U.S. Centers for Disease Control and Prevention wählt Biobot Analytics zur Erweiterung der nationalen Abwasserüberwachung

Die U.S. Centers for Disease Control (CDC) haben Biobot Analytics ausgewählt, um das National Wastewater Surveillance System (NWSS) der Behörde zu erweitern, ein integraler Bestandteil des Plans von Präsident Biden zur Bekämpfung von Covid-19 und zur Vorbereitung des Landes auf zukünftige Pandemien. NWSS arbeitet mit Gesundheitsämtern im ganzen Land zusammen, um SARS-CoV-2-Werte im Abwasser zu ermitteln, damit die Gemeinden schnell handeln können, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.

Die Regierung Biden erkennt die Abwasserüberwachung als Indikator für die Vorhersage neuer Fälle und als umfassendes Instrument der öffentlichen Gesundheit an. Dr. Ashish Jha, der Covid-19-Koordinator des Weißen Hauses, schrieb, dass die Überwachung des Abwassers „uns frühe Einblicke in steigende Fallzahlen geben und uns helfen kann, Infektionen in der Gemeinschaft zu verfolgen."

Im Laufe des nächsten Jahres wird die CDC in Zusammenarbeit mit Biobot Abwasserproben aus 500 Gemeinden im ganzen Land sammeln und analysieren, um Daten zu SARS-CoV-2 zu sammeln. Dies baut auf der früheren Zusammenarbeit von Biobot mit dem US-Gesundheitsministerium auf, um die Abwasserüberwachung für Gemeinden in allen US-Bundesstaaten, Territorien und Stammesnationen zugänglich zu machen.

„Wir sind begeistert, dass die CDC mit Unterstützung des Kongresses und der Regierung den enormen Wert der Abwasserüberwachung anerkennt und die Bemühungen des Landes erweitert hat. Dieses Programm wird es Hunderten von lokalen Gemeinden ermöglichen, von dieser neuartigen Technologie zu profitieren, und wir sind stolz darauf, der vertrauenswürdige Partner der US-Regierung bei diesem Einsatz zu sein", sagte Newsha Ghaeli, Präsident und Mitbegründer von Biobot.

Das 2017 gegründete Unternehmen Biobot ist ein Spin-off des MIT-Forschungsprojekts. Sie stellen sich vor, dass die Abwasserüberwachung ein fester Bestandteil unserer Kanalisationsinfrastruktur und des städtischen Gefüges sein wird und dass die Abwasserdaten kontinuierlich genutzt werden, um umfassende und proaktive Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu treffen.

Informationen zu Biobot Analytics Biobot Analytics ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Abwasserepidemiologie, das mit dem Ziel gegründet wurde, die Abwasserinfrastruktur in Echtzeit in Beobachtungsstellen für die öffentliche Gesundheit zu verwandeln. Biobot hat an mehr als 700 Standorten in allen 50 US-Bundesstaaten und mehreren Ländern gearbeitet und produziert aus dem Abwasser verwertbare Informationen zur Verbesserung der Gesundheit von Gemeinden in aller Welt. Die bahnbrechende Datenplattform von Biobot unterstützt auch die Überwachung auf Gebäudeebene für Unternehmenskunden und minimiert Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs für eine nahtlose Rückkehr ins Büro.

