Drunken Masters, Schauspieler und Sänger Emilio Sakraya und Gizem. REEL TALK BY glo(TM) ist eine Talk -und Gameshow, die für die nächsten Monate online sein wird und der glo(TM) Community die Gelegenheit bietet die Künstler hautnah und unverfälscht - eben ohne Kompromisse zu erleben. Die Inhalte ähneln beliebten YouTube-Formaten, wie "Hot Ones" oder "BongoBoulevard".

Am 12. Mai wird die Künstlerin Elif den Anfang machen. Sie erzählt sehr persönlich darüber, dass sie früher keine Kompromisse eingegangen ist, weil sie sichergehen wollte, dass ihre Lebensauffassung respektiert wird. Sie steht für das Bild einer starken Frau von heute. Ganz nach dem Motto der Kampagne #uncompromise!

Weiter geht es nach diesem Monat mit den Künstlern Drunken Masters, Emilio Sakraya und Gizem und natürlich mit Bonnie Strange.

Über glo(TM)

glo(TM) steht für innovatives Design, echten Tabakgenuss, neue Technologie und einzigartige Personalisierungsmöglichkeiten. All diese Aspekte des Produkts verbinden sich mit einem unerwarteten Thema, das seit einem Jahr ein großer Teil der glo(TM) Marke ist - Musik!

Der glo(TM) Tabak Heater ist ein Produkt der BAT Germany GmbH. Seit Juni 2020 ist glo(TM) auch auf dem deutschen Markt verfügbar. Das Device erhitzt Tabak auf bis zu 270 Grad, wodurch die in den neo(TM) sticks enthaltenen Aromen ohne Verbrennen des Tabaks freigesetzt werden. Die neo(TM) sticks sind in sieben verschiedenen Sorten, darunter fünf aromatisierte Tabakvarianten, erhältlich. Der glo Tabak Heater ist zu einem UVP von 29EUR erhältlich. Mit dem glo(TM) Tabak Heater erweitert BAT Germany GmbH sein Sortiment der potenziell risikoreduzierten Produkte, dass außerdem die E-Zigarette Vuse umfasst.

Über die BAT Gruppe

BAT ist ein führendes Multi-Category-Konsumgüterunternehmen mit dem Unternehmenszweck, eine bessere Zukunft, A Better Tomorrow(TM), aufzubauen, indem es die gesundheitlichen Folgen seines Geschäfts minimiert, und zwar dadurch, dass es seinen Verbrauchern eine größere Auswahl an genussvollen und risikoreduzierten Produkten anbietet.

Das Unternehmen bleibt nach wie vor bei der klaren Aussage, dass brennbare Zigaretten ernsthafte gesundheitliche Risiken mit sich bringen und dass die einzige Möglichkeit, diese Risiken zu vermeiden, darin besteht, mit dem Rauchen nicht anzufangen bzw. es aufzugeben. BAT bestärkt diejenigen, die sonst weiterrauchen würden, darin, vollständig auf wissenschaftlich fundierte risikoreduzierte Alternativen* umzusteigen. Um dies zu erreichen, befindet sich BAT auf einem Weg der Transformation hin zu einem wahrhaft verbraucherorientierten Multi-Category-Konsumgüterunternehmen.

Das ehrgeizige Ziel von BAT ist, dass bis 2030 weltweit 50 Millionen Verbraucher seine nicht brennbaren Produkte konsumieren und das Unternehmen weltweit bis 2025 einen Umsatz in Höhe von 5 Milliarden GBP in den neuen Kategorien erzielt. BAT hat sich anspruchsvolle ESG-Ziele (Environment, Social, Governance/Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) gesetzt, zum Beispiel bis 2030 Klimaneutralität für Scope 1 und 2 zu erreichen, bis 2025 unnötigen Einwegkunststoff abzuschaffen sowie sämtliche Plastikverpackungen wiederverwertbar, recyclingfähig oder kompostierbar zu machen.

BAT beschäftigt mehr als 52.000 Menschen und ist in über 175 Ländern tätig. Die BAT Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von 25,68 Milliarden GBP und einen operativen Gewinn von 10,2 Milliarden GBP.

Das strategische Portfolio des Unternehmens besteht aus seinen globalen Zigarettenmarken, einer wachsenden Auswahl risikoreduzierter* Tabak- und Nikotinprodukte der neuen Kategorien sowie herkömmlichen nicht brennbaren Tabakprodukten. Dazu zählen Dampfprodukte, Tabakerhitzer und moderne Produkte zum oralen Gebrauch, darunter tabaklose Nikotin-Pouches, sowie traditionelle Produkte zum oralen Gebrauch wie etwa Snus und Kautabak. Im Jahr 2021 nutzten 18,3 Millionen Verbraucher unsere nicht brennbaren Produkte, das sind 4,8 Millionen mehr als im Vorjahr.

*Auf Basis belastbarer Erkenntnisse und der Annahme, dass das Zigarettenrauchen vollständig aufgegeben wurde. Diese Produkte machen abhängig und sind nicht risikofrei.

