SARS-CoV-2-Antigen-Selbsttest von Assure Tech erhält EU-CE-Zulassung und trägt weiterhin zur globalen Epidemieprävention und -kontrolle bei

Vor kurzem hat das SARS-CoV-2 Antigen Nasal Test Kit (Selbsttest), welches unabhängig von Assure Tech (Hangzhou) Co. (nachstehend „Assure Tech" genannt) entwickelt wurde, die CE-Zertifizierung der EU erhalten. Das Produkt kann in allen EU-Ländern und in den Ländern, die die EU-Zertifizierung akzeptieren, verkauft werden.

Das SARS-CoV-2-Antigen-Nasentest-Kit ist ein In-vitro-Immunoassay-Nachweisreagenz zum qualitativen Nachweis des Nukleokapsidproteins von SARS-CoV-2 in Nasensekreten, zur Unterstützung der Beurteilung des Infektionsstatus und der klinischen Diagnose von SARS-CoV-2 und eignet sich für das Auftreten von vermuteten SARS-CoV-2-Symptomen ( 7 Tage), asymptomatischen oder vermuteten SARS-CoV-2-Infektionen aufgrund anderer Epidemien.

Im Vergleich zu anderen Testkits sind die SARS-CoV-2-Antigen-Selbsttests von Assure Tech einfach durchzuführen. Es sind nur 2 Schritte zur Probenahme und Prüfung erforderlich, und es wird keine Prüfausrüstung benötigt. Die hochpräzisen Testergebnisse liegen innerhalb von 15 Minuten vor. Das spezielle, patentierte, integrierte Stiftdesign macht die Anwendung sicherer und reduziert das Risiko einer Kontamination während des Tests. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Einzelpersonen gedacht, die ihre eigenen Nasenproben sammeln, und eignet sich für Familien oder Einzelpersonen zum schnellen Testen zu Hause.

Seit dem Ausbruch der Pandemie hat Assure Tech seine Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen intensiviert und erfolgreich mehrere SARS-CoV-2-Nachweisprodukte entwickelt, die den Anforderungen verschiedener Szenarien gerecht werden. Die Produkte werden hauptsächlich in Europa, Asien, Australien, Kanada, den Vereinigten Staaten, Südamerika und anderen Märkten verkauft.

Assure Tech hat sich immer dafür eingesetzt, hervorragende Produkte für die menschliche Gesundheit zu liefern. Die EU-CE-Zertifizierung des SARS-CoV-2-Antigen-Selbsttests ist eine weitere Bereicherung der integralen SARS-CoV-2-Nachweislösungen. Assure Tech wird die Verantwortung eines chinesischen biopharmazeutischen Unternehmens übernehmen und weiterhin einen Beitrag zum weltweiten Kampf gegen die SARS-CoV-2-Pandemie leisten.

